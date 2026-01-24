Стармер і Трамп провели телефонну розмову: йшлося і про війну в Україні

У суботу, 24 січня, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згадали про війну РФ проти України

"На тлі наближення четвертого року повномасштабної агресії РФ проти України лідери погодились з необхідністю побачити прогрес у напрямку сталого припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Стармер наголосив, що поки дипломатичні зусилля тривають, міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів РФ.

Інші теми розмови

Крім цього, Стармер і Трамп обговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці та стан британсько-американських відносин.

