Стармер і Трамп провели телефонну розмову: йшлося і про війну в Україні

Прем’єр-міністр Британії обговорив із Дональдом Трампом завершення війни в Україні

У суботу, 24 січня, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згадали про війну РФ проти України

"На тлі наближення четвертого року повномасштабної агресії РФ проти України лідери погодились з необхідністю побачити прогрес у напрямку сталого припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Стармер наголосив, що поки дипломатичні зусилля тривають, міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів РФ.

Інші теми розмови

Крім цього, Стармер і Трамп обговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці та стан британсько-американських відносин.

Стармера шкода, але пОціента треба тримати в тонусі
24.01.2026 22:08 Відповісти
25.01.2026 08:19 Відповісти
«Крім цього, Стармер і Трампобговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці…»

З пінгвінами UK не допоможе. Хіба що Австралія.
24.01.2026 22:21 Відповісти
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
24.01.2026 22:22 Відповісти
"На тлі наближення четвертого року повномасштабної агресії РФ проти України лідери погодились з необхідністю побачити прогрес у напрямку сталого припинення вогню", - сказано в повідомленні. 3,14здєц.,занавіс.
24.01.2026 23:06 Відповісти
Трамп завжди здає назад TACO:
Після того, як 23 січня в інтерв'ю Fox Business Network президент США Дональд Трамп https://www.youtube.com/watch?v=okj4Lf_0CjE заявив (звично збрехав), що союзники по НАТО в Афганістані нібито "трималися трохи позаду лінії фронту", а "США не просили..., і не потребували такої допомоги", його слова викликали https://www.reuters.com/world/trumps-nato-front-line-comments-deeply-disappointing-uk-minister-says-2026-01-23/ хвилю обгрунтованої критики з боку європейських політиків та ветеранів. Зокрема, і в Великобританії; зокрема, від принца Гаррі, який воював в Афганістан. Після того сталось чергове ТАСО (зверху на скріні).
Розказали би йому, що окрім Великобританії разом із США в Афганістані воювали та зазнали втрат: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Польща, Австралія, Іспанія, Грузія, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Нова Зеландія, Норвегія, Естонія, Латвія, Угорщина, Угорщина Фінляндія, Йорданія, Португалія, Південна Корея, Чорногорія, Литва, Хорватія, Болгарія, Бельгія. Також воювали або допомагали коаліції, але не зазнали втрат: С. Македонія, Вірменія, Азербайджан, Монголія, ОАЕ, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Ісландія, Австрія, Малайзія, Словенія, Колумбія, Швейцарія, Бахрейн, Сальвадор, Люксембург.

ЗІ: переклад твіту Трампа:
"ВЕЛИКІ і ХОРОБІ солдати Великобританії завжди будуть зі США! В Афганістані загинуло 457 з них, багато хто був поранений, і вони найбільші їх всіх воїнів. Наш зв'язок дуже міцний, щоб її коли-небудь можна було розірвати. Ми ва любимо, і завжди любитимемо!"
25.01.2026 05:49
 
 