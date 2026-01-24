Стармер и Трамп провели телефонный разговор: речь шла и о войне в Украине
В субботу, 24 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Вспомнили о войне РФ против Украины
"На фоне приближения четвертого года полномасштабной агрессии РФ против Украины лидеры согласились с необходимостью увидеть прогресс в направлении устойчивого прекращения огня", - говорится в сообщении.
Стармер подчеркнул, что пока дипломатические усилия продолжаются, международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину в ее защите от варварских нападений РФ.
Другие темы разговора
Кроме этого, Стармер и Трамп обсудили необходимость усиления безопасности в Арктике и состояние британско-американских отношений.
З пінгвінами UK не допоможе. Хіба що Австралія.
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,
Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
Після того, як 23 січня в інтерв'ю Fox Business Network президент США Дональд Трамп https://www.youtube.com/watch?v=okj4Lf_0CjE заявив (звично збрехав), що союзники по НАТО в Афганістані нібито "трималися трохи позаду лінії фронту", а "США не просили..., і не потребували такої допомоги", його слова викликали https://www.reuters.com/world/trumps-nato-front-line-comments-deeply-disappointing-uk-minister-says-2026-01-23/ хвилю обгрунтованої критики з боку європейських політиків та ветеранів. Зокрема, і в Великобританії; зокрема, від принца Гаррі, який воював в Афганістан. Після того сталось чергове ТАСО (зверху на скріні).
Розказали би йому, що окрім Великобританії разом із США в Афганістані воювали та зазнали втрат: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Польща, Австралія, Іспанія, Грузія, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Нова Зеландія, Норвегія, Естонія, Латвія, Угорщина, Угорщина Фінляндія, Йорданія, Португалія, Південна Корея, Чорногорія, Литва, Хорватія, Болгарія, Бельгія. Також воювали або допомагали коаліції, але не зазнали втрат: С. Македонія, Вірменія, Азербайджан, Монголія, ОАЕ, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Ісландія, Австрія, Малайзія, Словенія, Колумбія, Швейцарія, Бахрейн, Сальвадор, Люксембург.
ЗІ: переклад твіту Трампа:
"ВЕЛИКІ і ХОРОБІ солдати Великобританії завжди будуть зі США! В Афганістані загинуло 457 з них, багато хто був поранений, і вони найбільші їх всіх воїнів. Наш зв'язок дуже міцний, щоб її коли-небудь можна було розірвати. Ми ва любимо, і завжди любитимемо!"