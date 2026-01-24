Стармер и Трамп провели телефонный разговор: речь шла и о войне в Украине

В субботу, 24 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне приближения четвертого года полномасштабной агрессии РФ против Украины лидеры согласились с необходимостью увидеть прогресс в направлении устойчивого прекращения огня", - говорится в сообщении.