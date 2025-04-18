Стармер и Трамп во время телефонного разговора обсудили Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора речь шла, в частности, и об Украине.
Об этом пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Стармер и Трамп обсудили вопросы торговли между двумя государствами, защиту национальных интересов, а также коснулись ситуации в Украине, Иране и недавних действий против хуситов в Йемене.
"Лидеры начали с обсуждения текущих и продуктивных дискуссий между Соединенным Королевством и США по торговле. Премьер-министр подтвердил свою приверженность свободной и открытой торговле и важность защиты национальных интересов", - заявил представитель Даунинг-стрит.
В офисе британского премьера добавили, что лидеры договорились оставаться на связи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль