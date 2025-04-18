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Новости Разговор Стармера и Трампа
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Стармер и Трамп во время телефонного разговора обсудили Украину

Стармер и Трамп поговорили по телефону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора речь шла, в частности, и об Украине.

Об этом пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Стармер и Трамп обсудили вопросы торговли между двумя государствами, защиту национальных интересов, а также коснулись ситуации в Украине, Иране и недавних действий против хуситов в Йемене.

"Лидеры начали с обсуждения текущих и продуктивных дискуссий между Соединенным Королевством и США по торговле. Премьер-министр подтвердил свою приверженность свободной и открытой торговле и важность защиты национальных интересов", - заявил представитель Даунинг-стрит.

В офисе британского премьера добавили, что лидеры договорились оставаться на связи.

Читайте также: Стармер и Макрон провели разговор: обсудили прогресс с размещением военного контингента в Украине

Автор: 

Трамп Дональд (5214) Стармер Кир (186)


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Топ комментарии
+2
Англи намагаються всидіти на двох стільцях. Лижуть дупіту рудому дурачку і серйозно підтримують Неньку.
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18.04.2025 20:42
+1
Яким би чмом не був рудий недофюрер, а єдиним хто його не цілує у вічко взасос є кєтайце. Он навіть Мелоні особисто мінєта їздила лизати. Увесь світ ходе на цирлах, тьху, гидота.
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18.04.2025 20:47
+1
Співчуваю європейським лідерам… Важко говорити з імбіцилом, продажною рудою *****.
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18.04.2025 21:17
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Англи намагаються всидіти на двох стільцях. Лижуть дупіту рудому дурачку і серйозно підтримують Неньку.
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18.04.2025 20:42 Ответить
Яким би чмом не був рудий недофюрер, а єдиним хто його не цілує у вічко взасос є кєтайце. Он навіть Мелоні особисто мінєта їздила лизати. Увесь світ ходе на цирлах, тьху, гидота.
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18.04.2025 20:47 Ответить
Торгівля - мита і спом"янули Україну
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18.04.2025 20:46 Ответить
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18.04.2025 21:00 Ответить
Співчуваю європейським лідерам… Важко говорити з імбіцилом, продажною рудою *****.
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18.04.2025 21:17 Ответить
ЕС не должна стать куклой Америки. Надеюсь не станет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2025 21:27 Ответить
На жаль, у минулому ті часи, коли весь світ слухняними маріонетками смикався в руках Великої Британії!
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18.04.2025 21:35 Ответить
Більше за інших поважаю цю державу.
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18.04.2025 21:36 Ответить
А може, варто було б обговорити пушкіністан?
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18.04.2025 21:52 Ответить
 
 