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Новости Иностранные миротворцы в Украине Разговор Стармера и Макрона
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Стармер и Макрон провели разговор: обсудили прогресс с размещением военного контингента в Украине

Макрон и Стармер поговорили о размещении миротворцев в Украине

В субботу, 5 апреля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Среди прочего лидеры государств обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Стармер и Макрон обсудили введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам".

Также в британском правительстве рассказали, что политики поделились беспокойством относительно "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии".

"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. - Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании "Коалиции решительных", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.

Читайте также: Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно размещения контингента партнеров по безопасности, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

миротворцы (1158) Макрон Эмманюэль (1301) Стармер Кир (183)


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Будь-яка справа, за яку береться Мактрон, неодмінно тоне в словесній діареї.
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05.04.2025 19:38 Ответить
Миротворці ніде і ніколи не допомагали забрати окуповане. Це таке велике озброєне ОБСЕ. Можливо, конєчно, вони допоможуть втримати просування війск РФ на Донбасі, якщо не будуть охороняти карпатські перевали. Останнє нам до жопи.
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05.04.2025 19:51 Ответить
Вони працюють!
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05.04.2025 20:29 Ответить
І? Обговорили прогрес із розміщенням військового контингенту в Україні ? І все?
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05.04.2025 20:42 Ответить
 
 