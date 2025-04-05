Стармер и Макрон провели разговор: обсудили прогресс с размещением военного контингента в Украине
В субботу, 5 апреля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Среди прочего лидеры государств обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего Стармер и Макрон обсудили введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам".
Также в британском правительстве рассказали, что политики поделились беспокойством относительно "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии".
"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. - Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании "Коалиции решительных", - говорится в сообщении.
Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.
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