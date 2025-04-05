Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно размещения контингента партнеров по безопасности, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с начальниками штабов обороны Великобритании Энтони Радакином и Франции Тьерри Бюркаром.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции. Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности.
Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил все страны, которые помогают Украине в этом вопросе, в частности Великобританию и Францию за лидерство.
"Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - подчеркнул президент.
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Дуже зайнятий був черговим обговоренням на черговій зустрічі з черговою делегацією?
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8 Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Де немає оголошень "Робота в Польщі". А в Польщі є оголошення "Робота в Україні".
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%82 Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BF Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96 Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
хто переможе?
україна заручник у зе!шобли!
чим далі, це, зе!необране виконує обов'язки, тим на *******!
Поки що,слуга з козирем шукають будь-які зачіпки з метою затягнути процес,щоби не відбулись вибори.
Україна не переїхала до НАТО, проте НАТО переїхала до України, а це значить, що Україна буде у ...... НАТО!!
Ми цього чекали довго, вперто, нетерпляче! Ми раді НАТО !!!
Який прогрес???!!!
Більше бумажок і звітів?
А де ті Потужні 27 безпекових колгот... чи угод.. чи кашалот..