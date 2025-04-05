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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно размещения контингента партнеров по безопасности, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с начальниками штабов обороны Великобритании Энтони Радакином и Франции Тьерри Бюркаром.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции. Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности.

Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Начальники штабов Франции и Британии Бюркар и Радакин встретились с Зеленским, Умеровым и Сырским. ФОТОрепортаж

Встреча Зеленского с Радакиным и Бюркаром

Также Зеленский поблагодарил все страны, которые помогают Украине в этом вопросе, в частности Великобританию и Францию за лидерство.

"Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - подчеркнул президент.

Читайте также: Французские и британские войска прибудут в Украину среди первых, - Зеленский

Встреча Зеленского с Радакиным и Бюркаром
Встреча Зеленского с Радакиным и Бюркаром

Автор: 

Великобритания (4947) Зеленский Владимир (20311) миротворцы (1158) Франция (3501) Радакин Тони (25)


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Топ комментарии
+20
Дивимося тільки на результат....Шоу з безпековими угодами Україна дивилася більше року і там теж був фантастичний прогрес і результати, але реальність виявилася іншою....
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05.04.2025 17:15
+15
Найкращий слуга народу не захотів у рідне місто приїхати та потерпілих відвідати?
Дуже зайнятий був черговим обговоренням на черговій зустрічі з черговою делегацією?
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05.04.2025 17:04
+14
"Я розповім вам про Україну своєї мрії…

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8 Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Де немає оголошень "Робота в Польщі". А в Польщі є оголошення "Робота в Україні".

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%82 Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BF Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96 Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти".
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05.04.2025 17:08
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Можуть, наприклад закрити небо до Дніпра, сигнатура в Ф 16 одна а хто там сидить бог його знає те саме і з міражами, до речі міражі мають власну зброю і не залежать від США. Було б бажання бо наприклад в Італії сьогодні мітинги проти переозброєння, бо грош ікраще вкласти в науку і медицину і більшості хер докажеш що якщо в ту лікарню прилетить ракета то будувати її не має сенсу ...
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05.04.2025 17:24 Ответить
Так бажання не мають. Путлєр прекрасно знає, що європейські політики сцикуни. Це вся метушня як і саміти миру і кримські платформи двіж без корисного вихлопу. Зєльоний дебіл обажає таке шапіто, бидломаса ведеться.
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05.04.2025 17:30 Ответить
Всі ті переговори безнадійно тонуть в потоках словесної діареї Західних партнерів, яка так щедро від них ллється.
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06.04.2025 14:53 Ответить
Лучше бы были не первые детали а первые бригады стран НАТО.
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05.04.2025 16:58 Ответить
Они там точно не появятся пока идут активные боевые действия
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05.04.2025 18:13 Ответить
Найкращий слуга народу не захотів у рідне місто приїхати та потерпілих відвідати?
Дуже зайнятий був черговим обговоренням на черговій зустрічі з черговою делегацією?
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05.04.2025 17:04 Ответить
"Я розповім вам про Україну своєї мрії…

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8 Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Де немає оголошень "Робота в Польщі". А в Польщі є оголошення "Робота в Україні".

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%82 Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BF Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96 Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти".
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05.04.2025 17:08 Ответить
Він знову все це скаже і за нього знову проголосують.
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05.04.2025 17:28 Ответить
На превеликий жаль, але таку країну мрій не дадуть збудувати самі українці, менталітет в наріду надто шкідливий, злодійкуватий, корупцієлюбний, ненависний до ближнього і дальнього, а влада це відображення наріду в дзеркалі!
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07.04.2025 06:50 Ответить
Дивимося тільки на результат....Шоу з безпековими угодами Україна дивилася більше року і там теж був фантастичний прогрес і результати, але реальність виявилася іншою....
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05.04.2025 17:15 Ответить
кластерні анджентні гарантії проти безпекового контингенту.
хто переможе?
україна заручник у зе!шобли!
чим далі, це, зе!необране виконує обов'язки, тим на *******!
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05.04.2025 17:16 Ответить
Рабсию никто спрашивать не будет, а если пуйло будет много выделиватся то Трампу ничего не останется как дать зелёный свет Китаю играть в "их там нет" на всю Сибирь. Предполагаю Пуйло пообещало что всё закончит быстро и почти безболезненно, но не тут то было и сейчас и у Китая и у США начинает оканчиватся терпение ибо все хотят развиватся а не устраивать XIX век в XXI.
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05.04.2025 17:31 Ответить
Звідки такий оптимізм?
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05.04.2025 22:43 Ответить
Блеф.Все залежить в першу чергу від Штатів,а також від справжніх намірів слуги піти на перемир'я.
Поки що,слуга з козирем шукають будь-які зачіпки з метою затягнути процес,щоби не відбулись вибори.
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05.04.2025 17:38 Ответить
Балістичні ракети відбивати вони вміють?
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05.04.2025 17:50 Ответить
Все що каже цей Зеленський - брехня з метою самопіару.
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05.04.2025 18:41 Ответить
Cупер!
Україна не переїхала до НАТО, проте НАТО переїхала до України, а це значить, що Україна буде у ...... НАТО!!
Ми цього чекали довго, вперто, нетерпляче! Ми раді НАТО !!!
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05.04.2025 18:41 Ответить
смішний і наївний... де вас таких роблять??
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06.04.2025 19:31 Ответить
По ялтинским форумам и саммита мира тоже прогресс был видчутный.
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05.04.2025 19:15 Ответить
відчутний прогрес за "зе поцріотом" - це чергова відчутна лапша на вуха "мудрого наріду" позаяк в НЬОГО НЕМАЄ НІЧОГО ІНШОГО
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05.04.2025 19:20 Ответить
Воно ще зібралося командувати іноземним контингентом? Гоніть його подалі, бо всі наші плани наступу були на столі ворога, коли йому доповідали. А коли діяли самі без попередження Боневтіка, то операції проходили на відмінно. Думає, що ми забулися про "вагнерівців"? Чи про контрнаступ у 2023 році, коли там, куди йшлши наші підрозділи, їх чекав підготовлений ворог і гатив з усього, що в них було?
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05.04.2025 19:26 Ответить
Та ще й "ставка" давала інстпукції наступати на напряму де рекордна замінованість на метр і лінія суровкіна
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05.04.2025 22:41 Ответить
Мабуть в ОП.
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05.04.2025 19:42 Ответить
Сюрреалістичні, химерні, примарні мрії zeоманського...
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05.04.2025 20:34 Ответить
Піс-Дун!!
Який прогрес???!!!
Більше бумажок і звітів?
А де ті Потужні 27 безпекових колгот... чи угод.. чи кашалот..
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05.04.2025 22:40 Ответить
Бажане - за дійсне... Без кінця...
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06.04.2025 11:41 Ответить
 
 