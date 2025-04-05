Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно размещения контингента партнеров по безопасности, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с начальниками штабов обороны Великобритании Энтони Радакином и Франции Тьерри Бюркаром.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции. Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности.



Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - говорится в сообщении.

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Также Зеленский поблагодарил все страны, которые помогают Украине в этом вопросе, в частности Великобританию и Францию за лидерство.

"Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - подчеркнул президент.

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