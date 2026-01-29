РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9375 посетителей онлайн
Новости Встреча Стармера и Си
2 454 22

Стармер и Си договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Великобританией и Китаем.

стармер и си

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай с официальным визитом и встретился с главой страны Си Цзиньпином. Стармер посетил Пекин с целью заключить партнерство по инвестициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Всеобъемлющее стратегическое партнерство

Премьер Великобритании Кир Стармер и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в четверг, 29 января, призвали к "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с целью углубления отношений между двумя странами в условиях растущей глобальной неопределенности.

Ни один из них публично не упоминал президента США Дональда Трампа, но вызовы, которые американский лидер бросает порядку, установленному после окончания холодной войны, явно были в их мыслях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер и Трамп провели телефонный разговор: речь шла и о войне в Украине

Я считаю, что совместная работа над такими вопросами, как изменение климата и глобальная стабильность в сложные для мира времена, — это именно то, что мы должны делать, выстраивая эти отношения", — сказал Стармер.

Стармер и Си встретились в Пекине — две страны пытаются улучшить отношения после нескольких лет напряженности, возникшей из-за обвинений Великобритании в адрес Китая в шпионаже, поддержки Пекином России в войне против Украины и подавления свобод в Гонконге.

Как отмечается, Стармер — первый британский премьер-министр, посетивший Китай за последние восемь лет.

Стармер накануне поездки заявлял, что Великобритания не будет вынуждена выбирать между США и Китаем, и пообещал "значительные возможности" для британских предприятий.

Читайте: Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, — Трамп

Британский премьер в настоящее время уделяет приоритетное внимание экономическим отношениям.

Более 50 топ-менеджеров присоединились к Стармеру в поездке в Пекин, а также руководители некоторых культурных организаций, поскольку он стремится расширить возможности для британских компаний в Китае.

Нарушение мировой торговли во времена Трампа сделало расширение торговли и инвестиций более актуальным для многих правительств. Вьетнам и Европейский Союз повысили уровень отношений в четверг, 29 января, через два дня после того, как ЕС и Индия объявили о заключении крупного соглашения о свободной торговле.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Стармером перед встречей с Трампом

 Ожидается, что Китай и Великобритания подпишут ряд соглашений.

Автор: 

Великобритания (5278) Китай (3331) Си Цзиньпин (367) Стармер Кир (358)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
китай друг китая
показать весь комментарий
29.01.2026 15:14 Ответить
+6
Якщо постійно залякувати стратегічних партнерів, сусідів та союзників то можна опинитися сам на сам з ворогом і ніхто не допоможе навіть з бюджетом в 1,5 трн $
показать весь комментарий
29.01.2026 15:14 Ответить
+4
Домовилась котлета з собакою про стратегічне партнерство.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Домовилась котлета з собакою про стратегічне партнерство.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:56 Ответить
не довго музика із США ЛУНАЛА.КОТРУ ЛАБАВ 3,14ЗДУН "ТРАМБОН".,,,
показать весь комментарий
29.01.2026 15:00 Ответить
коли паталогоантом робитиме розтин трупа рудого, то на його лівері великими літерами прочитає: "ти здав Україну та Європу *****"
показать весь комментарий
29.01.2026 15:02 Ответить
плюс-"ТВОЇ РУКИ В КРОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,ЯК СПІВУЧАСНИКА ЗЛОЧИНІВ КРОВОПИВЦІ КУЙЛА""
показать весь комментарий
29.01.2026 15:05 Ответить
Рік тому Лариса Волошина( просто запам"ятала сама для себе , як це збудеться) ,
прокоментувала перші наміри-вийбування Трампа в геополітичному маразмі - не пройде й року як Китай таЄвропа перейдуть до найтісніших міжнародних стосунків та домовленностей зх надійними світовими партнерами - в першу чергу з Китаєм.

Два дні тому -ЄС угода з Індєю, й зараз ось ця...
Скоро первибори Орбана -чекаємо на його медичний діагноз після Фіцо.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GNcvN1t98D8

Тому запрошую до її вчорашніх психологічно- аналітично-оптимістичних роздумів ...Це справді дуже цікаво .
показать весь комментарий
29.01.2026 15:24 Ответить
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales. Про це оголосив уряд Великої Британії. Уряд Великої Британії назвав підписання документу історичним. Згідно з угодою, Британія вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales протягом 19 років.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:37 Ответить
у рудого буде черговий психічний вибух
хєрово, може на нас відбитися
показать весь комментарий
29.01.2026 15:00 Ответить
як зміна клімату
Щось судячи по січню місяцю ніяким глобальним потеплінням і нє пахнєт
показать весь комментарий
29.01.2026 15:00 Ответить
Пождіть пождіть десь це було вже

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, привітало той факт, що "всеохопне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм стабільно розвивається".

https://www.unian.ua/world/kitay-hoche-koordinuvati-z-rosiyeyu-vidpovidi-na-suchasni-vikliki-le-monde-13268364.html
показать весь комментарий
29.01.2026 15:00 Ответить
то есть раша друг Китая, Англий друг Китая. Получается теперь Анлия друг раши? Или это не так работает
показать весь комментарий
29.01.2026 15:04 Ответить
китай друг китая
показать весь комментарий
29.01.2026 15:14 Ответить
Стабільність стабільність стабільність- КИТАЙ
Два у ці дні збитих винищувачі рашки надихнули такі СІ ...

Є такий анекдот . Тато ніяк не міг дочекатися доки мама погодиться на ... Він до неї... А вона йому - ну почекай, ще синок не заснув , й так знову та знову ...
Потім він в серцях зіскочив з ліжка й побіг на кухню, дістав з холодильника шампанське й гучно його відкоркувавши ....
А синок мамі - НУ ШО МАМО ДОВЙБУВАЛИСЯ, татко застрелився...
показать весь комментарий
29.01.2026 15:33 Ответить
До 2022 року Кіссінджер послідовно вважав, що

👉 Україна не має вступати в НАТО,

👉 її роль - буфер / нейтральна держава,

👉 і це, мовляв, стабілізує Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ він публічно визнав, що

👉 концепція нейтральної України провалилася,

👉 Росія сама зруйнувала логіку «буферу»,

👉 і членство України в НАТО є логічним та виправданим результатом.

Саме це він сказав у Давосі в січні 2023 року, у віці 99 років - і це справді було різке відходження від його багаторічної позиції.

Це один із небагатьох випадків, коли Кіссінджер публічно визнав помилку своєї старої геополітичної логіки.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:46 Ответить
хороший Трамп подарок Китаю сделал, можно и сою теперь покупать у него в знак благодарности
показать весь комментарий
29.01.2026 15:07 Ответить
Как тебе такое, Трампон Трампакс?!
показать весь комментарий
29.01.2026 15:10 Ответить
Якщо постійно залякувати стратегічних партнерів, сусідів та союзників то можна опинитися сам на сам з ворогом і ніхто не допоможе навіть з бюджетом в 1,5 трн $
показать весь комментарий
29.01.2026 15:14 Ответить
Значить в британських військових системах побільшає китайського обладнання з закладками 🤔
показать весь комментарий
29.01.2026 15:43 Ответить
Тепер і Британія буде допомагати рашці робити Орєшнік ?
показать весь комментарий
29.01.2026 15:51 Ответить
переверніть свій вираз з "ніг на голову" - Китай допомагатиме Британії розвивати новітні технології у віськовій справі.

ОРЄШНІК "доцільне" розмахування ним лише з ядерним зарядом, а не "балванкай" ...
Китай непорушний у НЕпідтримці ядерного розбурхування міжнародних відносин .
показать весь комментарий
29.01.2026 16:08 Ответить
Черговий договір Тисячоліття?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:11 Ответить
Старому Донні це не сподобається...🤣
показать весь комментарий
29.01.2026 21:58 Ответить
 
 