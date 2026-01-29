Стармер и Си договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Великобританией и Китаем.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай с официальным визитом и встретился с главой страны Си Цзиньпином. Стармер посетил Пекин с целью заключить партнерство по инвестициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Всеобъемлющее стратегическое партнерство

Премьер Великобритании Кир Стармер и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в четверг, 29 января, призвали к "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с целью углубления отношений между двумя странами в условиях растущей глобальной неопределенности.

Ни один из них публично не упоминал президента США Дональда Трампа, но вызовы, которые американский лидер бросает порядку, установленному после окончания холодной войны, явно были в их мыслях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер и Трамп провели телефонный разговор: речь шла и о войне в Украине

Я считаю, что совместная работа над такими вопросами, как изменение климата и глобальная стабильность в сложные для мира времена, — это именно то, что мы должны делать, выстраивая эти отношения", — сказал Стармер.

Стармер и Си встретились в Пекине — две страны пытаются улучшить отношения после нескольких лет напряженности, возникшей из-за обвинений Великобритании в адрес Китая в шпионаже, поддержки Пекином России в войне против Украины и подавления свобод в Гонконге.

Как отмечается, Стармер — первый британский премьер-министр, посетивший Китай за последние восемь лет.

Стармер накануне поездки заявлял, что Великобритания не будет вынуждена выбирать между США и Китаем, и пообещал "значительные возможности" для британских предприятий.

Читайте: Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, — Трамп

Британский премьер в настоящее время уделяет приоритетное внимание экономическим отношениям.

Более 50 топ-менеджеров присоединились к Стармеру в поездке в Пекин, а также руководители некоторых культурных организаций, поскольку он стремится расширить возможности для британских компаний в Китае.

Нарушение мировой торговли во времена Трампа сделало расширение торговли и инвестиций более актуальным для многих правительств. Вьетнам и Европейский Союз повысили уровень отношений в четверг, 29 января, через два дня после того, как ЕС и Индия объявили о заключении крупного соглашения о свободной торговле.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Стармером перед встречей с Трампом

Ожидается, что Китай и Великобритания подпишут ряд соглашений.