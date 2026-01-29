Стармер и Си договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Великобританией и Китаем.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай с официальным визитом и встретился с главой страны Си Цзиньпином. Стармер посетил Пекин с целью заключить партнерство по инвестициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.
Всеобъемлющее стратегическое партнерство
Премьер Великобритании Кир Стармер и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в четверг, 29 января, призвали к "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с целью углубления отношений между двумя странами в условиях растущей глобальной неопределенности.
Ни один из них публично не упоминал президента США Дональда Трампа, но вызовы, которые американский лидер бросает порядку, установленному после окончания холодной войны, явно были в их мыслях.
Я считаю, что совместная работа над такими вопросами, как изменение климата и глобальная стабильность в сложные для мира времена, — это именно то, что мы должны делать, выстраивая эти отношения", — сказал Стармер.
Стармер и Си встретились в Пекине — две страны пытаются улучшить отношения после нескольких лет напряженности, возникшей из-за обвинений Великобритании в адрес Китая в шпионаже, поддержки Пекином России в войне против Украины и подавления свобод в Гонконге.
Как отмечается, Стармер — первый британский премьер-министр, посетивший Китай за последние восемь лет.
Стармер накануне поездки заявлял, что Великобритания не будет вынуждена выбирать между США и Китаем, и пообещал "значительные возможности" для британских предприятий.
Британский премьер в настоящее время уделяет приоритетное внимание экономическим отношениям.
Более 50 топ-менеджеров присоединились к Стармеру в поездке в Пекин, а также руководители некоторых культурных организаций, поскольку он стремится расширить возможности для британских компаний в Китае.
Нарушение мировой торговли во времена Трампа сделало расширение торговли и инвестиций более актуальным для многих правительств. Вьетнам и Европейский Союз повысили уровень отношений в четверг, 29 января, через два дня после того, как ЕС и Индия объявили о заключении крупного соглашения о свободной торговле.
Ожидается, что Китай и Великобритания подпишут ряд соглашений.
прокоментувала перші наміри-вийбування Трампа в геополітичному маразмі - не пройде й року як Китай таЄвропа перейдуть до найтісніших міжнародних стосунків та домовленностей зх надійними світовими партнерами - в першу чергу з Китаєм.
Два дні тому -ЄС угода з Індєю, й зараз ось ця...
Міністерство оборони Росії, зі свого боку, привітало той факт, що "всеохопне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм стабільно розвивається".
https://www.unian.ua/world/kitay-hoche-koordinuvati-z-rosiyeyu-vidpovidi-na-suchasni-vikliki-le-monde-13268364.html
