Трамп оголосив надзвичайний стан у США через дії Куби
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.
Про що йдеться?
В указі зазначається, що політика Куби створює "незвичайну та надзвичайну загрозу" для США, а її уряд підтримує ворожі держави та терористичні угруповання, зокрема Росію, Китай, Іран, ХАМАС і "Хезболлу".
"Я вважаю, що політика, практика та дії уряду Куби безпосередньо загрожують безпеці громадян, національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – зазначив Трамп.
Так, в указі йдеться, що Куба приймає на своїй території іноземні військові об’єкти, серед яких найбільший закордонний російський центр радіоелектронної розвідки. Гавана також поглиблює безпекову співпрацю з Пекіном.
Режим на Кубі
Трамп згадав також ситуацію з правами людини. За його словами, "комуністичний режим переслідує і катує своїх політичних опонентів; позбавляє кубинський народ свободи слова й преси; через корупцію наживається на їхніх стражданнях".
Він наголосив, що США мають нульову терпимість до "хижацьких дій комуністичного кубинського режиму".
"Тому я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки… оголошую надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою", – додав Трамп.
У зв’язку з цим президент уповноважив адміністрацію запровадити додаткові мита на товари з третіх країн, які "прямо або опосередковано продають чи іншим чином постачають нафту Кубі". Рішення про застосування тарифів ухвалюватиметься після відповідних висновків міністра торгівлі та держсекретаря.
беркутнацгвардію на вулиці американських міст щоб розстрілювати демонстрантів
Так все до того і йде,мабуть по плану.Недарма його АЙСи вже вбили кілька американців.
Последний раз когда тянули (залив свиней) у Кеннеди оказалось одиннадцать с тузом
А тепер Трумп хоче взяти шлюху на утримання.
з іншого кубинські старці знущаються з народу куби
я там жив 3 роки
вони навіть одеколон випрашували
самі злидні
з климатом де 4 урожая на рік
там вологість висока тож води достатньо
грунти з окислами заліза ярко коричневі
чорнозема звісно нема 😁
проблема в ліні кубінців та ідіотах у керівництві
жив у Ніжині 16 років Чернігові 1 рік Тбілісі півроку та Гавані у 80-х три роки
це все
а ти шо? бував десь чи просидів як бєрко у селі все життя?
Я його називаю ;Дмитро Андерсен;.
Конченный дегенерат.
"И с какого буя паРашка внезапно стала врагом америки, развешивая фотографии с ****** в белом доме?"
ССР был врагом США, хотя ссср и США вели торговлю.
От вам ,як-то кажуть : "Весь хер до копійки."
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
Коли його правління закінчиться і лікарі на суді нададуть докази психічного стану Трампа , то всі, хто виконував а його накази сильно здивуються, що країною керував старий пацієнт психлікарні.