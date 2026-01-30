УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини Трамп погрожує Кубі
13 741 78

Трамп оголосив надзвичайний стан у США через дії Куби

Трамп оголосив надзвичайний стан

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що йдеться?

В указі зазначається, що політика Куби створює "незвичайну та надзвичайну загрозу" для США, а її уряд підтримує ворожі держави та терористичні угруповання, зокрема Росію, Китай, Іран, ХАМАС і "Хезболлу".

"Я вважаю, що політика, практика та дії уряду Куби безпосередньо загрожують безпеці громадян, національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – зазначив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа шукає союзників усередині кубинського уряду для повалення режиму, - WSJ

Так, в указі йдеться, що Куба приймає на своїй території іноземні військові об’єкти, серед яких найбільший закордонний російський центр радіоелектронної розвідки. Гавана також поглиблює безпекову співпрацю з Пекіном.

Режим на Кубі

Трамп згадав також ситуацію з правами людини. За його словами, "комуністичний режим переслідує і катує своїх політичних опонентів; позбавляє кубинський народ свободи слова й преси; через корупцію наживається на їхніх стражданнях".

Він наголосив, що США мають нульову терпимість до "хижацьких дій комуністичного кубинського режиму".

Також читайте: Трамп виступив із погрозами Кубі: "Укладіть угоду, доки не пізно!"

"Тому я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки… оголошую надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою", – додав Трамп.

У зв’язку з цим президент уповноважив адміністрацію запровадити додаткові мита на товари з третіх країн, які "прямо або опосередковано продають чи іншим чином постачають нафту Кубі". Рішення про застосування тарифів ухвалюватиметься після відповідних висновків міністра торгівлі та держсекретаря.

Також читайте: Куба відкинула заяви Трампа про домовленості зі США

Автор: 

Куба (108) США (26465) Трамп Дональд (8801)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
«Я вважаю…» - це беззаперечний доказ що Куба завтра нападе на США. Треба розвертати авіаносці і гнати їх до Куби негайно. Ці рандомні звинувачення країн в тероризмі (окрім рашиздії) нагадують оце ісконне кацапстке «кругом враґі, ми в асаждьоннай крєпасті». Портрет пуйла поряд з Трампом в Білому Домі не просто так висить.
показати весь коментар
30.01.2026 08:17 Відповісти
+30
В Америці... Надзвичайний стан... Через Кубу... Ппц.
показати весь коментар
30.01.2026 08:12 Відповісти
+24
Скоріше схоже що Тромб буде мочити американців і укріплювати свою диктатуру для цього введе надзвичайний стан і беркут нацгвардію на вулиці американських міст щоб розстрілювати демонстрантів
показати весь коментар
30.01.2026 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напевно, кубинці просто так тросниковим цукром не відкупляться від цього рудого вождя.
показати весь коментар
30.01.2026 08:03 Відповісти
Ага "сахарнаш"!
показати весь коментар
31.01.2026 07:21 Відповісти
Схоже будуть мочити і Кубу.
показати весь коментар
30.01.2026 08:05 Відповісти
Схоже - забьють на нас болт.
показати весь коментар
30.01.2026 08:11 Відповісти
Америка наводить порядок на своєму "задньому дворі", у західній півкулі. Диско-бомбулює.
показати весь коментар
30.01.2026 08:17 Відповісти
Скоріше схоже що Тромб буде мочити американців і укріплювати свою диктатуру для цього введе надзвичайний стан і беркут нацгвардію на вулиці американських міст щоб розстрілювати демонстрантів
показати весь коментар
30.01.2026 08:45 Відповісти
Зважаючи на те, що кількість зброї на руках в США значно більша, ніж кількість громадян, чувирло Трумп веде країну до громадянської війни.
показати весь коментар
30.01.2026 09:15 Відповісти
чувирло Трумп веде країну до громадянської війни.
Так все до того і йде,мабуть по плану.Недарма його АЙСи вже вбили кілька американців.
показати весь коментар
31.01.2026 01:35 Відповісти
Знову цей дурень виліз.
показати весь коментар
30.01.2026 09:34 Відповісти
Схоже будуть мочити своїх же американців, вже двох застрелили
показати весь коментар
30.01.2026 10:40 Відповісти
схоже через Гренландію надзвичайний стан поки відкладається, то оголосимо через Кубу
показати весь коментар
30.01.2026 10:58 Відповісти
Доктрина Монро 2.0 у дії.
показати весь коментар
30.01.2026 08:07 Відповісти
Ну і все , тепер її заберуть є зелене світло
показати весь коментар
30.01.2026 08:11 Відповісти
США воювали в Кореях а під боком Кубу проморгали
показати весь коментар
30.01.2026 08:12 Відповісти
В Америці... Надзвичайний стан... Через Кубу... Ппц.
показати весь коментар
30.01.2026 08:12 Відповісти
щось треба ще узурпувати в своїй країні, обмеживши права громадян (спочатку на короткий період, а потім - як дозволять), то лише привід...
показати весь коментар
30.01.2026 08:14 Відповісти
Це ж треба таке придумати - невеличка країна-жебрак Куба загрожує гіганту США!
показати весь коментар
30.01.2026 09:17 Відповісти
З великим островом Гренландія нікуя не вийшло, то може хоч маленький якийсь островок прихватізірує. Не вистачає ж для премії миру.
показати весь коментар
30.01.2026 09:17 Відповісти
Потому что вскрылись и оказалось что все карты у Кубы, а у США то карт и нет.
Последний раз когда тянули (залив свиней) у Кеннеди оказалось одиннадцать с тузом
показати весь коментар
30.01.2026 09:29 Відповісти
Вибори відмінить. І буде як ***** правити вічно.
показати весь коментар
30.01.2026 16:47 Відповісти
Мабуть Омериканьський недофашик виборів злякався
показати весь коментар
30.01.2026 21:44 Відповісти
навчився воювати лише з мілкою шушвалью... які там ще грудки піску поруч в океані залишились незайманими?...
показати весь коментар
30.01.2026 08:12 Відповісти
шо Куба напала на США ?
показати весь коментар
30.01.2026 08:13 Відповісти
Готується
показати весь коментар
30.01.2026 08:16 Відповісти
Чекає на підхід мексиканських кінних банд в сомбреро.
показати весь коментар
30.01.2026 11:48 Відповісти
...і в чоботах , ну ..їхніх отих
показати весь коментар
30.01.2026 11:51 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 11:59 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 12:50 Відповісти
Додік вирішив відкрити на Кубі Епштейнленд?
показати весь коментар
30.01.2026 08:14 Відповісти
Так. Він там був до 1961 року, так що Трумп просто відновить його. Треба тільки меблі нові завезти, а місцевий персонал з нетерпінням чекає.
показати весь коментар
30.01.2026 09:20 Відповісти
«Я вважаю…» - це беззаперечний доказ що Куба завтра нападе на США. Треба розвертати авіаносці і гнати їх до Куби негайно. Ці рандомні звинувачення країн в тероризмі (окрім рашиздії) нагадують оце ісконне кацапстке «кругом враґі, ми в асаждьоннай крєпасті». Портрет пуйла поряд з Трампом в Білому Домі не просто так висить.
показати весь коментар
30.01.2026 08:17 Відповісти
💯%
показати весь коментар
31.01.2026 07:49 Відповісти
Дивлюся якесь в коментарях роздвоєння особистості, вже починають жаліти комуністичну Кубу, то Іран, ще трохи і за ким чен ира будемо кулаки тримати... Мені особисто пофік, я навіть ЗА - коли США товче друзів росії.
показати весь коментар
30.01.2026 08:23 Відповісти
Це не погано що США гуляє,треба всіх хто допомагає лаптеногим,до ногтя,тоді нам буде трішки легче бить цапорилу нечисть,а що некажіть,а економіка цапостану вже тримається на волосині,це вже признають навіть місцеві цапорилі чинуші.Все буде Україна!!!
показати весь коментар
30.01.2026 08:36 Відповісти
А хто проти- всіх до ногтя, або просто в расход. Порядок понад усе!
показати весь коментар
30.01.2026 09:11 Відповісти
Ну, різні штимпи з вакуумом в голові замість мозку не здатні зрозуміти, що такі сателіти ****** тільки й робили те, що викачували "допомогу" спочатку з Совка, а потім з підоРоссії. Страшно навіть уявити, скільки в ту Куба кацапи вбухали з часів Хрущова до ***** коштів без всякої віддачі.
А тепер Трумп хоче взяти шлюху на утримання.
показати весь коментар
30.01.2026 09:27 Відповісти
Звичайно, особливо іранські шахеди та корейські снаряди так викачали з раші кошти, правда все летить на Україну, ну то таке дрібниці.
показати весь коментар
30.01.2026 09:54 Відповісти
Реально Куба завжди була плацдармом протистояння з допомоги совка. Тепер справи не кращі. Хай би вже забирав той «острав свабоди». З двох зол обираєм менше, щоб кацапи не лізли.
показати весь коментар
30.01.2026 08:26 Відповісти
з одного боку старий ідіот
з іншого кубинські старці знущаються з народу куби
я там жив 3 роки
вони навіть одеколон випрашували
самі злидні
з климатом де 4 урожая на рік
показати весь коментар
30.01.2026 08:26 Відповісти
це острів посеред карибського моря
там вологість висока тож води достатньо
грунти з окислами заліза ярко коричневі
чорнозема звісно нема 😁

проблема в ліні кубінців та ідіотах у керівництві
показати весь коментар
30.01.2026 09:19 Відповісти
А в Анктартиді ти жив? І взагалі - де ти тільки не жив.
показати весь коментар
30.01.2026 09:31 Відповісти
ні
жив у Ніжині 16 років Чернігові 1 рік Тбілісі півроку та Гавані у 80-х три роки

це все
а ти шо? бував десь чи просидів як бєрко у селі все життя?
показати весь коментар
30.01.2026 09:58 Відповісти
Все стандартно, А в гавану як занесло?
показати весь коментар
30.01.2026 14:42 Відповісти
Та тихо ти. Дмитро Лебідь, він же Артист наш- унікальна людина. Він у військових на заправці питає- ;Чого ти ****, не на фронті;, міністерку якусь налискав, СБУ навіть загін захоплення збиралося надіслати, але вчасно зрозуміли що для них це добром не скінчиться і злякалися, не ризикнули. Зону пройшов, майстер ножового бою та каратист.
Я його називаю ;Дмитро Андерсен;.
показати весь коментар
30.01.2026 17:53 Відповісти
А що на Кубі може бути цікавим для сім'ї Трампа - копалини, цукор тощо?
показати весь коментар
30.01.2026 08:27 Відповісти
Нікель (третє чи друге місце в світі), кобальт (як побочка нікеля), ну і від 5 до 20 млрд. баррелей нафти на шельфі. ... більше наче нічого цікавого.🤔
показати весь коментар
30.01.2026 09:05 Відповісти
Ну тоді все зрозуміло.
показати весь коментар
30.01.2026 09:45 Відповісти
Кажкш, "уповноважив адміністрацію запровадити додаткові мита на товари з третіх країн, які прямо або опосередковано продають чи іншим чином постачають нафту Кубі"???? А чого мова йде тільки про нафту? А чого не про військово-політичну сферу?
показати весь коментар
30.01.2026 08:28 Відповісти
А на росію ці мита розповсюджуються? Чи росія для Трампа то священна корова, їй можна гадити всюду?
показати весь коментар
30.01.2026 08:30 Відповісти
Росію?))вона в переліку?)Рудий покидьок точно не читав)Зніми свій портрет з ****** з стіни.
показати весь коментар
30.01.2026 08:31 Відповісти
Кто бы пистел насчет демократии. И с какого буя паРашка внезапно стала врагом америки, развешивая фотографии с ****** в белом доме?
Конченный дегенерат.
показати весь коментар
30.01.2026 08:41 Відповісти
Всегда была.
"И с какого буя паРашка внезапно стала врагом америки, развешивая фотографии с ****** в белом доме?"

ССР был врагом США, хотя ссср и США вели торговлю.
показати весь коментар
30.01.2026 08:53 Відповісти
Оце старого пиз...ує!
показати весь коментар
30.01.2026 08:44 Відповісти
Кубинці в сигари мо понассикали ?? чи що там??
показати весь коментар
30.01.2026 08:52 Відповісти
Ну, на кубу всім пофіг. Це не Гренландія.
показати весь коментар
30.01.2026 08:52 Відповісти
А американськи ТЦКшники будуть? всетаки надзвичайний стан це вам ні хухри мухри
показати весь коментар
30.01.2026 08:57 Відповісти
Айс айс бейбі © пісенька з 90хх
показати весь коментар
31.01.2026 10:52 Відповісти
Оце американці дожилися, гегемон всирається від маленької острівної Куби! Рудий опустив США нижче плінтуса.
показати весь коментар
30.01.2026 09:04 Відповісти
Тобто він сам зізнався що підтримує терористичне угрупування...
показати весь коментар
30.01.2026 09:06 Відповісти
"Куба має багаті поклади корисних копалин, серед яких ключове місце займають нікель та кобальт (один із світових лідерів за запасами). Також розвідані значні родовища нафти, газу, залізних та марганцевих руд, хромітів, міді, золота, а також нерудних матеріалів (гіпс, магнезит, каолін, будівельний камінь)."
От вам ,як-то кажуть : "Весь хер до копійки."
показати весь коментар
30.01.2026 09:15 Відповісти
Куба отдай наш хлєб
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
показати весь коментар
30.01.2026 09:35 Відповісти
Оце ваш сланяра рулить!
Коли його правління закінчиться і лікарі на суді нададуть докази психічного стану Трампа , то всі, хто виконував а його накази сильно здивуються, що країною керував старий пацієнт психлікарні.
показати весь коментар
30.01.2026 09:42 Відповісти
Трамп психічно хворий. Таких не судять. Ізолюють.
показати весь коментар
30.01.2026 23:58 Відповісти
Психічнохворих ізолюють після рішення суду. Так що судять всіх, але сидять не всі, а тільки здорові.
показати весь коментар
31.01.2026 11:13 Відповісти
А карти хоч є??? Ну...шоб знать відкіля готується нападєніє
показати весь коментар
30.01.2026 10:05 Відповісти
Хм... А якже щодо другана *****?
показати весь коментар
30.01.2026 10:10 Відповісти
Гандоня, а если кубинцы этот Центр радиоэлектрической разведки назовут именем твоего плешивого ботоксного дружбана? Будет good? 👌
показати весь коментар
30.01.2026 12:34 Відповісти
Куда бы, млять, не полезть, лишь бы от Украины отвлечься!
показати весь коментар
30.01.2026 15:27 Відповісти
Тепер Куба загрожує свободі та незалежності США. Головне зараз кубинцям не танцювати бо це може бути розцінено як акт нападу на маленьку, але таку горду США.
показати весь коментар
30.01.2026 21:00 Відповісти
Солодка парочка..xyйло і тампон..два старих маразматичних довбойоба яким в мирному світі не живеться
показати весь коментар
30.01.2026 22:25 Відповісти
Жріть один одного, фашики !!
показати весь коментар
31.01.2026 10:50 Відповісти
 
 