Трамп оголосив надзвичайний стан у США через дії Куби

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

Про що йдеться?

В указі зазначається, що політика Куби створює "незвичайну та надзвичайну загрозу" для США, а її уряд підтримує ворожі держави та терористичні угруповання, зокрема Росію, Китай, Іран, ХАМАС і "Хезболлу".

"Я вважаю, що політика, практика та дії уряду Куби безпосередньо загрожують безпеці громадян, національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – зазначив Трамп.

Так, в указі йдеться, що Куба приймає на своїй території іноземні військові об’єкти, серед яких найбільший закордонний російський центр радіоелектронної розвідки. Гавана також поглиблює безпекову співпрацю з Пекіном.

Режим на Кубі

Трамп згадав також ситуацію з правами людини. За його словами, "комуністичний режим переслідує і катує своїх політичних опонентів; позбавляє кубинський народ свободи слова й преси; через корупцію наживається на їхніх стражданнях".

Він наголосив, що США мають нульову терпимість до "хижацьких дій комуністичного кубинського режиму".

"Тому я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки… оголошую надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою", – додав Трамп.

У зв’язку з цим президент уповноважив адміністрацію запровадити додаткові мита на товари з третіх країн, які "прямо або опосередковано продають чи іншим чином постачають нафту Кубі". Рішення про застосування тарифів ухвалюватиметься після відповідних висновків міністра торгівлі та держсекретаря.

