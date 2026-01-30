Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за действий Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома.

О чем идет речь?

В указе отмечается, что политика Кубы создает "необычную и чрезвычайную угрозу" для США, а ее правительство поддерживает враждебные государства и террористические группировки, в частности Россию, Китай, Иран, ХАМАС и "Хезболлу".

"Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы непосредственно угрожают безопасности граждан, национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – отметил Трамп.

Так, в указе говорится, что Куба принимает на своей территории иностранные военные объекты, среди которых крупнейший зарубежный российский центр радиоэлектронной разведки. Гавана также углубляет сотрудничество в сфере безопасности с Пекином.

Трамп упомянул также ситуацию с правами человека. По его словам, "коммунистический режим преследует и пытает своих политических оппонентов; лишает кубинский народ свободы слова и прессы; через коррупцию наживается на их страданиях".

Он подчеркнул, что США имеют нулевую терпимость к "хищническим действиям коммунистического кубинского режима".

"Поэтому я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки... объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", – добавил Трамп.

В связи с этим президент уполномочил администрацию ввести дополнительные пошлины на товары из третьих стран, которые "прямо или косвенно продают или иным образом поставляют нефть Кубе". Решение о применении тарифов будет приниматься после соответствующих выводов министра торговли и госсекретаря.

Куба США Трамп Дональд
+31
«Я вважаю…» - це беззаперечний доказ що Куба завтра нападе на США. Треба розвертати авіаносці і гнати їх до Куби негайно. Ці рандомні звинувачення країн в тероризмі (окрім рашиздії) нагадують оце ісконне кацапстке «кругом враґі, ми в асаждьоннай крєпасті». Портрет пуйла поряд з Трампом в Білому Домі не просто так висить.
30.01.2026 08:17 Ответить
+30
В Америці... Надзвичайний стан... Через Кубу... Ппц.
30.01.2026 08:12 Ответить
+24
Скоріше схоже що Тромб буде мочити американців і укріплювати свою диктатуру для цього введе надзвичайний стан і беркут нацгвардію на вулиці американських міст щоб розстрілювати демонстрантів
30.01.2026 08:45 Ответить
Напевно, кубинці просто так тросниковим цукром не відкупляться від цього рудого вождя.
30.01.2026 08:03 Ответить
Ага "сахарнаш"!
31.01.2026 07:21 Ответить
Схоже будуть мочити і Кубу.
30.01.2026 08:05 Ответить
Схоже - забьють на нас болт.
30.01.2026 08:11 Ответить
Америка наводить порядок на своєму "задньому дворі", у західній півкулі. Диско-бомбулює.
30.01.2026 08:17 Ответить
30.01.2026 08:45 Ответить
Зважаючи на те, що кількість зброї на руках в США значно більша, ніж кількість громадян, чувирло Трумп веде країну до громадянської війни.
30.01.2026 09:15 Ответить
чувирло Трумп веде країну до громадянської війни.
Так все до того і йде,мабуть по плану.Недарма його АЙСи вже вбили кілька американців.
31.01.2026 01:35 Ответить
Знову цей дурень виліз.
30.01.2026 09:34 Ответить
Схоже будуть мочити своїх же американців, вже двох застрелили
30.01.2026 10:40 Ответить
схоже через Гренландію надзвичайний стан поки відкладається, то оголосимо через Кубу
30.01.2026 10:58 Ответить
Доктрина Монро 2.0 у дії.
30.01.2026 08:07 Ответить
Ну і все , тепер її заберуть є зелене світло
30.01.2026 08:11 Ответить
США воювали в Кореях а під боком Кубу проморгали
30.01.2026 08:12 Ответить
30.01.2026 08:12 Ответить
щось треба ще узурпувати в своїй країні, обмеживши права громадян (спочатку на короткий період, а потім - як дозволять), то лише привід...
30.01.2026 08:14 Ответить
Це ж треба таке придумати - невеличка країна-жебрак Куба загрожує гіганту США!
30.01.2026 09:17 Ответить
З великим островом Гренландія нікуя не вийшло, то може хоч маленький якийсь островок прихватізірує. Не вистачає ж для премії миру.
30.01.2026 09:17 Ответить
Потому что вскрылись и оказалось что все карты у Кубы, а у США то карт и нет.
Последний раз когда тянули (залив свиней) у Кеннеди оказалось одиннадцать с тузом
30.01.2026 09:29 Ответить
Вибори відмінить. І буде як ***** правити вічно.
30.01.2026 16:47 Ответить
Мабуть Омериканьський недофашик виборів злякався
30.01.2026 21:44 Ответить
навчився воювати лише з мілкою шушвалью... які там ще грудки піску поруч в океані залишились незайманими?...
30.01.2026 08:12 Ответить
шо Куба напала на США ?
30.01.2026 08:13 Ответить
Готується
30.01.2026 08:16 Ответить
Чекає на підхід мексиканських кінних банд в сомбреро.
30.01.2026 11:48 Ответить
...і в чоботах , ну ..їхніх отих
30.01.2026 11:51 Ответить
30.01.2026 11:59 Ответить
30.01.2026 12:50 Ответить
Додік вирішив відкрити на Кубі Епштейнленд?
30.01.2026 08:14 Ответить
Так. Він там був до 1961 року, так що Трумп просто відновить його. Треба тільки меблі нові завезти, а місцевий персонал з нетерпінням чекає.
30.01.2026 09:20 Ответить
30.01.2026 08:17 Ответить
💯%
31.01.2026 07:49 Ответить
Дивлюся якесь в коментарях роздвоєння особистості, вже починають жаліти комуністичну Кубу, то Іран, ще трохи і за ким чен ира будемо кулаки тримати... Мені особисто пофік, я навіть ЗА - коли США товче друзів росії.
30.01.2026 08:23 Ответить
Це не погано що США гуляє,треба всіх хто допомагає лаптеногим,до ногтя,тоді нам буде трішки легче бить цапорилу нечисть,а що некажіть,а економіка цапостану вже тримається на волосині,це вже признають навіть місцеві цапорилі чинуші.Все буде Україна!!!
30.01.2026 08:36 Ответить
А хто проти- всіх до ногтя, або просто в расход. Порядок понад усе!
30.01.2026 09:11 Ответить
Ну, різні штимпи з вакуумом в голові замість мозку не здатні зрозуміти, що такі сателіти ****** тільки й робили те, що викачували "допомогу" спочатку з Совка, а потім з підоРоссії. Страшно навіть уявити, скільки в ту Куба кацапи вбухали з часів Хрущова до ***** коштів без всякої віддачі.
А тепер Трумп хоче взяти шлюху на утримання.
30.01.2026 09:27 Ответить
Звичайно, особливо іранські шахеди та корейські снаряди так викачали з раші кошти, правда все летить на Україну, ну то таке дрібниці.
30.01.2026 09:54 Ответить
Реально Куба завжди була плацдармом протистояння з допомоги совка. Тепер справи не кращі. Хай би вже забирав той «острав свабоди». З двох зол обираєм менше, щоб кацапи не лізли.
30.01.2026 08:26 Ответить
з одного боку старий ідіот
з іншого кубинські старці знущаються з народу куби
я там жив 3 роки
вони навіть одеколон випрашували
самі злидні
з климатом де 4 урожая на рік
30.01.2026 08:26 Ответить
це острів посеред карибського моря
там вологість висока тож води достатньо
грунти з окислами заліза ярко коричневі
чорнозема звісно нема 😁

проблема в ліні кубінців та ідіотах у керівництві
30.01.2026 09:19 Ответить
А в Анктартиді ти жив? І взагалі - де ти тільки не жив.
30.01.2026 09:31 Ответить
ні
жив у Ніжині 16 років Чернігові 1 рік Тбілісі півроку та Гавані у 80-х три роки

це все
а ти шо? бував десь чи просидів як бєрко у селі все життя?
30.01.2026 09:58 Ответить
Все стандартно, А в гавану як занесло?
30.01.2026 14:42 Ответить
Та тихо ти. Дмитро Лебідь, він же Артист наш- унікальна людина. Він у військових на заправці питає- ;Чого ти ****, не на фронті;, міністерку якусь налискав, СБУ навіть загін захоплення збиралося надіслати, але вчасно зрозуміли що для них це добром не скінчиться і злякалися, не ризикнули. Зону пройшов, майстер ножового бою та каратист.
Я його називаю ;Дмитро Андерсен;.
30.01.2026 17:53 Ответить
А що на Кубі може бути цікавим для сім'ї Трампа - копалини, цукор тощо?
30.01.2026 08:27 Ответить
Нікель (третє чи друге місце в світі), кобальт (як побочка нікеля), ну і від 5 до 20 млрд. баррелей нафти на шельфі. ... більше наче нічого цікавого.🤔
30.01.2026 09:05 Ответить
Ну тоді все зрозуміло.
30.01.2026 09:45 Ответить
Кажкш, "уповноважив адміністрацію запровадити додаткові мита на товари з третіх країн, які прямо або опосередковано продають чи іншим чином постачають нафту Кубі"???? А чого мова йде тільки про нафту? А чого не про військово-політичну сферу?
30.01.2026 08:28 Ответить
А на росію ці мита розповсюджуються? Чи росія для Трампа то священна корова, їй можна гадити всюду?
30.01.2026 08:30 Ответить
Росію?))вона в переліку?)Рудий покидьок точно не читав)Зніми свій портрет з ****** з стіни.
30.01.2026 08:31 Ответить
Кто бы пистел насчет демократии. И с какого буя паРашка внезапно стала врагом америки, развешивая фотографии с ****** в белом доме?
Конченный дегенерат.
30.01.2026 08:41 Ответить
Всегда была.
"И с какого буя паРашка внезапно стала врагом америки, развешивая фотографии с ****** в белом доме?"

ССР был врагом США, хотя ссср и США вели торговлю.
30.01.2026 08:53 Ответить
Оце старого пиз...ує!
30.01.2026 08:44 Ответить
Кубинці в сигари мо понассикали ?? чи що там??
30.01.2026 08:52 Ответить
Ну, на кубу всім пофіг. Це не Гренландія.
30.01.2026 08:52 Ответить
А американськи ТЦКшники будуть? всетаки надзвичайний стан це вам ні хухри мухри
30.01.2026 08:57 Ответить
Айс айс бейбі © пісенька з 90хх
31.01.2026 10:52 Ответить
Оце американці дожилися, гегемон всирається від маленької острівної Куби! Рудий опустив США нижче плінтуса.
30.01.2026 09:04 Ответить
Тобто він сам зізнався що підтримує терористичне угрупування...
30.01.2026 09:06 Ответить
"Куба має багаті поклади корисних копалин, серед яких ключове місце займають нікель та кобальт (один із світових лідерів за запасами). Також розвідані значні родовища нафти, газу, залізних та марганцевих руд, хромітів, міді, золота, а також нерудних матеріалів (гіпс, магнезит, каолін, будівельний камінь)."
От вам ,як-то кажуть : "Весь хер до копійки."
30.01.2026 09:15 Ответить
Куба отдай наш хлєб
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
30.01.2026 09:35 Ответить
Оце ваш сланяра рулить!
Коли його правління закінчиться і лікарі на суді нададуть докази психічного стану Трампа , то всі, хто виконував а його накази сильно здивуються, що країною керував старий пацієнт психлікарні.
30.01.2026 09:42 Ответить
Трамп психічно хворий. Таких не судять. Ізолюють.
30.01.2026 23:58 Ответить
Психічнохворих ізолюють після рішення суду. Так що судять всіх, але сидять не всі, а тільки здорові.
31.01.2026 11:13 Ответить
А карти хоч є??? Ну...шоб знать відкіля готується нападєніє
30.01.2026 10:05 Ответить
Хм... А якже щодо другана *****?
30.01.2026 10:10 Ответить
Гандоня, а если кубинцы этот Центр радиоэлектрической разведки назовут именем твоего плешивого ботоксного дружбана? Будет good? 👌
30.01.2026 12:34 Ответить
Куда бы, млять, не полезть, лишь бы от Украины отвлечься!
30.01.2026 15:27 Ответить
Тепер Куба загрожує свободі та незалежності США. Головне зараз кубинцям не танцювати бо це може бути розцінено як акт нападу на маленьку, але таку горду США.
30.01.2026 21:00 Ответить
Солодка парочка..xyйло і тампон..два старих маразматичних довбойоба яким в мирному світі не живеться
30.01.2026 22:25 Ответить
Жріть один одного, фашики !!
31.01.2026 10:50 Ответить
 
 