Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за действий Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома.
О чем идет речь?
В указе отмечается, что политика Кубы создает "необычную и чрезвычайную угрозу" для США, а ее правительство поддерживает враждебные государства и террористические группировки, в частности Россию, Китай, Иран, ХАМАС и "Хезболлу".
"Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы непосредственно угрожают безопасности граждан, национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – отметил Трамп.
Так, в указе говорится, что Куба принимает на своей территории иностранные военные объекты, среди которых крупнейший зарубежный российский центр радиоэлектронной разведки. Гавана также углубляет сотрудничество в сфере безопасности с Пекином.
Режим на Кубе
Трамп упомянул также ситуацию с правами человека. По его словам, "коммунистический режим преследует и пытает своих политических оппонентов; лишает кубинский народ свободы слова и прессы; через коррупцию наживается на их страданиях".
Он подчеркнул, что США имеют нулевую терпимость к "хищническим действиям коммунистического кубинского режима".
"Поэтому я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки... объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", – добавил Трамп.
В связи с этим президент уполномочил администрацию ввести дополнительные пошлины на товары из третьих стран, которые "прямо или косвенно продают или иным образом поставляют нефть Кубе". Решение о применении тарифов будет приниматься после соответствующих выводов министра торговли и госсекретаря.
