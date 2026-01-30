Куба відреагувала на надзвичайний стан, запроваджений Трампом: Йдеться про повну блокаду

Куба звинуватила США у намірах запровадити повну блокаду постачання палива на острів.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Бруно Родрігес, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми найрішучіше засуджуємо нову ескалацію США проти Куби. Тепер вони мають намір запровадити повну блокаду постачання палива до нашої країни. Щоб виправдати це, вони спираються на довгий перелік брехні, намагаючись подати Кубу як загрозу, якою вона не є.

Щодня з’являються нові докази того, що єдиною загрозою миру, безпеці та стабільності регіону, а також єдиним зловмисним впливом є політика уряду США проти націй і народів Нашої Америки, яких він намагається підпорядкувати своїй волі, позбавити їхніх ресурсів, скалічити їхній суверенітет і відібрати незалежність", - зазначив він.

За словами міністра, Штати "вдаються до шантажу й примусу", щоб змусити інші країни "приєднатися до їхньої політики блокади Куби".

Родрігес заявив, що тим, хто відмовляється США погрожують запровадженням мит, порушуючи всі норми вільної торгівлі.

"Ми засуджуємо перед усім світом цей жорстокий акт агресії проти Куби та її народу, які вже понад 65 років зазнають найдовшої й найжорстокішої економічної блокади, коли-небудь застосованої проти цілої нації, і яким тепер обіцяють екстремальні умови життя", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.

Топ коментарі
Кубі й досі відригується дружба з сересером. Мабуть ще років сто будуть жити у злиднях.
30.01.2026 10:00 Відповісти
Куба отдай наш хлєб
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
30.01.2026 09:48 Відповісти
Кубинські сигари тростина є - можете курити бамбук
30.01.2026 09:13 Відповісти
Кубинські сигари тростина є - можете курити бамбук
30.01.2026 09:13 Відповісти
блокада вигідна їбанутим комунякам
вони на неї все списують
як совок на "происки империализма"
30.01.2026 09:21 Відповісти
Трамп вирішив відрізати китайців від кубинського нікелю і кобальту? Цікаво що на те відповість Китай? Чи знов мовчки проковтне як з Мадуро? 🤔
30.01.2026 09:22 Відповісти
Бульбопюрер лукавий мабуть карти нападу показав Трумпу, в якості подяки за зняття санкцій.
30.01.2026 09:32 Відповісти
Ну може Куба стане 51 штатом.
30.01.2026 09:35 Відповісти
Если станут 51 штатом , то для народа это может быть и к лучшему….
Там такая нищета и захереность …
30.01.2026 09:48 Відповісти
Головне що рашисти втрачають своїх союзників і можливо черга дійте і до ісламського ірану,до речі рашиські чорти боятся будь що заперечити Трампу ось це "супердержава"
30.01.2026 09:53 Відповісти
Там трудяги живуть краще ніж у всій Латинській Америці окрім Венесуели. Не мед, але держава дбає про народ. І дітей з України коштом народу Куби постійно приймали на оздоровлення доки не вилізло що то діти не чорнобильців а держиморд. Гугл в поміч
30.01.2026 09:58 Відповісти
Бачу що навіть у Німеччині без Гугела навіть у сортир не можуть сходити...Але чомусь і там знаходять тільки кацапську брехливу пропаганду...
30.01.2026 11:10 Відповісти
Знаю одну, возила дитину на Кубу, на реабілітацію після хіміотерапії. Працювала продавцем в магазині, багатодітна мати.
30.01.2026 12:21 Відповісти
сесер гоняв танкери з усім чим можна на кубу кожного тижня
я сам це у порту бачив
ще хлопці там виходили з них - у штатському але строем чомусь
30.01.2026 10:03 Відповісти
То на Алясці мабуть порішили Венесуела і Куба на Україну... Трамп заведе ЗЕ у безвихідь
30.01.2026 10:05 Відповісти
Його мамаРима вже тоді завела,коли папіСаші не дала можливости вимарати простирадло...
30.01.2026 11:14 Відповісти
хз . звісно колись США були світовим поліціантом, і лізли у державні справи багатьох країн світу , але і Куба зовсім не біла і пушиста, регулярні частини збройних сил цього " острова свободи" воювали по всій Африці . від Анголи до Ефіопії. а практично всі так звані революційні фронти і інші подібні банди практично всіх держав західної півкулі були на утриманні у кубинської розвідки
той самий мудило Че Гевара загинув у Болівії зовсім не під час відпустки
30.01.2026 10:24 Відповісти
 
 