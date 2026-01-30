Куба відреагувала на надзвичайний стан, запроваджений Трампом: Йдеться про повну блокаду
Куба звинуватила США у намірах запровадити повну блокаду постачання палива на острів.
Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Бруно Родрігес, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми найрішучіше засуджуємо нову ескалацію США проти Куби. Тепер вони мають намір запровадити повну блокаду постачання палива до нашої країни. Щоб виправдати це, вони спираються на довгий перелік брехні, намагаючись подати Кубу як загрозу, якою вона не є.
Щодня з’являються нові докази того, що єдиною загрозою миру, безпеці та стабільності регіону, а також єдиним зловмисним впливом є політика уряду США проти націй і народів Нашої Америки, яких він намагається підпорядкувати своїй волі, позбавити їхніх ресурсів, скалічити їхній суверенітет і відібрати незалежність", - зазначив він.
За словами міністра, Штати "вдаються до шантажу й примусу", щоб змусити інші країни "приєднатися до їхньої політики блокади Куби".
Родрігес заявив, що тим, хто відмовляється США погрожують запровадженням мит, порушуючи всі норми вільної торгівлі.
"Ми засуджуємо перед усім світом цей жорстокий акт агресії проти Куби та її народу, які вже понад 65 років зазнають найдовшої й найжорстокішої економічної блокади, коли-небудь застосованої проти цілої нації, і яким тепер обіцяють екстремальні умови життя", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони на неї все списують
як совок на "происки империализма"
Там такая нищета и захереность …
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
я сам це у порту бачив
ще хлопці там виходили з них - у штатському але строем чомусь
той самий мудило Че Гевара загинув у Болівії зовсім не під час відпустки