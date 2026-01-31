Куба объявила чрезвычайное положение в ответ на действия США
Глава МИД Кубы Бруно Родригес объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в отношениях с США.
Об этом Родригес написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Необычная и чрезвычайная угроза
"Народ Кубы, при солидарной поддержке международного сообщества, считает, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет необычную и чрезвычайную угрозу", — написал он.
Также Родригес назвал политику США в отношении Кубы "антикубинской" и "неофашистской".
Чрезвычайное положение
Он заявил, что ситуация в отношениях с США представляет угрозу "национальной безопасности и внешней политике всех стран, международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата".
Таким образом, Куба "объявляет международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой".
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.
- В свою очередь Куба обвинила США в намерениях ввести полную блокаду поставок топлива на остров.
І ще деякі українці намагаються захистити Кубу тут в коментарях 🤬🤬🤬
Питання не в Кубі, проблема в тому, що трамп з ****** і ще кілька тварюк вирішили переділити світ! Так що нєхер тут на Кубу за підтримку чи непідтримку кивати. Тут така херня розкручується, що в тому замісі нікому добре не буде, а не тільки нам...
Україна та засрашка (як і всі інши колишні "республіки", окрім Латвії, Литви та Естонії) - наочні приклади того, що трапляється в країні, в якій диктатури тримаються по 70 років, а після формального повалення диктатури, всупереч здоровому глузду, вся або більша частина влади ще 30-50 років зосереджена в руках колишньої партноменклатури.
А хто там ділить чи переділить світ - в даному контексті - вже другорядна справа.
Дійсно, яке ж то має значення... тут плішивий маніяк, там напівбожевільне руде, а там імператор сі...
Цікаво, а планета то все витримає? От, коли вони розпочнуть той переділ? Чи то по-договорняку буде, а чи як завжди? Але ж чи земна атмосфера то все витримає? Про живе під нею мовий нема... бо ж бункерів на всіх не вистачить...
Біда в тому, що та рижа тварюка вже взагалі з котушок злетіла. От що найстрашніше...
А як же арешт Мадуро - давнього і щирого союзника засрашки?
А як же захоплення вже надцяти танкерів під засрашинським флагом?
А як же постачання Україні і зброї, і розвідданих, і новенький контракт на обслуговування парку українських F-16, вписаний невід'ємно в основне оборонне замослення Міністерства оборони США?
Щось тут не сходиться. Десь у когось тут шизофренія - вигадує про руде лайно те, чого руде лайно ніяк і ніде не робило.