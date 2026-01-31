Куба объявила чрезвычайное положение в ответ на действия США

Глава МИД Кубы Бруно Родригес объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в отношениях с США.

Об этом Родригес написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Необычная и чрезвычайная угроза

"Народ Кубы, при солидарной поддержке международного сообщества, считает, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет необычную и чрезвычайную угрозу", — написал он.

Также Родригес назвал политику США в отношении Кубы "антикубинской" и "неофашистской".

Чрезвычайное положение

Он заявил, что ситуация в отношениях с США представляет угрозу "национальной безопасности и внешней политике всех стран, международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата".

Таким образом, Куба "объявляет международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой".

Топ комментарии
31.01.2026 11:16 Ответить
31.01.2026 11:04 Ответить
31.01.2026 11:16 Ответить
"тромб" з куйлом "мироносці" від антихриста
31.01.2026 10:52 Ответить
Надзвичайний карнавал.
31.01.2026 10:55 Ответить
Як там Куба підтримувала Україну, потужно чи рішуче?
31.01.2026 11:04 Ответить
Куба намагається зняти з себе відповідальність за участь своїх громадян, як найманців проти України, водночас підтримують загальний політичний вектор на зближення з РФ, зазначає BBC.

І ще деякі українці намагаються захистити Кубу тут в коментарях 🤬🤬🤬
31.01.2026 11:16 Ответить
Подивись статистику як Куба голосувала в ООН за різні резолюції які пов'язані з війною в Україні. Куба завжди підтримувала Московський режим у війні з Україною
31.01.2026 12:04 Ответить
А тому божевілля Трампа то таке правильне?
Питання не в Кубі, проблема в тому, що трамп з ****** і ще кілька тварюк вирішили переділити світ! Так що нєхер тут на Кубу за підтримку чи непідтримку кивати. Тут така херня розкручується, що в тому замісі нікому добре не буде, а не тільки нам...
31.01.2026 12:25 Ответить
Тут із двух зол потрібно вибирати менше. І краще нехай Тромб займеться рашистськими сателітами Кубою, Венесуелою і Іраном ніж буде давити на Україну. Допомоги від сша при Тромбі нам в любому випадку не світить без різниці підпишимо ми капітуляцію чи не підпишемо. Тому нам краще щоб Тромб забув про Україну взагалі.
31.01.2026 12:33 Ответить
А він на Кубі зупиниться?
31.01.2026 12:38 Ответить
Якщо воно залізе в Кубу, в Венесуелу і Іран то вже до кінця свого терміну звідти не вилізе. Нам цього вистачить
31.01.2026 13:06 Ответить
Диктатури, всі, повинні бути повалені. А верхівка, яка підтримує диктаторів, аж до "менеджерів середньої ланки" типу "другий зам.секретаря районного осередку ВЛКСМ" - повинна бути знищена. Фізично. Ну або хтось може спробувати "по чесному" виконати справжню ЛЮСТРАЦІЮ.

Україна та засрашка (як і всі інши колишні "республіки", окрім Латвії, Литви та Естонії) - наочні приклади того, що трапляється в країні, в якій диктатури тримаються по 70 років, а після формального повалення диктатури, всупереч здоровому глузду, вся або більша частина влади ще 30-50 років зосереджена в руках колишньої партноменклатури.

А хто там ділить чи переділить світ - в даному контексті - вже другорядна справа.
31.01.2026 19:02 Ответить
Ні, ну якщо стиль правління Трампа то зовсім не диктатура? І не просто диктат, а диктат напібожевільного в глибокій стадії деменції?
Дійсно, яке ж то має значення... тут плішивий маніяк, там напівбожевільне руде, а там імператор сі...
Цікаво, а планета то все витримає? От, коли вони розпочнуть той переділ? Чи то по-договорняку буде, а чи як завжди? Але ж чи земна атмосфера то все витримає? Про живе під нею мовий нема... бо ж бункерів на всіх не вистачить...
31.01.2026 19:15 Ответить
НарІд острова "свободи" (від нормального життя), такій же ******** як і блювотина людства з тавром "росиянин". В далекому 1979 році довелось мені спілкуватся з одним воєнспецом з контингенту так званих військових "радників" (як і зараз був принціп - нас там нету), який під рюмку "чаю" розповів як ці відморозки Фіделя там воювали. Так ось - атакували вони з кубінцями позіції підроздилів УНІТА. Залегли бо був дуще щільний кулеметний вогонь. Каже - лежемо, вичикуємо, тут оре кубінський замполіт - ФІДЕЛЬ ЧЕКАТИ НЕ БУДЕ. Кубінці встали і в повний ріст поперлись на кулемети. Вбили майже всіх. А замполіт він залишився живим, бо орав з тилу і до атаки не долучився.
31.01.2026 11:11 Ответить
Довелося побувати колись в Анголі, разом з кубинцями. Кубинські військові були добре підготовленими і дисциплінованими. І не дурними - ніхто там в повний ріст на кулемети не "пер". Згаданий вами тут "воєнспец-радник" видно перебрав "рюмок чаю". Вони всі такі - чим далі від війни тим більше пили і пи.діли. Але й судити їх не можна - там було, м"яко кажучи ... ху.овато.
31.01.2026 11:35 Ответить
За шо купив за то і продав. Ані півкопи не відняв ані півкопи не додав.
31.01.2026 13:36 Ответить
На Кубі й так надзвичайний стан - шо там ше посилювати
31.01.2026 11:16 Ответить
Трамп молодець, щимить союзників раші
31.01.2026 11:21 Ответить
А, я прочитав: Кулеба оголосила, надзвичайний стан.
31.01.2026 11:23 Ответить
бром или физические нагрузки не пробовали? Дедушка Фрейд (а он знал в этом толк) говорил. "Иногда банан (вы не поверите) это просто банан
31.01.2026 11:36 Ответить
То, типу, я б з задоволенням відгупав кулебу?
31.01.2026 15:39 Ответить
Ну как вам сказать? Иногда можно что то полезное сделать и для своих соотечественников. А удовольствие получить в другом месте.
31.01.2026 15:55 Ответить
Народ, по великому рахунку, нам один хрен з тою кубою. Свобода в них, несвобода... то їх проблеми.
Біда в тому, що та рижа тварюка вже взагалі з котушок злетіла. От що найстрашніше...
31.01.2026 12:28 Ответить
рыжая падлюка делает все,лишь бы не прищемить мозоль плешивому гному шибздику..
31.01.2026 17:45 Ответить
Дивне у вас уявлення щодо цього...

А як же арешт Мадуро - давнього і щирого союзника засрашки?
А як же захоплення вже надцяти танкерів під засрашинським флагом?
А як же постачання Україні і зброї, і розвідданих, і новенький контракт на обслуговування парку українських F-16, вписаний невід'ємно в основне оборонне замослення Міністерства оборони США?

Щось тут не сходиться. Десь у когось тут шизофренія - вигадує про руде лайно те, чого руде лайно ніяк і ніде не робило.
31.01.2026 19:21 Ответить
 
 