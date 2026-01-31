Куба оголосила надзвичайний стан у відповідь на дії США
Глава МЗС Куби Бруно Родрігес оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану через ситуацію у відносинах зі США.
Про це Родрігес написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Незвичайна і надзвичайна загроза
"Народ Куби, за солідарної підтримки міжнародної спільноти, вважає, що ситуація у відносинах з Урядом Сполучених Штатів становить незвичайну і надзвичайну загрозу", — написав він.
Також Родрігес назвав політику США щодо Куби "антикубинською" і "неофашистською".
Надзвичайний стан
Він заявив, що ситуація у відносинах зі США становить загрозу "національній безпеці та зовнішній політиці всіх країн, міжнародному миру та безпеці, а також виживанню людства перед обличчям ядерної загрози та зміни клімату".
Таким чином, Куба "оголошує міжнародний надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загрозами з боку Куби.
- Своєю чергою Куба звинуватила США у намірах запровадити повну блокаду постачання палива на острів.
І ще деякі українці намагаються захистити Кубу тут в коментарях 🤬🤬🤬
Питання не в Кубі, проблема в тому, що трамп з ****** і ще кілька тварюк вирішили переділити світ! Так що нєхер тут на Кубу за підтримку чи непідтримку кивати. Тут така херня розкручується, що в тому замісі нікому добре не буде, а не тільки нам...
Україна та засрашка (як і всі інши колишні "республіки", окрім Латвії, Литви та Естонії) - наочні приклади того, що трапляється в країні, в якій диктатури тримаються по 70 років, а після формального повалення диктатури, всупереч здоровому глузду, вся або більша частина влади ще 30-50 років зосереджена в руках колишньої партноменклатури.
А хто там ділить чи переділить світ - в даному контексті - вже другорядна справа.
Дійсно, яке ж то має значення... тут плішивий маніяк, там напівбожевільне руде, а там імператор сі...
Цікаво, а планета то все витримає? От, коли вони розпочнуть той переділ? Чи то по-договорняку буде, а чи як завжди? Але ж чи земна атмосфера то все витримає? Про живе під нею мовий нема... бо ж бункерів на всіх не вистачить...
Біда в тому, що та рижа тварюка вже взагалі з котушок злетіла. От що найстрашніше...
А як же арешт Мадуро - давнього і щирого союзника засрашки?
А як же захоплення вже надцяти танкерів під засрашинським флагом?
А як же постачання Україні і зброї, і розвідданих, і новенький контракт на обслуговування парку українських F-16, вписаний невід'ємно в основне оборонне замослення Міністерства оборони США?
Щось тут не сходиться. Десь у когось тут шизофренія - вигадує про руде лайно те, чого руде лайно ніяк і ніде не робило.