Куба оголосила надзвичайний стан у відповідь на дії США

Глава МЗС Куби Бруно Родрігес оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану через ситуацію у відносинах зі США.

Про це Родрігес написав у соцмережі Х.

Незвичайна і надзвичайна загроза

"Народ Куби, за солідарної підтримки міжнародної спільноти, вважає, що ситуація у відносинах з Урядом Сполучених Штатів становить незвичайну і надзвичайну загрозу", — написав він.

Також Родрігес назвав політику США щодо Куби "антикубинською" і "неофашистською".

Надзвичайний стан

Він заявив, що ситуація у відносинах зі США становить загрозу "національній безпеці та зовнішній політиці всіх країн, міжнародному миру та безпеці, а також виживанню людства перед обличчям ядерної загрози та зміни клімату".

Таким чином, Куба "оголошує міжнародний надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою".

