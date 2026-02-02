Новости
Возможное расширение США: Трамп заговорил о новых штатах

Гренландия и Трамп

Президент США Дональд Трамп озвучил новое видение возможного территориального расширения Соединенных Штатов.

Позиция Трампа

Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий в отношении Гренландии. По его словам, речь идет исключительно об экономическом соглашении. Он также подчеркнул, что ранее его позиция была неправильно интерпретирована.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить", - сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что формат покупки Гренландии является реалистичным и выгодным.
Такие заявления вновь вызвали активные дискуссии среди союзников США.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты между США, Данией и властями острова. Стороны пытаются снизить напряженность вокруг арктического региона.

Канада и Венесуэла в заявлениях президента США

Трамп также упомянул другие страны в контексте гипотетического расширения США. По его мнению, Канада могла бы стать 51-м штатом. Гренландии он отвел условное место 52-го штата.
Венесуэла, по этой логике, могла бы получить номер 53.

Ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке Штатами Гренландии находится на финальной стадии согласования.

Интерес США к Гренландии

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

У Трампа вже критично підгорає.
У листопаді його шабашу хана. А тут ще файли Епштейна вилізли...

Тому він зараз і приєднання Марсу буде обіцяти.
коли дах їде - тоді він набирає швидкість.
чиста фізика
Рыжий, может после очередной дозы кокса- виски, подмахнёшь маляву о принятии Украины в состав США пятьдесят четвёртым штатом?? До конца жизни свечки ставить тебе буду за твоё здоровье..
Трамп вперше назвав Карні «губернатором» - прізвисько, яке він раніше використовував стосовно колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо - водночас погрожуючи запровадити 100-відсоткове мито на всі канадські товари, якщо Оттава «укладе угоду з Китаєм».

Міністр фінансів США Скотт Бессент також цього тижня висловився щодо промови Карні в Давосі, Швейцарія, заявивши, що прем'єр-міністр не повинен займатися «демонстрацією чеснот».

Трамп також націлився на канадську компанію Bombardier під час свого першого терміну, наклавши майже 300-відсоткове мито на модель C Series компанії Bombardier. Така модель, зараз відома як A220, пізніше була продана Airbus.
Трамп неодноразово погрожував перетворити Канаду на 51-й штат. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що очікує, що Трамп «поважатиме скорейський суверенітет Канади» після повідомлень про те, що сепаратисти Альберти неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками.
 Нафтова провінція Альберта має гучний рух за незалежність. Сепаратисти там давно стверджують, що альбертці надто перевантажені податками та недостатньо представлені, щоб залишатися частиною канадської федерації. Уряд Альберти раніше в січні схвалив петицію про референдум про незалежність, і активісти мають час до травня зібрати 178 000 підписів від виборців, які мають право голосувати. Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт у четвер заявила, що не погоджується з цілями сепаратистського руху, але застерегла від демонизації його прихильників.
Нещодавнє опитування Ipsos показало, що приблизно 28% жителів Альберти можуть проголосувати «за» на референдумі про незалежність - рівень, порівнянний із франкомовною провінцією Квебек, де сепаратизм є значною культурною силою.
Трамп мріє "асвабадіть" англомовних "малчекофф в трусіках" від французькомовних
нацистів-сатанистів-людоїдів
