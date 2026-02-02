Возможное расширение США: Трамп заговорил о новых штатах
Президент США Дональд Трамп озвучил новое видение возможного территориального расширения Соединенных Штатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.
Позиция Трампа
Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий в отношении Гренландии. По его словам, речь идет исключительно об экономическом соглашении. Он также подчеркнул, что ранее его позиция была неправильно интерпретирована.
"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить", - сказал Трамп.
Американский президент подчеркнул, что формат покупки Гренландии является реалистичным и выгодным.
Такие заявления вновь вызвали активные дискуссии среди союзников США.
Параллельно продолжаются дипломатические контакты между США, Данией и властями острова. Стороны пытаются снизить напряженность вокруг арктического региона.
Канада и Венесуэла в заявлениях президента США
Трамп также упомянул другие страны в контексте гипотетического расширения США. По его мнению, Канада могла бы стать 51-м штатом. Гренландии он отвел условное место 52-го штата.
Венесуэла, по этой логике, могла бы получить номер 53.
Ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке Штатами Гренландии находится на финальной стадии согласования.
Интерес США к Гренландии
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Міністр фінансів США Скотт Бессент також цього тижня висловився щодо промови Карні в Давосі, Швейцарія, заявивши, що прем'єр-міністр не повинен займатися «демонстрацією чеснот».
Трамп також націлився на канадську компанію Bombardier під час свого першого терміну, наклавши майже 300-відсоткове мито на модель C Series компанії Bombardier. Така модель, зараз відома як A220, пізніше була продана Airbus.
Нафтова провінція Альберта має гучний рух за незалежність. Сепаратисти там давно стверджують, що альбертці надто перевантажені податками та недостатньо представлені, щоб залишатися частиною канадської федерації. Уряд Альберти раніше в січні схвалив петицію про референдум про незалежність, і активісти мають час до травня зібрати 178 000 підписів від виборців, які мають право голосувати. Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт у четвер заявила, що не погоджується з цілями сепаратистського руху, але застерегла від демонизації його прихильників.
Нещодавнє опитування Ipsos показало, що приблизно 28% жителів Альберти можуть проголосувати «за» на референдумі про незалежність - рівень, порівнянний із франкомовною провінцією Квебек, де сепаратизм є значною культурною силою.
Справа в тому, що диплоиатичні контакти напруження не знімуть. Щоб зняти нааруження, потрібні контакти пацієнта із лікарями на майданчику психлікарні. Сожливо також, що напруження можуть зняти і вибори:" На позачергових виборах до Сенату США у штаті Техас, який є прореспубліканським, переміг демократ Тейлор Ремет. Він обійшов кандидатку Лі Вамбсганс, яку підтримував особисто Дональд Трамп." (УП)
