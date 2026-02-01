Договор о покупке Гренландии почти согласован, - Трамп

Рамочное соглашение о потенциальной покупке Штатами Гренландии якобы находится на финальной стадии согласования.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорит Трамп?

Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами этого хотят. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

