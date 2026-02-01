Договор о покупке Гренландии почти согласован, - Трамп

Гренландия и Трамп

Рамочное соглашение о потенциальной покупке Штатами Гренландии якобы находится на финальной стадии согласования.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорит Трамп?

Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами этого хотят. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Дід одночасно починає і закінчує 100500 воєн не привертаючи уваги санітарів
01.02.2026 09:26 Ответить
Так з расєєю теж ,майже, узгодили!! Маленьке питання з землею!! Вони хочуть,щоб ми у землі лежали,а ми - навпаки!!
01.02.2026 09:27 Ответить
це циклотимия
сьогодні одне потім інше... і так по колу фази міняються

не називайте це біполярним розладом
там фази десь по півроку мінімум
01.02.2026 09:30 Ответить
Був один розумний хлопчина,спробував врятувати Штати,а може й весь світ від 3 світової,але- схибив...
показать весь комментарий
01.02.2026 09:43 Ответить
На жаль,хлопчина схибив на пару см..
показать весь комментарий
01.02.2026 12:01 Ответить
" Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена" Так само як і угода про "мир", або "процвітання України" , чи якими ще словами замаскована капітуляція?
01.02.2026 10:29 Ответить
Якщо людина придурок, але завжди за рахунок інших, то придурки це ті, які вважають, що придурок це він
01.02.2026 10:34 Ответить
Здається, що рудий дід марить А може балакає уві сні?
01.02.2026 09:28 Ответить
А у цього - щосекунди.
01.02.2026 11:21 Ответить
Гренландія чий?
01.02.2026 09:32 Ответить
Інуїтів? Нє?
Хоча про що це я? У Північній Америці корінному населенню - індіанцям належить хіба що земля у невеликих резерваціях, і то до того часу, поки не сподобається владі колонізаторів. Інуїти мають шанс дізнатися, як воно - жити у резерваціях.
01.02.2026 11:32 Ответить
Ще одна недоумковата істота ,ніхто не забороняє тобі йолопе мати там свої бази ,ніхто не забороняє в погоджені з Данією розробляти поклади корисних копалин ,але ніхто не дає права порушувати міжнародне право і перекроювати кордони на свій лад ,хто підтримав такі плани Трампа лише фашиська росія.
01.02.2026 09:32 Ответить
А може все ж таки називати його не "придурком", а поплічником, таким самим гвалтівником як і путін, злочинцем?
01.02.2026 10:38 Ответить
Цікаво, в Гренландію про це попередили, чи трампонутий снами не ділиться
01.02.2026 09:33 Ответить
Данія має робити ядерну зброю.
01.02.2026 09:34 Ответить
і примусити НАТО ввести війська
01.02.2026 14:56 Ответить
Що Данii дасть ядерна зброя? Там знайдеться iдiот якiй вдарить ядеркою по Америцi якщо Трамп окупує Гренландiю, чi що?!
01.02.2026 18:41 Ответить
Моня-лавочник, одні угоди в голові.
01.02.2026 09:37 Ответить
Все вже шито - крито - не митьйом так катаньєм - Трамп
01.02.2026 09:37 Ответить
Схоже,оточення тримає Трампа в якомусь окремому світі,де він зупинив війну Гондурасу з Азербайджаном,купив Данію,переміг Китай....
01.02.2026 09:37 Ответить
Правильно казати "Абербейджан"©Трамп.
01.02.2026 09:55 Ответить
та й і капітуляція України вже майже узгоджена... залишилось лише всю Україну умовити.
01.02.2026 09:40 Ответить
У Трампа Кукуха поїхала.
01.02.2026 09:41 Ответить
Кукуха там давно вилетіла із кукушника 😁
01.02.2026 10:19 Ответить
Це так само "майже" як і вирішення питання війни в Україні за 24 години, хочеться запитати відверто у пана Президента СШЩА- ви вірете в те що самі говорите?
А ще краще пані Меланія Трамп Вам вірить?
01.02.2026 09:53 Ответить
Параноїки тільки собі і собі подібним і вірять.
01.02.2026 09:57 Ответить
Полудурок з шизофреніком ****** живуть у своєму віртуальному світі.
01.02.2026 09:55 Ответить
Залишилось 2-3 тиждні!
мабуть...
Руде нікчемне базікало, замкнить його вже десь і ключі загубите
01.02.2026 09:57 Ответить
Таки передумав захоплювати, а вирішив купити острів. Його кореш теж мав острів і що з цього вийшло.
01.02.2026 09:59 Ответить
Ось такі вони, рюрікі-педофіли. Спробувавши все, таперіча треба погратись у фюрера.
01.02.2026 10:00 Ответить
Президент США погодився з пропозицією Держсекретаря "припинити ескалаційні висловлювання" по темі можливого придбання Гренландії, чи її можливої анексії, дати час дипломатам узгодити всі спірні питання та оформити надання ділянок для побудови на острові військових баз США. Держсекретар США вважає, що його країна досягла "абсолютного максимуму" у "Гренландському питанні" і анексія чи придбання острова "практично неможливі у найближчі як мінімум десять років", зважаючи на тверду позицію країн Європи, які вже підготувалися до можливої конфронтації з США.
01.02.2026 10:04 Ответить
Яке марення !
01.02.2026 10:08 Ответить
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп Це та ж сама "пісня соловейка".що і про закінчення війни в Україні ,за 24 години...і т.д і т.п
01.02.2026 10:08 Ответить
Він вже з Московією все вирішив, зараз з Гренландію, в потім з Канадою.
01.02.2026 10:10 Ответить
Млть,на фоні трампа, навіть голосування за зеленського не виглядає, таким й@бнутим! Шкода, що для України, жахливі наслідки, а так можна було б і "поржать"...
01.02.2026 10:11 Ответить
нацбезпека це ширма...епштейн допомагає ху...лу , той буде кивати на пиз..юка дональда тепер.. і знову почуємо про подвійні стандарти
01.02.2026 10:12 Ответить
десь на 50% - штати погодились а Гренландія ні
01.02.2026 10:31 Ответить
Знову закрутилась справа Епштейна, вилізли подробиці, що шокують світ. Трамп кинув чергову какашку і відволікає увагу. У нього достатньо какашок…
01.02.2026 10:37 Ответить
рудого на Трамплі́н і за російським кораблем
01.02.2026 10:38 Ответить
трамплін це Трамп винайшов
01.02.2026 10:39 Ответить
Він хотів сказати: "Угода про купівлю шматочка льоду майже узгоджена"
01.02.2026 10:51 Ответить
Все це тактика:
Сказав Гренландія, а мав на увазі файли Епштейна, щоб люди менше думали про файли.
Завтра буде Куба, потім Іран все це теж саме
01.02.2026 10:54 Ответить
Америка альфа - самець диско бомбулятор.
01.02.2026 10:57 Ответить
Вологи мрії окупанта. Схоже кожен окупант вважає що всі, куди він ні глянеть, його хочуть і чекають.
01.02.2026 10:59 Ответить
Америку, може не на Кубі, але таки чекають. Місцеві на цьому сайті теж постійно мріють стати 51-м штатом США. Не кажіть що не читали такі коментарі.
01.02.2026 11:04 Ответить
А приклад?
01.02.2026 11:31 Ответить
етадругое
01.02.2026 12:03 Ответить
Наснилося діду! І вісім воєн, і Гренландія, і перемовини з путіним...
На жаль, його друге президентство світу не наснилося, і ще довго буде марити в кошмарах!
01.02.2026 11:24 Ответить
Так а хто продавець?
01.02.2026 11:30 Ответить
Гренландія це автономія з правом на самовизначення, в кого він зібрався купувати не зрозуміло...
01.02.2026 11:33 Ответить
І це сувора правда . Всі голоси в голові Дональда вже домовились і вкладають прекрасну угоду.
01.02.2026 11:35 Ответить
Собіратєль ісконно американських зємєль - мразь, така ж як і путлер.
01.02.2026 11:41 Ответить
Самое интересное в том, что и на самом деле Дания ничего особо то и не делала в Гренландии, там по нашему провинция глухая. Не было развития никакого. С Аляской не сравнить по развитию и социально прежде всего.
01.02.2026 12:28 Ответить
Кацапе, а щоб порівняти географію Аляски та Гренландії у тебе сірої речовини не вистачає? Людина, хоча б обізнана через Діскавері, або NG, повинна довго сміятись над таким неуком, як ти.
01.02.2026 13:12 Ответить
Ой и зря ты бурштыномой по части географии прыгнул---не тот случай! 1974-84гг Пасфлот ЧМП! Служба ресторана. Повар, бармен, жена там же, кондитер. Наших не катали. Кругосветки. Круизы от Сиднея, НьюЙорка, Саутгемптона, Генуи, Венеции----весь мир у наших ног. Тбх ,,Максим Горький,, тбх ,,Леонид Собинов, тх ,,Иван Франко,, Паслиния Венецианская, паслиния Марсельская. От Кейптауна до Шпицбергена круизы, Фиджи, Таити, Соломоновы, Гаваи, Бермуды, итд и тп. Исландия, Аляска, Гренландия правда пару раз, нехер там смотреть кстати. Круизы к вечной кромке льдов через Нордкап и Шпицберген на бухту Святой Магдалены много раз и много разного. Это тебе не плавленые сырки в совке наминать за 11 коп. Не вякай убогий не зная темы в следующий раз.
02.02.2026 19:43 Ответить
Невже почалося весняне загострення чи воно і не закінчується у всі пори року.?
01.02.2026 14:14 Ответить
знов пропустив прийом пігулок.
01.02.2026 14:39 Ответить
злоякісний нарцисизм

Ось до чого доводить усіляка урсятина.
01.02.2026 14:59 Ответить
Тобто, команда трампа майже завершила переклад з гренладської на англійську фразу "Та пішов ти нах*й"...
01.02.2026 16:07 Ответить
Рудий індик майже узгодив угоду з рудим псом? Так це діагноз! Зі своїм зятем корінним алеутом Кушнером(яке алеутське прізвище)? Так це чудо ніхто,і звати його ніяк. А маразм він невиліковний. Тільки святий Петро знає заговор від цієї хвороби. Черга до нього немаленька,але люди можуть поступитися своїм місцем. Welcome!
01.02.2026 17:35 Ответить
По перше, Рудий нiде не казав "угода про купiвлю", вiн казав "угода по Гренландiї", по друге угода насправдi майже готова. Це та угода яку трамп обговорював з Рутте.
01.02.2026 18:46 Ответить
 
 