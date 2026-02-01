Договор о покупке Гренландии почти согласован, - Трамп
Рамочное соглашение о потенциальной покупке Штатами Гренландии якобы находится на финальной стадии согласования.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что говорит Трамп?
Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами этого хотят. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности", - сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сьогодні одне потім інше... і так по колу фази міняються
не називайте це біполярним розладом
там фази десь по півроку мінімум
Хоча про що це я? У Північній Америці корінному населенню - індіанцям належить хіба що земля у невеликих резерваціях, і то до того часу, поки не сподобається владі колонізаторів. Інуїти мають шанс дізнатися, як воно - жити у резерваціях.
А ще краще пані Меланія Трамп Вам вірить?
мабуть...
Руде нікчемне базікало, замкнить його вже десь і ключі загубите
Сказав Гренландія, а мав на увазі файли Епштейна, щоб люди менше думали про файли.
Завтра буде Куба, потім Іран все це теж саме
На жаль, його друге президентство світу не наснилося, і ще довго буде марити в кошмарах!
Ось до чого доводить усіляка урсятина.