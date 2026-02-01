Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп
Рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії нібито перебуває на фінальній стадії погодження.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що каже Трамп?
Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", сказав Трамп.
Раніше Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Топ коментарі
+55 Ukrainian Tarot
показати весь коментар01.02.2026 09:26 Відповісти Посилання
+31 Віталій #613985
показати весь коментар01.02.2026 09:27 Відповісти Посилання
+28 Артист
показати весь коментар01.02.2026 09:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сьогодні одне потім інше... і так по колу фази міняються
не називайте це біполярним розладом
там фази десь по півроку мінімум
Хоча про що це я? У Північній Америці корінному населенню - індіанцям належить хіба що земля у невеликих резерваціях, і то до того часу, поки не сподобається владі колонізаторів. Інуїти мають шанс дізнатися, як воно - жити у резерваціях.
А ще краще пані Меланія Трамп Вам вірить?
мабуть...
Руде нікчемне базікало, замкнить його вже десь і ключі загубите
Сказав Гренландія, а мав на увазі файли Епштейна, щоб люди менше думали про файли.
Завтра буде Куба, потім Іран все це теж саме
На жаль, його друге президентство світу не наснилося, і ще довго буде марити в кошмарах!
Ось до чого доводить усіляка урсятина.