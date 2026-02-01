Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп

Гренландія і Трамп

Рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії нібито перебуває на фінальній стадії погодження.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що каже Трамп?

Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", сказав Трамп.

Також читайте: Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

Раніше Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте: США та Данія почали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg

Дід одночасно починає і закінчує 100500 воєн не привертаючи уваги санітарів
01.02.2026 09:26 Відповісти
Був один розумний хлопчина,спробував врятувати Штати,а може й весь світ від 3 світової,але- схибив...
01.02.2026 09:43 Відповісти
!!!!!!!!!!
01.02.2026 11:20 Відповісти
На жаль,хлопчина схибив на пару см..
01.02.2026 12:01 Відповісти
" Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена" Так само як і угода про "мир", або "процвітання України" , чи якими ще словами замаскована капітуляція?
01.02.2026 10:29 Відповісти
Якщо людина придурок, але завжди за рахунок інших, то придурки це ті, які вважають, що придурок це він
01.02.2026 10:34 Відповісти
Так з расєєю теж ,майже, узгодили!! Маленьке питання з землею!! Вони хочуть,щоб ми у землі лежали,а ми - навпаки!!
01.02.2026 09:27 Відповісти
Здається, що рудий дід марить А може балакає уві сні?
01.02.2026 09:28 Відповісти
це циклотимия
сьогодні одне потім інше... і так по колу фази міняються

не називайте це біполярним розладом
там фази десь по півроку мінімум
01.02.2026 09:30 Відповісти
А у цього - щосекунди.
01.02.2026 11:21 Відповісти
Гренландія чий?
01.02.2026 09:32 Відповісти
Інуїтів? Нє?
Хоча про що це я? У Північній Америці корінному населенню - індіанцям належить хіба що земля у невеликих резерваціях, і то до того часу, поки не сподобається владі колонізаторів. Інуїти мають шанс дізнатися, як воно - жити у резерваціях.
01.02.2026 11:32 Відповісти
нє
01.02.2026 14:54 Відповісти
Ще одна недоумковата істота ,ніхто не забороняє тобі йолопе мати там свої бази ,ніхто не забороняє в погоджені з Данією розробляти поклади корисних копалин ,але ніхто не дає права порушувати міжнародне право і перекроювати кордони на свій лад ,хто підтримав такі плани Трампа лише фашиська росія.
01.02.2026 09:32 Відповісти
А може все ж таки називати його не "придурком", а поплічником, таким самим гвалтівником як і путін, злочинцем?
01.02.2026 10:38 Відповісти
Цікаво, в Гренландію про це попередили, чи трампонутий снами не ділиться
01.02.2026 09:33 Відповісти
Данія має робити ядерну зброю.
01.02.2026 09:34 Відповісти
і примусити НАТО ввести війська
01.02.2026 14:56 Відповісти
Що Данii дасть ядерна зброя? Там знайдеться iдiот якiй вдарить ядеркою по Америцi якщо Трамп окупує Гренландiю, чi що?!
01.02.2026 18:41 Відповісти
Моня-лавочник, одні угоди в голові.
01.02.2026 09:37 Відповісти
Все вже шито - крито - не митьйом так катаньєм - Трамп
01.02.2026 09:37 Відповісти
Схоже,оточення тримає Трампа в якомусь окремому світі,де він зупинив війну Гондурасу з Азербайджаном,купив Данію,переміг Китай....
01.02.2026 09:37 Відповісти
Правильно казати "Абербейджан"©Трамп.
01.02.2026 09:55 Відповісти
та й і капітуляція України вже майже узгоджена... залишилось лише всю Україну умовити.
01.02.2026 09:40 Відповісти
У Трампа Кукуха поїхала.
01.02.2026 09:41 Відповісти
Кукуха там давно вилетіла із кукушника 😁
01.02.2026 10:19 Відповісти
Це так само "майже" як і вирішення питання війни в Україні за 24 години, хочеться запитати відверто у пана Президента СШЩА- ви вірете в те що самі говорите?
А ще краще пані Меланія Трамп Вам вірить?
01.02.2026 09:53 Відповісти
Параноїки тільки собі і собі подібним і вірять.
01.02.2026 09:57 Відповісти
Полудурок з шизофреніком ****** живуть у своєму віртуальному світі.
01.02.2026 09:55 Відповісти
Залишилось 2-3 тиждні!
мабуть...
Руде нікчемне базікало, замкнить його вже десь і ключі загубите
01.02.2026 09:57 Відповісти
Таки передумав захоплювати, а вирішив купити острів. Його кореш теж мав острів і що з цього вийшло.
01.02.2026 09:59 Відповісти
Ось такі вони, рюрікі-педофіли. Спробувавши все, таперіча треба погратись у фюрера.
01.02.2026 10:00 Відповісти
Президент США погодився з пропозицією Держсекретаря "припинити ескалаційні висловлювання" по темі можливого придбання Гренландії, чи її можливої анексії, дати час дипломатам узгодити всі спірні питання та оформити надання ділянок для побудови на острові військових баз США. Держсекретар США вважає, що його країна досягла "абсолютного максимуму" у "Гренландському питанні" і анексія чи придбання острова "практично неможливі у найближчі як мінімум десять років", зважаючи на тверду позицію країн Європи, які вже підготувалися до можливої конфронтації з США.
01.02.2026 10:04 Відповісти
Яке марення !
01.02.2026 10:08 Відповісти
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп Це та ж сама "пісня соловейка".що і про закінчення війни в Україні ,за 24 години...і т.д і т.п
01.02.2026 10:08 Відповісти
Він вже з Московією все вирішив, зараз з Гренландію, в потім з Канадою.
01.02.2026 10:10 Відповісти
Млть,на фоні трампа, навіть голосування за зеленського не виглядає, таким й@бнутим! Шкода, що для України, жахливі наслідки, а так можна було б і "поржать"...
01.02.2026 10:11 Відповісти
нацбезпека це ширма...епштейн допомагає ху...лу , той буде кивати на пиз..юка дональда тепер.. і знову почуємо про подвійні стандарти
01.02.2026 10:12 Відповісти
десь на 50% - штати погодились а Гренландія ні
01.02.2026 10:31 Відповісти
Знову закрутилась справа Епштейна, вилізли подробиці, що шокують світ. Трамп кинув чергову какашку і відволікає увагу. У нього достатньо какашок…
01.02.2026 10:37 Відповісти
рудого на Трамплі́н і за російським кораблем
01.02.2026 10:38 Відповісти
трамплін це Трамп винайшов
01.02.2026 10:39 Відповісти
Він хотів сказати: "Угода про купівлю шматочка льоду майже узгоджена"
01.02.2026 10:51 Відповісти
Все це тактика:
Сказав Гренландія, а мав на увазі файли Епштейна, щоб люди менше думали про файли.
Завтра буде Куба, потім Іран все це теж саме
01.02.2026 10:54 Відповісти
Америка альфа - самець диско бомбулятор.
01.02.2026 10:57 Відповісти
Вологи мрії окупанта. Схоже кожен окупант вважає що всі, куди він ні глянеть, його хочуть і чекають.
01.02.2026 10:59 Відповісти
Америку, може не на Кубі, але таки чекають. Місцеві на цьому сайті теж постійно мріють стати 51-м штатом США. Не кажіть що не читали такі коментарі.
01.02.2026 11:04 Відповісти
А приклад?
01.02.2026 11:31 Відповісти
етадругое
01.02.2026 12:03 Відповісти
Наснилося діду! І вісім воєн, і Гренландія, і перемовини з путіним...
На жаль, його друге президентство світу не наснилося, і ще довго буде марити в кошмарах!
01.02.2026 11:24 Відповісти
Так а хто продавець?
01.02.2026 11:30 Відповісти
Гренландія це автономія з правом на самовизначення, в кого він зібрався купувати не зрозуміло...
01.02.2026 11:33 Відповісти
І це сувора правда . Всі голоси в голові Дональда вже домовились і вкладають прекрасну угоду.
01.02.2026 11:35 Відповісти
Собіратєль ісконно американських зємєль - мразь, така ж як і путлер.
01.02.2026 11:41 Відповісти
Самое интересное в том, что и на самом деле Дания ничего особо то и не делала в Гренландии, там по нашему провинция глухая. Не было развития никакого. С Аляской не сравнить по развитию и социально прежде всего.
01.02.2026 12:28 Відповісти
Кацапе, а щоб порівняти географію Аляски та Гренландії у тебе сірої речовини не вистачає? Людина, хоча б обізнана через Діскавері, або NG, повинна довго сміятись над таким неуком, як ти.
01.02.2026 13:12 Відповісти
Ой и зря ты бурштыномой по части географии прыгнул---не тот случай! 1974-84гг Пасфлот ЧМП! Служба ресторана. Повар, бармен, жена там же, кондитер. Наших не катали. Кругосветки. Круизы от Сиднея, НьюЙорка, Саутгемптона, Генуи, Венеции----весь мир у наших ног. Тбх ,,Максим Горький,, тбх ,,Леонид Собинов, тх ,,Иван Франко,, Паслиния Венецианская, паслиния Марсельская. От Кейптауна до Шпицбергена круизы, Фиджи, Таити, Соломоновы, Гаваи, Бермуды, итд и тп. Исландия, Аляска, Гренландия правда пару раз, нехер там смотреть кстати. Круизы к вечной кромке льдов через Нордкап и Шпицберген на бухту Святой Магдалены много раз и много разного. Это тебе не плавленые сырки в совке наминать за 11 коп. Не вякай убогий не зная темы в следующий раз.
02.02.2026 19:43 Відповісти
Невже почалося весняне загострення чи воно і не закінчується у всі пори року.?
01.02.2026 14:14 Відповісти
знов пропустив прийом пігулок.
01.02.2026 14:39 Відповісти
злоякісний нарцисизм

Ось до чого доводить усіляка урсятина.
01.02.2026 14:59 Відповісти
Тобто, команда трампа майже завершила переклад з гренладської на англійську фразу "Та пішов ти нах*й"...
01.02.2026 16:07 Відповісти
Рудий індик майже узгодив угоду з рудим псом? Так це діагноз! Зі своїм зятем корінним алеутом Кушнером(яке алеутське прізвище)? Так це чудо ніхто,і звати його ніяк. А маразм він невиліковний. Тільки святий Петро знає заговор від цієї хвороби. Черга до нього немаленька,але люди можуть поступитися своїм місцем. Welcome!
01.02.2026 17:35 Відповісти
По перше, Рудий нiде не казав "угода про купiвлю", вiн казав "угода по Гренландiї", по друге угода насправдi майже готова. Це та угода яку трамп обговорював з Рутте.
01.02.2026 18:46 Відповісти
 
 