В окремих областях фактично повністю перебудовується робота ППО. Будуть зміни із забезпеченням фронту, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.
Про це він сказав у вечірньому звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський провів розмову з вищим військовим керівництвом: головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони України Михайлом Федоровим.
"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - заявив голова держави.
Він анонсував нові рішення від військового командування, які "посилять Україну та зможуть вирішити наявні проблеми".
"Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству", - розповів Зеленський.
Також президент повідомив про підготовку України до зустрічі в форматі "Рамштайн" та Мюнхенської безпекової конференції. На "Рамштайні" будуть анонсовані нові пакети військової допомоги.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.
- Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".
"Зрив постачання: військові не отримали FPV-дрони на оптоволокні на 5 млрд грн. "- журналіст Юрій Ніколов.
