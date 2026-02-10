В окремих областях фактично повністю перебудовується робота ППО. Будуть зміни із забезпеченням фронту, - Зеленський

Індустрія дронів

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.

Про це він сказав у вечірньому звернення, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський провів розмову з вищим військовим керівництвом: головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - заявив голова держави.

Він анонсував нові рішення від військового командування, які "посилять Україну та зможуть вирішити наявні проблеми".

"Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству", - розповів Зеленський.

Також президент повідомив про підготовку України до зустрічі в форматі "Рамштайн" та Мюнхенської безпекової конференції. На "Рамштайні" будуть анонсовані нові пакети військової допомоги.

Зеленський Володимир (27788) ППО (4119) Повітряні сили (3408)
На нари ішака брехливого!
10.02.2026 20:08 Відповісти
Це хоч в цьому році буде?!
10.02.2026 20:12 Відповісти
Давай вава, дєрзай. Переставляти ліжка у КМУ навчився, може і по аналогії і з ППО вийде
10.02.2026 20:13 Відповісти
Як що воно взяло це під особистий контроль- то чикати ще більшої біди.
10.02.2026 20:15 Відповісти
Навіщо оголошувати про якісь нововведення в ЗСУ?Чи в нього язик за зубами не тримається?Прикуси його.
10.02.2026 20:17 Відповісти
Та дуже довгий, потрібно тільки рубати і бажано тупою сокирою.
10.02.2026 20:37 Відповісти
І бажано по шию.
11.02.2026 06:11 Відповісти
Забуває якось зеленський, розповісти Українцям про результати пошуків лийтИнантів баканова і єрмака, повернення міндіча в Україну та шурми, що там з інженерними династіями в Козині?????? З суддею Чаусовим, он як вийшло, аж з Молдови… А від земляка Бібі, і поготів непроблемно було повернути міндіча, як єдиновірця!?!?
10.02.2026 20:17 Відповісти
потужно
10.02.2026 20:28 Відповісти
Ви можете уявити ,що армією США керує китаєць, армією Ісраелю- араб хамас, .. Допоки ж будемо терпіти рашистке лайно сирське на чолі ЗСУ ????
10.02.2026 21:23 Відповісти
ну, тепер пісець ппо...
73 зелених, тримайтесь! потужно!
10.02.2026 20:27 Відповісти
дурнувате базікало...
10.02.2026 20:28 Відповісти
Навіть якщо це станеться, цапня просто модернізує "Герані" і ракети і буде обстрілювати Україну як і раніше...
10.02.2026 20:29 Відповісти
піздун
10.02.2026 20:36 Відповісти
І дуже потужний.
10.02.2026 20:39 Відповісти
Тупий нікчемний паяц не знає, що жодна деталь військового плану не повинна розголошуватися! Хоча, пригадаємо хоча б зірвану ним операцію по затриманню воєнних злочинців вагнерівців.
10.02.2026 20:41 Відповісти
Доповідь закінчив! Фсб прийняв до уваги. Президенте навчись інколи мовчати.
10.02.2026 20:47 Відповісти
Будуть не зміни а срака повна в ппо, коли небрита зелена морда всюди суне свою харю яка ні в чому зовсім не розбирається, треба зміна уряду і президента терміново, цей ішак такого набудує що буде кабзда
10.02.2026 20:48 Відповісти
зеленський іди кончане чмо нах.й. Настане той день коли зелю будуть ******* де будуть бачити
10.02.2026 20:50 Відповісти
Будет, всё будет,брехло.
10.02.2026 20:50 Відповісти
десь так?
10.02.2026 20:58 Відповісти
Знову брехня!
11.02.2026 04:18 Відповісти
Імітація чергової перемоги в голові квартального злодюжки.
10.02.2026 21:01 Відповісти
🤣🤣🤣
10.02.2026 21:08 Відповісти
Увесь свій строк і далі, тільки анонсує.
10.02.2026 21:15 Відповісти
Не пхай свого носа в справи військових, не заважай їм боронити Україну. Де ти - там лихо.
10.02.2026 21:27 Відповісти
це мали зробити давно і без зеленського
10.02.2026 21:27 Відповісти
Зараз у Запоріжжі дрони один за одним летять, ППО навіть і разу не стрельнуло - мабуть перебудовуються.
10.02.2026 21:38 Відповісти
10.02.2026 21:39 Відповісти
Чотири роки іде війна...головнокомандувач говорить так наче це четвертий місяць війни.. наче він спав і тільки прокинувся..
10.02.2026 21:43 Відповісти
Знову лебедина пісня.
10.02.2026 22:33 Відповісти
ЧМО - воно і в Африці ЧМО
10.02.2026 22:54 Відповісти
Пепебудовує! Міняє! Лізе не в свої справи! Тому такий результат!
11.02.2026 00:49 Відповісти
Знову обіцянки цяцянки?
11.02.2026 04:12 Відповісти
Обіцянки- цяцянки, а дурневі радість
11.02.2026 05:21 Відповісти
уявляю скільки цінного хрипатий сказав сирському, гнатову і федорову. сила мужик
11.02.2026 10:36 Відповісти
Яке мале ППО? Ніч довбали Запоріжжя - яке ППО його не прикрило -мале чи велике.Чи в його розумінні велике - це захищає саме його. Але складається враження,що Сирский знову реквізує місцеви засоби з екіпажами та всім,що там є.Звідті ці пісні про комплектування бригад одночасно з підписанням указу про можливість контрактів 60+. Він же не лох.
11.02.2026 11:03 Відповісти
Вова, нам потрібна одна зміна - ТВОЯ.
11.02.2026 11:29 Відповісти
Нічого не розумію. Кому вірити ?
"Зрив постачання: військові не отримали FPV-дрони на оптоволокні на 5 млрд грн. "- журналіст Юрій Ніколов.
".....Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами ..... ", - заявив голова держави.
11.02.2026 11:36 Відповісти
Верховна гнида як завжди все каже правильно і навіть мудро! Але завжди з'являються якісь Міндічі, Чернишови, Баканови, Резнікови та інші (імена їх ти,господи,знаєш) мерзотники! Гроші десь розчиняються і добрі наміри зникають як сон, як вранішній туман...
11.02.2026 11:44 Відповісти
Вовка! Йди вже геть...
11.02.2026 11:45 Відповісти
 
 