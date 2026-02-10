Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються, - Зеленський

Зеленський очікує нарощування можливостей Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Зеленського, було детально заслухано звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням.

"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Повітряні сили мають діяти значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "шахедів" та інших ударних дронів.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", - зазначив він.

Президент також заявив, що у частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. 

"МВС України доповіло по отриманню від партнерів додаткового обладнання, а саме генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування. Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні – нашим містам та громадам. Бути з Україною – це бути захисниками життя. Слава Україні!" - підсумував він.

Зеленський Володимир (27788) енергетика (3797) Повітряні сили (3407)
"окремі елементи Повітряних сил налаШТУЙСЬ!! РАЗ, ДВА!
10.02.2026 14:13 Відповісти
В цього дегенерати скоро восьмий рік піде як він не має часу думати стратегічно. Отак і живемо в ******** шапітолії.
10.02.2026 14:14 Відповісти
Терміново треба двушку на Болотяну відправляти?
10.02.2026 14:07 Відповісти
А ще замаринувати м'ясо для травневих шашликів !
10.02.2026 17:47 Відповісти
Якось так воно і звучить на потужних засіданнях по чесанню язиком.
10.02.2026 15:34 Відповісти
Без раяля діла не буде
10.02.2026 16:03 Відповісти
В цього дегенерати скоро восьмий рік піде як він не має часу думати стратегічно. Отак і живемо в ******** шапітолії.
Часу у нього досталь, ось тільки думати нічим!
10.02.2026 15:12 Відповісти
Пєчєнєги були, потім половці.... вже восьмий рік ЗЄльона сарана заїдає.
І нічого, стоїть Україна, не здається.

.
10.02.2026 15:37 Відповісти
Сирського звільняй, недоумок! А не перди в борошно! Це він всіх досвідчених ппошників вигріб на нуль, залишивши одних блатних рукожопих мажорів!
10.02.2026 14:15 Відповісти
Нельзя. Результат "справедливого мира" свалят именно на него.
10.02.2026 14:31 Відповісти
Нерозумію в нас як казав зеневтік є три тисячі фламінго що можна з кацапії реально зробити заболочену територію. Але щось пішло не так.
10.02.2026 14:15 Відповісти
бубочка вирішив виконувати функції прем'єр-міністра бо новопризначена не справляється чи просто до виборів піариться?
10.02.2026 14:16 Відповісти
"Зеленій з атомним номером 46, відкритий у 2019 році ,хімічний елемент періодичної системи який тхне сірководнем і скислим сиром, ніде не використовується тільки отруює навколишнє середовище своїми газами"
10.02.2026 14:17 Відповісти
Ось що буває, коли людина на високій посаді, але не здатна до розуміння та навчання.
10.02.2026 14:17 Відповісти
А "мудраму ніріду" зайшов, якби не Порох. Тепер ржуть на кутні.
10.02.2026 16:12 Відповісти
10.02.2026 16:39 Відповісти
Пам'ятаю зехудобний лозунг" дайте ему еще 100 дней,он научится" чи " он имеет право на ошибку".а тепер ця наволоч розповідає про те що у України немає часу поки хтось налаштується, зато у ригозеленої мразоти на чолі з зеЛайном часу для мородерства,брехні,грабунку України часу досталь.
10.02.2026 14:17 Відповісти
Наскрізь тупа людина яка вважає що всі йому винні.
10.02.2026 14:22 Відповісти
От коли будуть куплені оті 250 літаків - а ти паскуда при всьому світі казав - я домовився - а один літак коштує, приблизно 250 лимонів баксів(базова комплектація) і ти їх приженеш в Україну от тоді і будеш щось казати, пацюк зелений. Тіки спочатку порахуй скіки міліардів, десятків, вони будуть коштувати.
10.02.2026 14:23 Відповісти
А скільки потягне логістика і обслуговування?
10.02.2026 15:16 Відповісти
Ну шо ти починаешь, добре ж собі сиділи...
10.02.2026 15:28 Відповісти
Іще б на раялі стось щось із "класики" забацав, то тоді ващє-є-є.
10.02.2026 16:14 Відповісти
Обслуговування має приїхати разом з літаками. Лідор видасть відповідне доручення. Інашке хай навіть не виїжджають.
10.02.2026 15:35 Відповісти
10.02.2026 16:16 Відповісти
ЩОБ УКРАЇНСЬКІ ПРОТИПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗАВЖДИ БУЛИ НАЛАШТОВАНІ ВІДБИВАТИ РАШИСТСЬКІ АТАКИ В УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНО ПОМІНЯТИ "ЗЕЛЕНОГО БРЕХЛИВОГО ГОВОРУНА "ЯКИЙ В 2019 РОЦІ КЛЯВСЯ БУТИ ГАРАНТОМ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ НА ПРЕЗИДЕНТА.КОТРИЙ БИ ЗАБЕЗПЕЧИВ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ ЯКІСНИМ ОЗБРОЄННЯМ В НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ .А НЕ "ЗАКИДАВ" РАШИСТА "ЩОДЕННОЮ СЛОВЕСНОЮ ТУФТОЮ"
10.02.2026 14:26 Відповісти
Не можна весь час відбиватися, не можна виграти бій коли ворог тебе лупцює без усіляких правил а ти весь час блоки ставиш, потрібно наносити ураження по виробництву зброї, критичній інфраструктурі, тощо. Але Україна за 12 років війни дуже мало на що спромоглася. І поки Зебіл при владі нічого не зміниться, стане тільки гірше.
10.02.2026 15:00 Відповісти
А коли воно налаштується? Хоча воно вже налаштоване і всім відомо куди та як налаштоване.
10.02.2026 14:29 Відповісти
Ти все дав для повітряних сил чи требуєш кочергою збивати?
10.02.2026 14:32 Відповісти
Ось що значить проросійський клоун на посту президента під час війни ,нічого не знаю і ні за що не відповідаю "я вам ничего не должен".
10.02.2026 14:51 Відповісти
Стиль командования верховного зегевары во всей красе: приказываю действовать значительно оперативнее и не@т как именно.
10.02.2026 14:55 Відповісти
Який розумний, аж жуть (чи жах). От би його у презеденти, ото би він навів лад в країні та виграв війну. А так хто він такий? Яка у нього влада? Звичайний диктор шмарафону, відосіки тільки дозволяють йому штампувати.
10.02.2026 14:56 Відповісти
Падло!!! Лицемірне і нице
10.02.2026 15:14 Відповісти
Шо ж там налаштовувати? Тублер включив, лампочка загорілась, - воно само собі і налаштовується.
10.02.2026 15:37 Відповісти
Кожного дня мусить щось бовкнути, щоб жоден день не залишився без його базікання.
10.02.2026 15:45 Відповісти
По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
10.02.2026 16:19 Відповісти
Ракети для Петріотів, взагалі БК - де?
10.02.2026 15:57 Відповісти
Налаштуйтесь, я сказав!!! Якби не донати українців на дрони, ситуація була би ще гірша, поки вся мразота, в тому числі і слуганародна продовжує грабувати країну
10.02.2026 16:04 Відповісти
Популизм чистой воды. Сам назначил военное руководство и теперь показывает какие они неумехи. Не справляется командующий - направь его командиром зенитного расчета.
10.02.2026 16:32 Відповісти
Знищувати зелених ворогів України треба не після перемоги , а для перемоги.
10.02.2026 16:43 Відповісти
Зараз запрацює експорт,дронів стане легче
10.02.2026 16:59 Відповісти
Брехлива цинічна скотина хоче показати , що це не воно довело до такого піздєца, це не його кагал міндічі-цукермани все **********. Відповісти придеться як би не відбріхувавсь.
10.02.2026 17:13 Відповісти
Офіс простих рішень-Раз,два і готове рішення проблеми.
10.02.2026 17:35 Відповісти
Свіжий кокс «зайшов»
запатякало знов!
10.02.2026 18:54 Відповісти
В 2024 з повітряних вимели всіх хто мав якись досвід , навіть тих хто мав досвід ураження ракет з пзрк та шахедів , їх відправили в піхоту.зараз там служать діди та обмежені і пристосуванці.Тому маємо що маємо. Але саме гірше , що головний в цьому всьому 3-разовий ухилянт, з досвідом вживання заборонених препаратів, та патологічний клептократ.
10.02.2026 19:18 Відповісти
Все, нарешті. Ситуація виправлена. Буде в нас світло і достатньо енергетики. Президент заслухав звіти і провів селектори. Нарешті проявив турботу про народ і миттєво все запрацює. Просто раніше цього ніхто не робив. А тут такий прогрес - проведено наради!!!
10.02.2026 19:38 Відповісти
меньше красти потрібно.
10.02.2026 20:02 Відповісти
А чого воно в темряві сидить? Вольдемар, в тебе ж генератори є
10.02.2026 21:17 Відповісти
Україна не має часу чекати, поки окремі прихожани Зенамахату зрозуміють що їх "зробили разом з Порохоботами".

Україна не має часу чекати, поки окремі припзденти перестануть красти.

Україна не має часу чекати, поки окремі елементи шмигарні-мусарні надумають воювати з московитами.

Україна не має часу чекати, поки окремі "лєнки скумбрії по 8" перестануть писати сценарії для Шапітолію 95.

Україна не має часу чекати, поки окремі НАБУ,САП допитають Хєрмаків та Бакланових
10.02.2026 21:28 Відповісти
Хто б казав ?!
10.02.2026 22:08 Відповісти
 
 