Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Зеленського, було детально заслухано звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням.
"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою", - йдеться в повідомленні.
ППО
Зеленський наголосив, що Повітряні сили мають діяти значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "шахедів" та інших ударних дронів.
"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", - зазначив він.
Одещина
Президент також заявив, що у частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні.
Допомога
"МВС України доповіло по отриманню від партнерів додаткового обладнання, а саме генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування. Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні – нашим містам та громадам. Бути з Україною – це бути захисниками життя. Слава Україні!" - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.
- Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".
І нічого, стоїть Україна, не здається.
запатякало знов!
Україна не має часу чекати, поки окремі припзденти перестануть красти.
Україна не має часу чекати, поки окремі елементи шмигарні-мусарні надумають воювати з московитами.
Україна не має часу чекати, поки окремі "лєнки скумбрії по 8" перестануть писати сценарії для Шапітолію 95.
Україна не має часу чекати, поки окремі НАБУ,САП допитають Хєрмаків та Бакланових