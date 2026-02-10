Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Зеленського, було детально заслухано звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням.

"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою", - йдеться в повідомленні.

ППО

Зеленський наголосив, що Повітряні сили мають діяти значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "шахедів" та інших ударних дронів.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", - зазначив він.

Одещина

Президент також заявив, що у частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні.

Допомога

"МВС України доповіло по отриманню від партнерів додаткового обладнання, а саме генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування. Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні – нашим містам та громадам. Бути з Україною – це бути захисниками життя. Слава Україні!" - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.

Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".

