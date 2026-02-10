Гераскевичу заборонили використання на Олімпіаді шолома із фото вбитих Росією українських спортсменів: Зеленський відреагував на рішення МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що йому заборонили використовувати на Олімпіаді-2026 шолом із зображенням загиблих внаслідок російської агресії українських атлетів.

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

МОК заборонив використовувати шолом

"МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила", - заявив спортсмен.

Гераскевич додав, що готує офіційний запит до МОК, і боротиметься за право виступати на Олімпіаді саме у цьому шоломі.

Зеленський відреагував на рішення МОК

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення МОК заборонити Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети наших атлетів, яких убила Росія.

Зокрема, фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя.

Президент подякував прапороносцю української збірної за те, що він нагадує світові "ціну нашої боротьби".

Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що скелетоніст збірної України Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на зимовій Олімпіаді-2026 в особливому шоломі.

На ньому зображені фото спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

