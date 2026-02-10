Новини Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
Гераскевичу заборонили використання на Олімпіаді шолома із фото вбитих Росією українських спортсменів: Зеленський відреагував на рішення МОК

МОК заборонив Гераскевичу шолом із загиблими спортсменами

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що йому заборонили використовувати на Олімпіаді-2026 шолом із зображенням загиблих внаслідок російської агресії українських атлетів.

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

МОК заборонив використовувати шолом

"МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях.  Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила", - заявив спортсмен.

Гераскевич додав, що готує офіційний запит до МОК, і боротиметься за право виступати на Олімпіаді саме у цьому шоломі.

Зеленський відреагував на рішення МОК

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення МОК заборонити Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети наших атлетів, яких убила Росія.

Зокрема, фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя.

Президент подякував прапороносцю української збірної за те, що він нагадує світові "ціну нашої боротьби".

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що скелетоніст збірної України Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на зимовій Олімпіаді-2026 в особливому шоломі.
  • На ньому зображені фото спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський Володимир МОК Олімпіада пам'ять спорт Гераскевич Владислав
+38
Коли ти нарешті відреагуєш на те щоб здійснити дзеркальну відповідь по підстанціям в москві?!
10.02.2026
+30
Керівництво МОК цим самим, допомагає московським убивцям, що орків в Україні мотивує!
10.02.2026
+24
Коли дєрьмак дозволить при зустрічі на дачі.
10.02.2026
Далися вам тi пiдстанцiї з мацквою, нiчого це не дасть, пуйлу начхати на мацкву та мацквичей, а мацквичi будут сидiти тихо щоб не сталося, от i усе
10.02.2026
Правильно! Накуя ті ракети робити і запускати їх по кацапам - краще тупо скиздити бабло на них!
10.02.2026
По кацапам треба запускати, але не тупо по населенню чи котельнях, бо це нiчого не дасть, а лупити по впк, нпз
10.02.2026
Ніколи!
10.02.2026
10.02.2026
А реакція нашого президента адекватна рішенню МОК?!
Що таке телеграм?
Навіть в твітері про це наші офіц.морди, інакше не скажеш, нічого не сказали, хоч точно знають, що саме там це прочитає більша кількість впливових людей.
А де офіційне звернення президента до керівництва?
Де реакція гутцая та МЗС?

Це відписка, а не справжня, адекватна і як там в нас любить казати ВАЗ, зовсім не потужно.
Своїх треба підтримувати щиро і твердо, і обгрунтовано.

Гутцай, спиш з сівохою?
10.02.2026
Більш того,не вміють наші в ці ігри грати.Певно їм -зелеатлетам, повна "какаяразніца".
Після такого рішення МОК сьогодні вся делегація України мали б з такими принтами вбитих на куртках,футболках,інвентарі-скрізь де можна -нанести і так ходити до кінця олімпіади.
10.02.2026
спорт вільний від моралі? а чим вони кращі від пуцькіна, який наказав через паркан замінювати баночки з сечею допінгових рашенспортсменів?
10.02.2026
Спорт на цьому рівні - просто міряння %уями між біологічними лабораторіями.
10.02.2026
Дивився відкриття олімпіади, тепер не можу зрозуміти чому там не було свастонів і портретів адольфа?! 🤬
10.02.2026
Ну,х@йло дивилося відкриття Ігор напевно в фуражці Алоїзовича,а Кабаїха поруч розмахувала ганчіркою зі сватсоном,не забуваючи витирати шмарклі своїм *********.
10.02.2026
Честь за Вчинок!!!!
10.02.2026
Мразі!! Цей світ вже не заслуговує на своє їснування!!
10.02.2026
НЕ КЛЯНЧ А ПУСТЬ СПРОЭЦИРУЮТ КТО ТО НА СКЕЛЕДРОМ ИЛИ СБОКУ НА ТРАНСПАРАНТАХ !)
10.02.2026
Може треба було зробити демарш проти МОК у відповідь? Всій українській команді офіційно заявити про відмову від цих ігр? Можливо ще деякі команди чи окремі спортсмени підтримали б Україну. Це мої такі думки...
10.02.2026
Дурні думки. Викинь їх із голови.
10.02.2026
То поділіться своїми. Розумними. )
10.02.2026
Ви ж знайшли якось це місце?
10.02.2026
В ідеальному світі так би і було. Но в ідеальному світі і не було б цьому необхідності.
10.02.2026
Так, є місце. Без обмежень...
Обидвоє праві. На мою думку
10.02.2026
Демарш навряд чи допоміг би...
10.02.2026
А спортсмену плюс
10.02.2026
Спортсмени, я за Київ кажу часів сересер, допомаґали своім, борці і ґребці і не тікі. Мій тренер мене пристроїв, дякую вам, Іґор Феодосіевич.Так шо десь там 60-ті чи 90-ті місця займати, краще бойкот, тай йдіть ви в дупу, олімпік коміті. ПС: Ліндсі Вон вже зламала ноґу, капець саме цікаве вже відбулося.
10.02.2026
Та нема ради млять.
Зеленський відреагував.
А де реакція на інформацію про те, що голова СБУ Баканов займався рекетом і (ймовірно) ділився грошима 💰 "нагору".
Тиша?!
"Володя не в курсі?!"
Зате Вова знає, в скількох будинках столиці Кличко ще не відновив подачу тепла.
Гнида бородата!!!

МОК знову підтвердив свою приналежність до ЛГБТ спільноти.
В цьому нічого нового....
10.02.2026
Це реакція не президента, а поца!
10.02.2026
Ти уже переміг у цій олімпіаді Владиславе !
10.02.2026
Реклама Кока-Коли чи Мерседеса з чаєм Ліптон, чи концертів артистів можлива на спортивних змаганнях. А безкоштовне вшанування памяті героїв заборонили. Може хай скаже що за гроші фото на шолом причепив тоді дозволять? Бо бізнес як зазвичай?
10.02.2026
Малафеев! Убей в себе кацапа! Ты палишься каждый раз!
10.02.2026
Ці ***** з МОК ще потім будуть щось вякати про якісь там олімпійські принципи, про мир, підтримку і повагу.
Продажні стероїдні виродки і вся їх гімняна двіжуха така сама.
Тут хтось казав недавно що Україні треба брати участь у всяких міжнародних потанцюльках-покатушках щоб "репрезентувати" себе.
Але подивіться як всі ці ***** себе поводять - вони з радістю заплющують очі на саме наше існування. Оце і є реальні "можливості" нам себе репрезентувати які можуть дати ці лицеміри. Плюнути їм в їх харю і хай собі розважаються далі. Коли війна прийде в їх дім, подивимось як вони заверщать і чи буде їм час на всі ці олімпіади з євробаченнями.
10.02.2026
Керівництво МОК вкотре підтвердило що сповідує профашистські та прорашистські погляди! Головне - гроші! А совість та честь - то таке...
10.02.2026
Нелюдь х7йло знайшов їх слабке місце.... а вони його й не приховували.
10.02.2026
Є вимоги МОК і їх треба виконувати. Не подобається , не бери участі. Але нам всі винні.
10.02.2026
 
 