Українець Гераскевич з’явився на Олімпіаді-2026 у "шоломі пам’яті" з фото вбитих Росією спортсменів

Скелетоніст збірної України Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на зимовій Олімпіаді-2026 в особливому шоломі. На ньому зображені фото спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він розповів "Суспільне Спорт", передає Цензор.НЕТ.

Більше про "шолом пам'яті"

За його словами, дизайнеркою шолома є художниця Ірина Проць, яка залишається у Києві з початку повномасштабного вторгнення, і попри обстріли та відсутність світла й опалення, продовжує створювати свої картини.

"Шолом досить особливий для цієї Олімпіади. На цьому шоломі зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини. Деякі — просто дітьми, які потрапили під російські обстріли. Це були люди, які все життя були тісно пов'язані зі спортом, вболівали за нас, були нашими друзями", - зазначив він.

Реакція МОК

Після тренування Гераскевич розповідав, що через появу у цьому шоломі має "певні проблеми". Міжнародний олімпійський комітет ще перед початком Олімпійських ігор звертався до Гераскевича щодо недопущення політичних акцій на змаганнях у Мілані.

Скелетоніст зазначив, що очікує на роз'яснення від організаторів змагань щодо того, чи дозволено йому у ньому проводити офіційні старти.

"Наразі ситуація така, що сконтактували з НОК України й ця ситуація вирішиться. Тобто поки що немає ніяких загроз дискваліфікації. Зараз ми поки що чекаємо на детальні роз'яснення, які будуть, сподіваюсь, вже цього вечора".

Виступити у цьому шоломі — одна з головних задач на цю Олімпіаду

"Якою буде реакція, якщо заборонять змагатися в цьому шоломі? Поки що не знаємо, але ми готові боротися за право виступати в цьому шоломі. Ці люди боролися за нас, деякі з них — на передовій, і ми не маємо права так легко здаватися. Ми готові йти й в суди, в CAS — куди завгодно. Я не вважаю це порушенням якихось правил. Тут немає, як усім зрозуміло, жодної реклами, жодного бенефіціара. Тому ми будемо стояти на своєму", - наголосив 27-річний спортсмен.

Зазначимо, що у своїх спробах Гераскевич показав п'ятий і третій результати. Владислав був одним із двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

