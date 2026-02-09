Украинец Гераскевич появился на Олимпиаде-2026 в "шлеме памяти" с фото убитых Россией спортсменов

Скелетонист сборной Украины Владислав Гераскевич вышел на официальную тренировку на зимней Олимпиаде-2026 в особом шлеме. На нем изображены фото спортсменов, погибших вследствие полномасштабного вторжения России в Украину.

Больше о "шлеме памяти"

По его словам, дизайнером шлема является художница Ирина Проць, которая остается в Киеве с начала полномасштабного вторжения и, несмотря на обстрелы и отсутствие света и отопления, продолжает создавать свои картины.

"Шлем довольно особенный для этой Олимпиады. На этом шлеме изображены некоторые спортсмены, которые погибли за последние четыре года. Некоторые из них были также членами олимпийского движения, олимпийской семьи. Некоторые — просто детьми, которые попали под российские обстрелы. Это были люди, которые всю жизнь были тесно связаны со спортом, болели за нас, были нашими друзьями", — отметил он.

Реакция МОК

После тренировки Гераскевич рассказывал, что из-за появления в этом шлеме имеет "определенные проблемы". Международный олимпийский комитет еще до начала Олимпийских игр обращался к Гераскевичу по поводу недопущения политических акций на соревнованиях в Милане.

Скелетонист отметил, что ожидает разъяснений от организаторов соревнований о том, разрешено ли ему в нем проводить официальные старты.

"Сейчас ситуация такова, что связались с НОК Украины и эта ситуация решится. То есть пока нет никаких угроз дисквалификации. Сейчас мы пока ждем подробных разъяснений, которые будут, надеюсь, уже сегодня вечером".

Выступить в этом шлеме — одна из главных задач на эту Олимпиаду

"Какова будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них — на передовой, и мы не имеем права так легко сдаваться. Мы готовы идти и в суды, в CAS — куда угодно. Я не считаю это нарушением каких-то правил. Здесь нет, как всем понятно, никакой рекламы, никакого бенефициара. Поэтому мы будем стоять на своем", — подчеркнул 27-летний спортсмен.

Отметим, что в своих попытках Гераскевич показал пятый и третий результаты. Владислав был одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

