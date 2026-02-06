Во время войны в Европе не может быть и речи об ослаблении ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, - Сибига
Ограничения против России и Беларуси из-за нарушения ими Олимпийской хартии должны сохраняться.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня в Италии начинаются Зимние Олимпийские игры. Мы болеем за нашу национальную сборную и желаем нашим итальянским партнерам успехов в проведении соревнований", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что для украинских спортсменов эти соревнования имеют особое значение. Они готовились к ним в сложных условиях полномасштабной войны с Россией, ударов по энергетике и поврежденной инфраструктуре.
Потери спортивного сообщества
Во время этой войны Россия убила более 650 украинских спортсменов и тренеров, уничтожила более 800 спортивных объектов, в том числе 20 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных центров.
"Война нанесла тяжелые потери украинскому спортивному сообществу, но не сломила дух украинских спортсменов", - подчеркнул министр.
Не может быть и речи об ослаблении ограничений
"Сейчас, когда на том же континенте, где проходят Олимпийские игры, бушует крупнейшая со времен Второй мировой войны агрессия в Европе, не может быть и речи об ослаблении ограничений для российских и белорусских спортсменов. Вместе с моим коллегой, министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным, мы обращаемся ко всем международным спортивным институтам и должностным лицам с общим призывом соблюдать принципы и оставить все соответствующие ограничения в силе", - отметил Сибига.
Он добавил, что Россия является главным нарушителем международных спортивных правил и Олимпийской хартии. В течение последних двух десятилетий она начала три вторжения во время Олимпийского перемирия и провела беспрецедентную государственную кампанию по допингу.
По словам министра, спорт является неотъемлемой частью российской военной пропаганды, непосредственно связанной с российской армией.
"На Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине 28 из 32 медалей России выиграли российские спортсмены, которые также были действующими военнослужащими российской армии.
Мы выступаем за целостность и нейтральность международного спорта, свободного от государственной пропаганды и злоупотреблений — именно поэтому Россия и Беларусь должны быть исключены из международного спорта", — считает Сибига.
Украинские спортсмены на Олимпиаде
Он напомнил, что в этом году в Италии украинские спортсмены будут соревноваться в 11 зимних видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фристайле, фигурном катании и шорт-треке.
Олимпиада-2026
- Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
- ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та потрібно недопускати касапів до міжнародних контактів (спортивних змагань в т.ч.) аж до звільнення від окупації захоплених ними українських територій!
Я би ще додав - грузинських територій; але ж грузинська влада цим не переймається...