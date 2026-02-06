Під час війни у Європі не може бути й мови про послаблення обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі, - Сибіга

Обмеження проти Росії та Білорусі через порушення ними Олімпійської хартії мають зберігатися.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні в Італії розпочинаються Зимові Олімпійські ігри. Ми вболіваємо за нашу національну збірну та бажаємо нашим італійським партнерам успіхів у проведенні змагань", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що для українських спортсменів ці змагання мають особливе значення. Вони готувалися до них у складних умовах повномасштабної війни з Росією, ударів по енергетиці та пошкодженої інфраструктури.

Втрати спортивної спільноти

Під час цієї війни Росія вбила понад 650 українських спортсменів і тренерів, знищила понад 800 спортивних об'єктів, у тому числі 20 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних центрів.

"Війна завдала важких втрат українській спортивній спільноті, але не зламала дух українських спортсменів", - наголосив міністр.

Не може бути й мови про послаблення обмежень

"Зараз, коли на тому ж континенті, де проходять Олімпійські ігри, вирує найбільша з часів Другої світової війни агресія в Європі, не може бути й мови про послаблення обмежень для російських і білоруських спортсменів. Разом із моїм колегою, міністром молоді та спорту України

Матвієм Бідним, ми звертаємося до всіх міжнародних спортивних інституцій та посадових осіб із спільним закликом дотримуватися принципів та залишити всі відповідні обмеження в силі", - зазначив Сибіга.

Він додав, що Росія є головним порушником міжнародних спортивних правил та Олімпійської хартії. Протягом останніх двох десятиліть вона розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я та провела безпрецедентну державну кампанію з допінгу.

За словами міністра, спорт є невід'ємною частиною російської військової пропаганди, безпосередньо пов'язаною з російською армією.

"На Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні 28 із 32 медалей Росії виграли російські спортсмени, які також були діючими військовослужбовцями російської армії.

Ми виступаємо за цілісність і нейтральність міжнародного спорту, вільного від державної пропаганди та зловживань — саме тому Росія та Білорусь повинні бути виключені з міжнародного спорту", - вважає Сибіга.

Українські спортсмен на Олімпіаді

Він нагадав, що цього року в Італії українські спортсмени змагатимуться в 11 зимових видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фрістайлі, фігурному катанні та шорт-треку.

