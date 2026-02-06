Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.

Про це йдеться у листі Папи Римського, який оприлюднила пресслужба Святого Престолу, передає Цензор.НЕТ.

Заклик Папи Римського

Лев XIV написав листа з нагоди відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, в якому наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

"Я рішуче закликаю всі народи, з нагоди майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є олімпійське перемир'я, символ і пророцтво примиреного світу", - закликав Папа.

Понтифік заявив, що насильство та війна завжди є "поразкою для людства".

"Нехай ваші зустрічі (під час Олімпіади – ред.) стануть символічним знаком для всього суспільства і прелюдією до нової ери, в якій народи більше не підійматимуть меча один проти одного", - додав Лев XIV.

Олімпіада-2026

  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
  • ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Топ коментарі
+3
Закликай краще свого спонсєра!
06.02.2026 16:22 Відповісти
+3
От якби Папа закликав до Хрестового походу на Московію, але Папа вже не той...
06.02.2026 16:52 Відповісти
+2
взагалі всі ці "церкіи", то що католики, що протестанти, баптісти і мусульмани і т.д. - всі довбойоби
06.02.2026 16:27 Відповісти
Папа,не пи₴ди.
06.02.2026 16:18 Відповісти
Після Яна Павла ІІ пап порядних не було...
06.02.2026 20:56 Відповісти
06.02.2026 16:22 Відповісти
Папи римськи чогось мали в часах римськоєї імперії, потім з'явилась в британії протестанцька церква, і чого католики досі вірять цьому італійському ідиотизму - то питання.
06.02.2026 16:24 Відповісти
06.02.2026 16:27 Відповісти
як казав Шевчекно "А до того, я не знаю бога"
06.02.2026 16:28 Відповісти
якщо нас убивають кацапи і т.д., то де ж ваш бог?
06.02.2026 16:31 Відповісти
Вони ж такі вумні? Але чому такі дурні? На кого розрахована ця риторика Папи? Дати москалям передишку, щоб підтягнулися через сіру зону до самих українських позицій?
06.02.2026 16:38 Відповісти
Якось не зрозуміло, він пахан римський чи авгур?
06.02.2026 16:42 Відповісти
Може папа вважає, що він досі у Древнему Римі або Греції?
06.02.2026 16:44 Відповісти
06.02.2026 16:52 Відповісти
 
 