Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.

Про це йдеться у листі Папи Римського, який оприлюднила пресслужба Святого Престолу, передає Цензор.НЕТ.

Заклик Папи Римського

Лев XIV написав листа з нагоди відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, в якому наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

"Я рішуче закликаю всі народи, з нагоди майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є олімпійське перемир'я, символ і пророцтво примиреного світу", - закликав Папа.

Понтифік заявив, що насильство та війна завжди є "поразкою для людства".

"Нехай ваші зустрічі (під час Олімпіади – ред.) стануть символічним знаком для всього суспільства і прелюдією до нової ери, в якій народи більше не підійматимуть меча один проти одного", - додав Лев XIV.

Олімпіада-2026

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

