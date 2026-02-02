56% українців позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, - опитування
56% респондентів в Україні позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, що перевищує середній показник у світі, який становить 49%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи Rating Group.
Згідно з даними опитування, 11% українців сприймають Папу Лева XIV дуже позитивно, ще 45% - скоріше позитивно. Негативне ставлення висловили 22% опитаних, а 23% не змогли визначитися зі своєю позицією. Загалом соціологи характеризують ставлення до понтифіка в Україні як помірно позитивне.
Найвищий рівень підтримки зафіксований у західних областях України, де позитивно до Папи Лева XIV ставляться 67% респондентів.
У глобальному вимірі найкраще до Папи Римського ставляться жителі Кенії, Хорватії, Азербайджану, Перу, Еквадору, Угорщини, Словаччини, Португалії, Ірландії та Польщі.
Як здійснювалось опитування?
Загалом у 2025 році Gallup International опитала 64 097 респондентів у 61 країні світу. В Україні дослідження з 11 по 14 листопада 2025 року третій рік поспіль проводила Rating Group. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю CATI, вибірка становила 1000 респондентів.
Всі оті контори "Роги та Копита" з опитувань, рекламні агентства начасі прикрити, керівників пересаджати. А по бугалтерії відразу видно - від кого, куди й кому ті всі двушечки летять..
Хвалити нема за що. Сварити теж нема за що. Велике і дороге "ніфіга".