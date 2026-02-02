56% українців позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, - опитування

56% респондентів в Україні позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, що перевищує середній показник у світі, який становить 49%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи Rating Group.

Згідно з даними опитування, 11% українців сприймають Папу Лева XIV дуже позитивно, ще 45% - скоріше позитивно. Негативне ставлення висловили 22% опитаних, а 23% не змогли визначитися зі своєю позицією. Загалом соціологи характеризують ставлення до понтифіка в Україні як помірно позитивне.

Найвищий рівень підтримки зафіксований у західних областях України, де позитивно до Папи Лева XIV ставляться 67% респондентів.

У глобальному вимірі найкраще до Папи Римського ставляться жителі Кенії, Хорватії, Азербайджану, Перу, Еквадору, Угорщини, Словаччини, Португалії, Ірландії та Польщі.

Як здійснювалось опитування?

Загалом у 2025 році Gallup International опитала 64 097 респондентів у 61 країні світу. В Україні дослідження з 11 по 14 листопада 2025 року третій рік поспіль проводила Rating Group. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю CATI, вибірка становила 1000 респондентів.

Топ коментарі
ну для кого ця статистика ? Ми знаємо шо таке Ватікан , який приймає руснявих вбивць у себе ... ...
02.02.2026 14:52 Відповісти
Папа 100% позитивно ставиться до Пуйла.
02.02.2026 14:53 Відповісти
тим більше ,шо Ватікан допомагав і допомагає досі , створити українську колонію , для московії ...
02.02.2026 14:55 Відповісти
Та я ж вже 100 разів тут писала - опитування, то засіб виведення грошей на офшори чи до банку Ватикану. Як і реклама...

Всі оті контори "Роги та Копита" з опитувань, рекламні агентства начасі прикрити, керівників пересаджати. А по бугалтерії відразу видно - від кого, куди й кому ті всі двушечки летять..
02.02.2026 15:41 Відповісти
Тому, що гроші ****** лежать у Банку Ватікана!?!?
02.02.2026 15:06 Відповісти
І нашого зейла теж
02.02.2026 15:42 Відповісти
З тих, хто прийшов на виборчі дільниці у другому турі!!
02.02.2026 17:08 Відповісти
Любопытная статистика, особенно по Азербайджану.
02.02.2026 15:03 Відповісти
Мене не опитували і я його вважаю черговим збоченцем.
02.02.2026 15:06 Відповісти
я теж позитивно. А до путіна з симпатією ставився не цей, а попередній Папа, він вже вмер.
02.02.2026 15:09 Відповісти
Ну є якесь опудало в карнавальному костюмі десь там далеко, який каже про мир, але його ніхто не слухає. Окрім трохи покиздіти більше нічого не робить.
Хвалити нема за що. Сварити теж нема за що. Велике і дороге "ніфіга".
02.02.2026 15:13 Відповісти
Цього неможливо розуміти... В православній країні шанують чужого "папу" і ходять до фсб-шної церкви
02.02.2026 15:19 Відповісти
Ватикан, як показує історія завжди допомогає терористам (секарії, хрестоносці, італійська мафія, "свята" інквізіція) та нецистам: гітлеру та путлеру, не кажу вже про дивних Пап, дивно висока підтримка представника країни, яка чомусь підтримує покидькив, і просить жертв здатись покидькам, то може Ватікан розпустить Швейцарську гвардію, і буде без охорони зовсім, а поліцію Італії попросить не втручатись якщо буде крадіжка чи напади на машканців та відвідувачів Ватикану?
02.02.2026 15:30 Відповісти
В банку Ватікана ***** тримає більше 200 млрд. долярів тому папа любить путіна і йому наплювати на те що про нього думають українці. Нічого нового, ВатНікан завжди любив гроші більше ніж людей.
02.02.2026 15:48 Відповісти
Зельоним вже нічим відволікати лохторат від повної дупи?
02.02.2026 15:50 Відповісти
Папа міг би зробити більше якби в банку накрадене злодіями вернув на якусь допомогу для жертви агресії
02.02.2026 16:11 Відповісти
 
 