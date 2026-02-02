56% украинцев положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, - опрос

56% респондентов в Украине положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, что превышает средний показатель в мире, который составляет 49%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.

Согласно данным опроса, 11% украинцев воспринимают Папу Льва XIV очень положительно, еще 45% - скорее положительно. Негативное отношение выразили 22% опрошенных, а 23% не смогли определиться со своей позицией. В целом социологи характеризуют отношение к понтифику в Украине как умеренно положительное.

Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в западных областях Украины, где положительно к Папе Льву XIV относятся 67% респондентов.

В глобальном измерении лучше всего к Папе Римскому относятся жители Кении, Хорватии, Азербайджана, Перу, Эквадора, Венгрии, Словакии, Португалии, Ирландии и Польши.

Как проводился опрос?

Всего в 2025 году Gallup International опросила 64 097 респондентов в 61 стране мира. В Украине исследование с 11 по 14 ноября 2025 года третий год подряд проводила Rating Group. Опрос проводился методом телефонных интервью CATI, выборка составила 1000 респондентов.

ну для кого ця статистика ? Ми знаємо шо таке Ватікан , який приймає руснявих вбивць у себе ... ...
02.02.2026 14:52 Ответить
Папа 100% позитивно ставиться до Пуйла.
02.02.2026 14:53 Ответить
тим більше ,шо Ватікан допомагав і допомагає досі , створити українську колонію , для московії ...
02.02.2026 14:55 Ответить
02.02.2026 14:52 Ответить
Та я ж вже 100 разів тут писала - опитування, то засіб виведення грошей на офшори чи до банку Ватикану. Як і реклама...

Всі оті контори "Роги та Копита" з опитувань, рекламні агентства начасі прикрити, керівників пересаджати. А по бугалтерії відразу видно - від кого, куди й кому ті всі двушечки летять..
02.02.2026 15:41 Ответить
02.02.2026 14:53 Ответить
Тому, що гроші ****** лежать у Банку Ватікана!?!?
02.02.2026 15:06 Ответить
І нашого зейла теж
02.02.2026 15:42 Ответить
З тих, хто прийшов на виборчі дільниці у другому турі!!
02.02.2026 17:08 Ответить
02.02.2026 14:55 Ответить
Любопытная статистика, особенно по Азербайджану.
02.02.2026 15:03 Ответить
Мене не опитували і я його вважаю черговим збоченцем.
02.02.2026 15:06 Ответить
я теж позитивно. А до путіна з симпатією ставився не цей, а попередній Папа, він вже вмер.
02.02.2026 15:09 Ответить
Ну є якесь опудало в карнавальному костюмі десь там далеко, який каже про мир, але його ніхто не слухає. Окрім трохи покиздіти більше нічого не робить.
Хвалити нема за що. Сварити теж нема за що. Велике і дороге "ніфіга".
02.02.2026 15:13 Ответить
Цього неможливо розуміти... В православній країні шанують чужого "папу" і ходять до фсб-шної церкви
02.02.2026 15:19 Ответить
Ватикан, як показує історія завжди допомогає терористам (секарії, хрестоносці, італійська мафія, "свята" інквізіція) та нецистам: гітлеру та путлеру, не кажу вже про дивних Пап, дивно висока підтримка представника країни, яка чомусь підтримує покидькив, і просить жертв здатись покидькам, то може Ватікан розпустить Швейцарську гвардію, і буде без охорони зовсім, а поліцію Італії попросить не втручатись якщо буде крадіжка чи напади на машканців та відвідувачів Ватикану?
02.02.2026 15:30 Ответить
В банку Ватікана ***** тримає більше 200 млрд. долярів тому папа любить путіна і йому наплювати на те що про нього думають українці. Нічого нового, ВатНікан завжди любив гроші більше ніж людей.
02.02.2026 15:48 Ответить
Зельоним вже нічим відволікати лохторат від повної дупи?
02.02.2026 15:50 Ответить
Папа міг би зробити більше якби в банку накрадене злодіями вернув на якусь допомогу для жертви агресії
02.02.2026 16:11 Ответить
 
 