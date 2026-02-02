56% украинцев положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, - опрос
56% респондентов в Украине положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, что превышает средний показатель в мире, который составляет 49%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.
Согласно данным опроса, 11% украинцев воспринимают Папу Льва XIV очень положительно, еще 45% - скорее положительно. Негативное отношение выразили 22% опрошенных, а 23% не смогли определиться со своей позицией. В целом социологи характеризуют отношение к понтифику в Украине как умеренно положительное.
Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в западных областях Украины, где положительно к Папе Льву XIV относятся 67% респондентов.
В глобальном измерении лучше всего к Папе Римскому относятся жители Кении, Хорватии, Азербайджана, Перу, Эквадора, Венгрии, Словакии, Португалии, Ирландии и Польши.
Как проводился опрос?
Всего в 2025 году Gallup International опросила 64 097 респондентов в 61 стране мира. В Украине исследование с 11 по 14 ноября 2025 года третий год подряд проводила Rating Group. Опрос проводился методом телефонных интервью CATI, выборка составила 1000 респондентов.
Всі оті контори "Роги та Копита" з опитувань, рекламні агентства начасі прикрити, керівників пересаджати. А по бугалтерії відразу видно - від кого, куди й кому ті всі двушечки летять..
Хвалити нема за що. Сварити теж нема за що. Велике і дороге "ніфіга".