56% украинцев положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, - опрос

56% респондентов в Украине положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, что превышает средний показатель в мире, который составляет 49%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.

Согласно данным опроса, 11% украинцев воспринимают Папу Льва XIV очень положительно, еще 45% - скорее положительно. Негативное отношение выразили 22% опрошенных, а 23% не смогли определиться со своей позицией. В целом социологи характеризуют отношение к понтифику в Украине как умеренно положительное.

Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в западных областях Украины, где положительно к Папе Льву XIV относятся 67% респондентов.

В глобальном измерении лучше всего к Папе Римскому относятся жители Кении, Хорватии, Азербайджана, Перу, Эквадора, Венгрии, Словакии, Португалии, Ирландии и Польши.

Как проводился опрос?

Всего в 2025 году Gallup International опросила 64 097 респондентов в 61 стране мира. В Украине исследование с 11 по 14 ноября 2025 года третий год подряд проводила Rating Group. Опрос проводился методом телефонных интервью CATI, выборка составила 1000 респондентов.

