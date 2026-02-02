Более половины украинцев против отказа от территорий за гарантии безопасности - КМИС

Большинство (52%) украинцев категорически отвергают предложение передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности, тогда как легко согласятся с этим условием 9%, а готовы принять это как сложный компромисс еще 31%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного в конце января Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Подробности опроса

При этом отмечается, что по сравнению с серединой января существенных изменений в настроениях по этому вопросу не было.

88% украинцев считают, что ударами по энергетике РФ пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции. При этом менее 3% из-за обстрелов и проблем с отоплением и энергоснабжением переехали в другой населенный пункт, и еще менее 7% выезжали и уже вернулись.

90% считают, что Украина должна наносить удары по территории РФ. При этом из них 80% считают, что Украина должна наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и по другим объектам.

Лишь 4% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели, и еще 16% - что хотя бы в первой половине 2026 года. Еще 18% ожидают ее завершения во второй половине текущего года, остальные 43% - в следующем 2027 году или даже позже.

При этом 65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

66% опрошенных ожидают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.

