Более половины украинцев против отказа от территорий за гарантии безопасности - КМИС
Большинство (52%) украинцев категорически отвергают предложение передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности, тогда как легко согласятся с этим условием 9%, а готовы принять это как сложный компромисс еще 31%.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного в конце января Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
Подробности опроса
При этом отмечается, что по сравнению с серединой января существенных изменений в настроениях по этому вопросу не было.
88% украинцев считают, что ударами по энергетике РФ пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции. При этом менее 3% из-за обстрелов и проблем с отоплением и энергоснабжением переехали в другой населенный пункт, и еще менее 7% выезжали и уже вернулись.
90% считают, что Украина должна наносить удары по территории РФ. При этом из них 80% считают, что Украина должна наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и по другим объектам.
Лишь 4% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели, и еще 16% - что хотя бы в первой половине 2026 года. Еще 18% ожидают ее завершения во второй половине текущего года, остальные 43% - в следующем 2027 году или даже позже.
При этом 65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.
66% опрошенных ожидают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.
Хоча, Аляску в обмін на Донбас можна і віддати, ми згодні )))
Досвід переговорів з Російською Федерацією однозначно свідчить, що територіальні поступки не приводять до миру. Ні Будапештський меморандум, ні домовленості 2014-2015 років не були виконані Росією. Кремль системно використовує переговори як тактичну паузу для перегрупування сил, а не як механізм досягнення сталого миру. Отже, передача Донбасу чи будь-яких інших областей не зупинить війну, а лише підтвердить ефективність військового шантажу та створить умови для нової фази агресії.
Окремої уваги заслуговує сам формат опитування. Рішення щодо допустимості територіальних поступок не може розглядатися абстрактно, без урахування ціни, якою вже оплачено оборону держави. Якби опитування проводилося серед військовослужбовців ЗСУ - тих, хто безпосередньо воював, втрачав побратимів і захищав Донбас ціною власної крові, - підтримка ідеї передачі територій була б практично нульовою. Саме армія несе основний тягар наслідків подібних «компромісів», і її досвід кардинально відрізняється від сприйняття війни в тилу.
Таким чином, наведені результати опитування не можуть бути підставою для перегляду принципової позиції України. Територіальні поступки не гарантують безпеки, не приводять до миру та суперечать як міжнародному праву, так і реальному досвіду взаємодії з державою-агресором, яка послідовно порушує будь-які взяті на себе зобов'язання.