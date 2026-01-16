РУС
69% украинцев считают, что Россия стремится к физическому уничтожению украинцев, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев - 69% - воспринимают войну как экзистенциальную угрозу и считают, что Россия стремится к физическому уничтожению украинцев или ликвидации украинской государственности. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

цель России в войне против Украины

Еще 11% респондентов убеждены, что целью России является захват большей части территории Украины и установление марионеточной власти. В то же время 3% опрошенных считают, что Россия стремится оккупировать пять регионов в их полных административных границах, включая части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время контролирует Украина.

Таким образом, в целом 83% респондентов считают, что текущие цели России выходят за пределы Донбасса и в основном касаются полного подчинения или уничтожения Украины. Об этом говорится в отчете КМИС, обнародованном в пятницу.

В то же время только 2% опрошенных считают, что Россия сейчас стремится оккупировать весь Донбасс без посягательств на Запорожскую и Херсонскую области, то есть сценарий, который часто озвучивается как возможный предмет переговоров. Еще 1% респондентов убеждены, что Россия готова ограничиться только ныне оккупированными территориями.

Отдельно отмечается, что 2% участников опроса считают, что целью России является так называемая "денацификация" и "демилитаризация" Украины без посягательства на ее суверенитет.

30% блаженних ще.
16.01.2026 12:56 Ответить
Та заспокойтесь!! Вони малюють опитування для виводу грошей з бюджету! Ніхто опитування не проводить.

Ви такий наївний.
16.01.2026 12:59 Ответить
а що зешобла з іншими геноцидниками не хочуть???
16.01.2026 13:00 Ответить
Сьогодні що, день опитування? Кого млять ви опитуєте?! В хлопців на передку опитали?
16.01.2026 13:00 Ответить
А що 30% так не вважають? Хто ці уйопки? Покажіть їх!
16.01.2026 13:02 Ответить
Це так блекаут на КМІС подіяв?
Стільки опитувань за останній тиждень!!!
Цікавий ефект - треба КМІС частіше без свтла і тепла взимку залишати
16.01.2026 13:02 Ответить
Теперішня росія це гірше нациської Німечини ,це шовістична варварська орда ,яка творить геноцид проти українського народу.
16.01.2026 13:05 Ответить
Цікаво хто проплатив публікації цієї помийки в т.ч. на цензор...
16.01.2026 13:10 Ответить
Щось цих 69% на фронтах не видно.
16.01.2026 13:12 Ответить
А хто на фронтах? Кого ви там бачили? Чи там вважають що кацапи не бажають знищення українців?
16.01.2026 13:14 Ответить
Україна зовсім не має вибору 1."померти стоячи або 2.жити і вмирати
на колінах ".Є тільки один вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи всім померти без опору у приниженні і знищенні"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи фашистку Z-програму з
насильницької русифікації та повного знищення української державності,
історії, мови та культури. А потім і повне знищення всієї великої гордої
української нації і яка точно перетвориться на зникаючу і зникне назавжди.
16.01.2026 13:18 Ответить
 
 