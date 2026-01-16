69% украинцев считают, что Россия стремится к физическому уничтожению украинцев, - опрос КМИС
Подавляющее большинство украинцев - 69% - воспринимают войну как экзистенциальную угрозу и считают, что Россия стремится к физическому уничтожению украинцев или ликвидации украинской государственности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Еще 11% респондентов убеждены, что целью России является захват большей части территории Украины и установление марионеточной власти. В то же время 3% опрошенных считают, что Россия стремится оккупировать пять регионов в их полных административных границах, включая части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время контролирует Украина.
Таким образом, в целом 83% респондентов считают, что текущие цели России выходят за пределы Донбасса и в основном касаются полного подчинения или уничтожения Украины. Об этом говорится в отчете КМИС, обнародованном в пятницу.
В то же время только 2% опрошенных считают, что Россия сейчас стремится оккупировать весь Донбасс без посягательств на Запорожскую и Херсонскую области, то есть сценарий, который часто озвучивается как возможный предмет переговоров. Еще 1% респондентов убеждены, что Россия готова ограничиться только ныне оккупированными территориями.
Отдельно отмечается, что 2% участников опроса считают, что целью России является так называемая "денацификация" и "демилитаризация" Украины без посягательства на ее суверенитет.
Ви такий наївний.
Стільки опитувань за останній тиждень!!!
Цікавий ефект - треба КМІС частіше без свтла і тепла взимку залишати
на колінах ".Є тільки один вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи всім померти без опору у приниженні і знищенні"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи фашистку Z-програму з
насильницької русифікації та повного знищення української державності,
історії, мови та культури. А потім і повне знищення всієї великої гордої
української нації і яка точно перетвориться на зникаючу і зникне назавжди.