60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

60% украинцев отрицательно относятся к онлайн-голосованию, а с учетом рисков фальсификаций этот показатель возрастает до 71%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным, только 35% респондентов в целом положительно относятся к идее онлайн-голосования, тогда как большинство - 60% - оценивают ее негативно.

Как отмечают исследователи, в случае уточнения вопроса о возможных фальсификациях критическое отношение к онлайн-голосованию усиливается. Так, 71% опрошенных считают, что такой формат создает серьезные риски манипуляций, тогда как только 21% рассматривают его как технологический шаг вперед для демократии.

В КМИС напоминают, что в 2023 году показатели были почти идентичными: тогда 69% украинцев негативно относились к онлайн-голосованию из-за риска фальсификаций, а 29% выражали поддержку. Таким образом, за последние годы существенных изменений в общественном мнении не произошло.

В то же время опрос показал, что 64% респондентов считают проведение президентских выборов через 2-3 месяца после перемирия необходимой уступкой для демонстрации готовности Украины к демократическим процедурам. Еще 18% опрошенных расценивают такую идею как попытку президента Владимира Зеленского удержаться у власти.

