60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

60% украинцев отрицательно относятся к онлайн-голосованию, а с учетом рисков фальсификаций этот показатель возрастает до 71%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

выборы

По данным, только 35% респондентов в целом положительно относятся к идее онлайн-голосования, тогда как большинство - 60% - оценивают ее негативно.

Как отмечают исследователи, в случае уточнения вопроса о возможных фальсификациях критическое отношение к онлайн-голосованию усиливается. Так, 71% опрошенных считают, что такой формат создает серьезные риски манипуляций, тогда как только 21% рассматривают его как технологический шаг вперед для демократии.

В КМИС напоминают, что в 2023 году показатели были почти идентичными: тогда 69% украинцев негативно относились к онлайн-голосованию из-за риска фальсификаций, а 29% выражали поддержку. Таким образом, за последние годы существенных изменений в общественном мнении не произошло.

В то же время опрос показал, что 64% респондентов считают проведение президентских выборов через 2-3 месяца после перемирия необходимой уступкой для демонстрации готовности Украины к демократическим процедурам. Еще 18% опрошенных расценивают такую идею как попытку президента Владимира Зеленского удержаться у власти.

Топ комментарии
+8
КАЖУ ЯК ПРОГРАМІСТ - досить 1 чувака що поставить циферки як треба от і вся ідея голосування
16.01.2026 11:00 Ответить
16.01.2026 11:00 Ответить
+5
Влада сама себе в обіду не дасть і не піде добровільно , будуть фальсифікувати без совісті, корито своє не віддадуть без бою нікому.
16.01.2026 11:01 Ответить
16.01.2026 11:01 Ответить
+4
А хто НЕ буде питати,
той буде в Ростов тікати
16.01.2026 11:01 Ответить
16.01.2026 11:01 Ответить
А хто їх питати буде?
16.01.2026 10:58 Ответить
16.01.2026 10:58 Ответить
А хто НЕ буде питати,
той буде в Ростов тікати
16.01.2026 11:01 Ответить
16.01.2026 11:01 Ответить
Зе тобі не янек
16.01.2026 11:31 Ответить
16.01.2026 11:31 Ответить
так я і кажу, що Зе тікати буде, але не втече (українці вже не такі, як були при янику)
16.01.2026 11:35 Ответить
16.01.2026 11:35 Ответить
КАЖУ ЯК ПРОГРАМІСТ - досить 1 чувака що поставить циферки як треба от і вся ідея голосування
16.01.2026 11:00 Ответить
16.01.2026 11:00 Ответить
Ну так на це і розраховано, накрутять 110% за!
16.01.2026 11:05 Ответить
16.01.2026 11:05 Ответить
Це тільки ху...до так може, наші максимум 109%
16.01.2026 11:07 Ответить
16.01.2026 11:07 Ответить
Головне не як голосують, а хто підрахував
16.01.2026 11:06 Ответить
16.01.2026 11:06 Ответить
Підрахуй і клюєві з льовочкиними та лукаш, на пальцях пояснили зеленському, що треба робити онЛайн на таких «виборах» для дурнів!!!
Ну хоть паржом…. Акакаяразніца …
16.01.2026 11:10 Ответить
16.01.2026 11:10 Ответить
Влада сама себе в обіду не дасть і не піде добровільно , будуть фальсифікувати без совісті, корито своє не віддадуть без бою нікому.
16.01.2026 11:01 Ответить
16.01.2026 11:01 Ответить
справа у тому ,шо світ не визнає результати таких виборів ,навіть за підтримки Ізраелю ,китаю ,московії...а фьодоров і пішов у міністри , шоб підкоригувати ще і голоси військових ,яка є обсолютною більшестю проти зеленського🤡...
16.01.2026 11:02 Ответить
16.01.2026 11:02 Ответить
Я так розумію, що онлайн-голосування на виборах можна довірити нашому керівництву, результати однакові, а мороки менше
16.01.2026 11:04 Ответить
16.01.2026 11:04 Ответить
де відбувалось так зване "опитування" і яким шляхом?
на які гроші їснує "ІНФОГРАФІКА" і хто їх годує?
чому б Цензору не спиратися на власні опитування, а не на якісь міфічні графікі?
16.01.2026 11:07 Ответить
16.01.2026 11:07 Ответить
А 40 відсотків, мабуть з за кордону приймає "участь" в опитуванні?
16.01.2026 11:07 Ответить
16.01.2026 11:07 Ответить
Яке онлайн голосування ?це одна з казочок як фальсифікувати вибори ,адже нинішній президент і його оточення переживають що після втрати влади ,доведется за все від повідати і за непідготовку до війни коли партнери попереджали і за здачу Півдня і за зрив мобілізації і корупцію на крові.
16.01.2026 11:10 Ответить
16.01.2026 11:10 Ответить
 
 