60% українців негативно ставиться до ідеї онлайн-голосування на виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

60% українців мають негативне ставлення до голосування онлайн, а з урахуванням ризиків фальсифікацій цей показник зростає до 71%.

Про це свідчать результтати опитування КМІС.

За даними, лише 35% респондентів загалом позитивно ставляться до ідеї онлайн-голосування, тоді як більшість - 60% - оцінюють її негативно.

Як зазначають дослідники, у разі уточнення запитання щодо можливих фальсифікацій критичне ставлення до онлайн-голосування посилюється. Так, 71% опитаних вважають, що такий формат створює серйозні ризики маніпуляцій, тоді як лише 21% розглядають його як технологічний крок уперед для демократії.

У КМІС нагадують, що у 2023 році показники були майже ідентичними: тоді 69% українців негативно ставилися до онлайн-голосування через ризик фальсифікацій, а 29% висловлювали підтримку. Таким чином, за останні роки суттєвих змін у громадській думці не відбулося.

Водночас опитування показало, що 64% респондентів вважають проведення президентських виборів через 2-3 місяці після перемир’я необхідною поступкою для демонстрації готовності України до демократичних процедур. Ще 18% опитаних розцінюють таку ідею як спробу президента Володимира Зеленського утриматися при владі.

