60% українців негативно ставиться до ідеї онлайн-голосування на виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА
60% українців мають негативне ставлення до голосування онлайн, а з урахуванням ризиків фальсифікацій цей показник зростає до 71%.
Про це свідчать результтати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
За даними, лише 35% респондентів загалом позитивно ставляться до ідеї онлайн-голосування, тоді як більшість - 60% - оцінюють її негативно.
Як зазначають дослідники, у разі уточнення запитання щодо можливих фальсифікацій критичне ставлення до онлайн-голосування посилюється. Так, 71% опитаних вважають, що такий формат створює серйозні ризики маніпуляцій, тоді як лише 21% розглядають його як технологічний крок уперед для демократії.
У КМІС нагадують, що у 2023 році показники були майже ідентичними: тоді 69% українців негативно ставилися до онлайн-голосування через ризик фальсифікацій, а 29% висловлювали підтримку. Таким чином, за останні роки суттєвих змін у громадській думці не відбулося.
Водночас опитування показало, що 64% респондентів вважають проведення президентських виборів через 2-3 місяці після перемир’я необхідною поступкою для демонстрації готовності України до демократичних процедур. Ще 18% опитаних розцінюють таку ідею як спробу президента Володимира Зеленського утриматися при владі.
той буде в Ростов тікати
от як би він в Україну повернуся в тюрмі посидіти (довічно),
то був би "і лох і лапочка"
якщо ж яник хоче сидіти саме на"проти Зе"... то найвеличніший піде на таку жертву (хоч поржуть)
яник був матьорий урка з донбаським бандформуванням, а
ЗЄля тільки щочки надуває і втече при першій небезпеці в Ізраіль
хто за нього буде в людей на Майдані стріляти ?
ото ж !
.
електронне голосування - не легітимне.
це - Майдан !
.
Ну хоть паржом…. Акакаяразніца …
.
на які гроші їснує "ІНФОГРАФІКА" і хто їх годує?
чому б Цензору не спиратися на власні опитування, а не на якісь міфічні графікі?