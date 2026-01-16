60% українців негативно ставиться до ідеї онлайн-голосування на виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

60% українців мають негативне ставлення до голосування онлайн, а з урахуванням ризиків фальсифікацій цей показник зростає до 71%.

Про це свідчать результтати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними, лише 35% респондентів загалом позитивно ставляться до ідеї онлайн-голосування, тоді як більшість - 60% - оцінюють її негативно.

Як зазначають дослідники, у разі уточнення запитання щодо можливих фальсифікацій критичне ставлення до онлайн-голосування посилюється. Так, 71% опитаних вважають, що такий формат створює серйозні ризики маніпуляцій, тоді як лише 21% розглядають його як технологічний крок уперед для демократії.

У КМІС нагадують, що у 2023 році показники були майже ідентичними: тоді 69% українців негативно ставилися до онлайн-голосування через ризик фальсифікацій, а 29% висловлювали підтримку. Таким чином, за останні роки суттєвих змін у громадській думці не відбулося.

Водночас опитування показало, що 64% респондентів вважають проведення президентських виборів через 2-3 місяці після перемир’я необхідною поступкою для демонстрації готовності України до демократичних процедур. Ще 18% опитаних розцінюють таку ідею як спробу президента Володимира Зеленського утриматися при владі.

Топ коментарі
КАЖУ ЯК ПРОГРАМІСТ - досить 1 чувака що поставить циферки як треба от і вся ідея голосування
16.01.2026 11:00 Відповісти
Влада сама себе в обіду не дасть і не піде добровільно , будуть фальсифікувати без совісті, корито своє не віддадуть без бою нікому.
16.01.2026 11:01 Відповісти
А хто НЕ буде питати,
той буде в Ростов тікати
16.01.2026 11:01 Відповісти
А хто їх питати буде?
16.01.2026 10:58 Відповісти
А хто НЕ буде питати,
той буде в Ростов тікати
показати весь коментар
16.01.2026 11:01 Відповісти
Зе тобі не янек
16.01.2026 11:31 Відповісти
так я і кажу, що Зе тікати буде, але не втече (українці вже не такі, як були при янику)
16.01.2026 11:35 Відповісти
Та ні,янек лох і лапочка проти зе
16.01.2026 13:37 Відповісти
та щось не дуже...
от як би він в Україну повернуся в тюрмі посидіти (довічно),
то був би "і лох і лапочка"

якщо ж яник хоче сидіти саме на"проти Зе"... то найвеличніший піде на таку жертву (хоч поржуть)
16.01.2026 13:58 Відповісти
ЗЄЛЯ від дитячих картонок здувся, якщо ви не забули

яник був матьорий урка з донбаським бандформуванням, а
ЗЄля тільки щочки надуває і втече при першій небезпеці в Ізраіль

хто за нього буде в людей на Майдані стріляти ?
ото ж !

.
16.01.2026 21:44 Відповісти
Ні,він жадніший за янека до влади
16.01.2026 22:56 Відповісти
Онлайн голосування-- зєлєбобіки залишаються при владі 100%. Крапка. Ні, три крапки.
16.01.2026 12:49 Відповісти
голосування тільки ножками та ручками, як в Конституції прописано

електронне голосування - не легітимне.
це - Майдан !

.
16.01.2026 21:37 Відповісти
Не буде більше майданів
16.01.2026 22:57 Відповісти
КАЖУ ЯК ПРОГРАМІСТ - досить 1 чувака що поставить циферки як треба от і вся ідея голосування
показати весь коментар
16.01.2026 11:00 Відповісти
Ну так на це і розраховано, накрутять 110% за!
16.01.2026 11:05 Відповісти
Це тільки ху...до так може, наші максимум 109%
16.01.2026 11:07 Відповісти
Головне не як голосують, а хто підрахував
16.01.2026 11:06 Відповісти
Головне не як голосують, а як сфальцивікують.
16.01.2026 12:48 Відповісти
Підрахуй і клюєві з льовочкиними та лукаш, на пальцях пояснили зеленському, що треба робити онЛайн на таких «виборах» для дурнів!!!
Ну хоть паржом…. Акакаяразніца …
16.01.2026 11:10 Відповісти
Влада сама себе в обіду не дасть і не піде добровільно , будуть фальсифікувати без совісті, корито своє не віддадуть без бою нікому.
показати весь коментар
16.01.2026 11:01 Відповісти
тоді Майдан !
.
16.01.2026 21:46 Відповісти
справа у тому ,шо світ не визнає результати таких виборів ,навіть за підтримки Ізраелю ,китаю ,московії...а фьодоров і пішов у міністри , шоб підкоригувати ще і голоси військових ,яка є обсолютною більшестю проти зеленського🤡...
16.01.2026 11:02 Відповісти
Я так розумію, що онлайн-голосування на виборах можна довірити нашому керівництву, результати однакові, а мороки менше
16.01.2026 11:04 Відповісти
де відбувалось так зване "опитування" і яким шляхом?
на які гроші їснує "ІНФОГРАФІКА" і хто їх годує?
чому б Цензору не спиратися на власні опитування, а не на якісь міфічні графікі?
16.01.2026 11:07 Відповісти
А 40 відсотків, мабуть з за кордону приймає "участь" в опитуванні?
16.01.2026 11:07 Відповісти
Яке онлайн голосування ?це одна з казочок як фальсифікувати вибори ,адже нинішній президент і його оточення переживають що після втрати влади ,доведется за все від повідати і за непідготовку до війни коли партнери попереджали і за здачу Півдня і за зрив мобілізації і корупцію на крові.
16.01.2026 11:10 Відповісти
Дайте зєлє кнопку, щоби він сам себе обрав сцарем, як ************, в котрого піськограй закоханий.
16.01.2026 11:58 Відповісти
Це вони бажають щоб Федоров зробив Зеленського ще раз президентом.
16.01.2026 12:15 Відповісти
Неправда,идея отличная,негатив - это опасение,что хитрозадые квартальщики организуют фальсификации и продлят свое воровское правление.
16.01.2026 12:33 Відповісти
Кручу- верчу, пощитать хочу.
16.01.2026 13:29 Відповісти
А 40% схильні довіряти аферистам? Хоча у порівнянні з 73%, які повірили абсолютно некомпетентному паяцу-аферисту, намітився прогрес!
16.01.2026 14:11 Відповісти
 
 