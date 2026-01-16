54% українців відкидають варіант віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України не вірять, що поточні переговори приведуть до сталого миру, вважаючи, що Росія не зацікавлена у припиненні війни.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, 69% респондентів не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Лише 26% вірять у їхній успіх, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.
Серед тих, хто не вірить у результативність переговорів, 52% пояснюють свою позицію переконанням, що Росія не хоче справжнього миру та планує продовжувати війну.
Гарантії безпеки в обмін на Донбас
Водночас 54% опитаних вважають категорично неприйнятною пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Готові прийняти таку умову 39% респондентів, при цьому більшість із них визнають її надзвичайно складною. Ще 5% не визначилися.
Серед аргументів проти передачі Донбасу 35% респондентів вказують на те, що Росія все одно не зупиниться, 33% - на неможливість відмови від власних територій і громадян, а 25% не вірять у реалістичність безпекових гарантій Заходу, згадуючи Будапештський меморандум.
Разом з тим 55% українців підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Проти такої ідеї виступають 32% опитаних, ще 14% вагаються з відповіддю.
Тяжко тримати оборону?
Саме такі питання мені ставили в 19- му році знайомі , "уставшиє от войни", такі ж "грамотні" я у і ти, коли питав їх, яким чином обрана ними квартальна влада покладе край загрозі зі сторони під@рів.
Звідки мені знати, кажеш? Ти історію України вивчав? Ти цікавишся "життям" запор**ріком? Ти бачиш що роблять наші "партньори". Чи ти хочеш з'**@тись по тихому з цієї країни, але тобі не вистачає тимчасового міра?
🤔