54% українців відкидають варіант віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не вірять, що поточні переговори приведуть до сталого миру, вважаючи, що Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 69% респондентів не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Лише 26% вірять у їхній успіх, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед тих, хто не вірить у результативність переговорів, 52% пояснюють свою позицію переконанням, що Росія не хоче справжнього миру та планує продовжувати війну.

Гарантії безпеки в обмін на Донбас

Водночас 54% опитаних вважають категорично неприйнятною пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Готові прийняти таку умову 39% респондентів, при цьому більшість із них визнають її надзвичайно складною. Ще 5% не визначилися.

Серед аргументів проти передачі Донбасу 35% респондентів вказують на те, що Росія все одно не зупиниться, 33% - на неможливість відмови від власних територій і громадян, а 25% не вірять у реалістичність безпекових гарантій Заходу, згадуючи Будапештський меморандум.

Разом з тим 55% українців підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Проти такої ідеї виступають 32% опитаних, ще 14% вагаються з відповіддю.

