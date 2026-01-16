1 801 54

54% українців відкидають варіант віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не вірять, що поточні переговори приведуть до сталого миру, вважаючи, що Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 69% респондентів не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Лише 26% вірять у їхній успіх, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед тих, хто не вірить у результативність переговорів, 52% пояснюють свою позицію переконанням, що Росія не хоче справжнього миру та планує продовжувати війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські солдати не вийдуть з України найближчим часом, оцінюю ситуацію реалістично, - сенатор Грем

Гарантії безпеки в обмін на Донбас

Водночас 54% опитаних вважають категорично неприйнятною пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Готові прийняти таку умову 39% респондентів, при цьому більшість із них визнають її надзвичайно складною. Ще 5% не визначилися.

Серед аргументів проти передачі Донбасу 35% респондентів вказують на те, що Росія все одно не зупиниться, 33% - на неможливість відмови від власних територій і громадян, а 25% не вірять у реалістичність безпекових гарантій Заходу, згадуючи Будапештський меморандум.

Разом з тим 55% українців підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Проти такої ідеї виступають 32% опитаних, ще 14% вагаються з відповіддю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Топ коментарі
+7
А опитування проводилося з логічним продовженням? Ну там "не готовий здавати Донбас" = "готовий воювати за Донбас" (відмовившись від броні чи відстрочки за її наявності)?
16.01.2026 10:43 Відповісти
+7
Все давно зрозуміло, а кому ні - він кретин. В кінці війни лишаться або українці або рузкіе. Рузкіе від нас не відчепляться ніколи - ми для них як евреї для ницистів
16.01.2026 10:46 Відповісти
+5
Та доповнити питанням "Чи готові ви стати одразу одним з перших до лав ЗСУ, якщо перемир'я виявиться короткостроковим як вже було неодноразово під час "Мінських" та вже за час повномасштабного вторгнення всіляких "хлібних" перемир'ям !?"
16.01.2026 11:03 Відповісти
Та доповнити питанням "Чи готові ви стати одразу одним з перших до лав ЗСУ, якщо перемир'я виявиться короткостроковим як вже було неодноразово під час "Мінських" та вже за час повномасштабного вторгнення всіляких "хлібних" перемир'ям !?"
Які перемовини ? це "найвеличніший" навязав думку про перемовини в той час як ворог знищує нашу енергетику і мільйоні міста без світла і частина без тепла. Щоб ворог погодився на якісь перемовини потрібно спочатку зупинити ворога ,але чому ворог просуваєтся бо має перевагу в живій силі і техніці в 3-5 раз ,саме тому була зірвана мобілізація .
16.01.2026 10:44 Відповісти
Я регулярно донатю на ЗСУ ,а служити мене не беруть мені 60+ ,а що ти зробив ?
А чому ти не служиш виродку ти я думаю молодший ?,нехай діди служать а бидло буде жирувати.
Назви дурню хоч одну армію світу де основу складали пенсіонери ,? так ти ухилянт.
Слухай бидло я пропрацював понад сорок років , а яка з тебе корист ухилянт,згинь паскуда.
Кращі захищають країну ,а ухилянти сперечаются з пенсіонерами чи ти за кацапів хочеш воювати ?
Та не зациклюйся на цьому слові "ухилянт". Наче це щось кримінальне. Знаю одного чолов'ягу, який вихвалявся як він косив від армії 4 рази і рвав повістку на камеру. Його потім обрали президентом найбільшої країни Європи у 2019 році, яка до того ж воювала вже 5 років. В цій країні ухилянти на всіх щаблях влади і керують воюючою країною. Так, що поменше там балакай.
Тут не поспиричаєшся народ обрав проросійського клоуна і чотирижди ухилянта президентом Верховним Головнокомандувачем який не готував країну до війни.
Внучок прийшов підтримати діда з берлінського фронту
І місяця не пройшло після прогону Алібаби, в як помінялись цифри. Правда, ще сорок розбійниць та розбійників Алібаби залишилось.
Повністю погоджуюся з цим твердженням, але все ж питання - хіба нацисти казали євреям "ви можете стати нацистами, і тоді живіть собі?"
Хз нащо мені вести безперспективний діалог з ботом з ніком "Петрик Похмільський"
Це кмітливий підхід) Я б теж так зіскочив.
умеров вже два місяці старається, домовляється в цьому гидкому Майамі, а вони не вірять. Невдячний народ потужному Лідору попався
Тому що ніякі переговори нічого не значать, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
Багато вдалось знищити кацапів з Польщі?
Так багато, я до цього також прикладаюсь!
І як там фортеця Варшава?
Тяжко тримати оборону?
Про який мир, та ще сталий, коли переговорники шантрапа квартальна. Хто з ними буде серйозно розмовляти.
Безвідносно до того, кого наголосував мудрий нарід - там немає з ким і про що говорити. Під@ри висувають свої умови, на яких вони згодні перегрупуватись і наступного 24.02 оголосити чергове есвео.
Тобі скільки рочків, дитино?
Гарне питання.
Саме такі питання мені ставили в 19- му році знайомі , "уставшиє от войни", такі ж "грамотні" я у і ти, коли питав їх, яким чином обрана ними квартальна влада покладе край загрозі зі сторони під@рів.
Звідки мені знати, кажеш? Ти історію України вивчав? Ти цікавишся "життям" запор**ріком? Ти бачиш що роблять наші "партньори". Чи ти хочеш з'**@тись по тихому з цієї країни, але тобі не вистачає тимчасового міра?
ніяких опитувань КМІС у природі не їснує
Сталий мир можливий ТІЛЬКИ після ліквідації ерефії.
Тоді хто ж ті 55 відсотків, які готові до референдуму, стосовно якоїсь "мирної угоди" з кацапами?
🤔
Той хто відкидає варіант віддати рашиї лугандон в обмін на гарантії безпеки, повинен бути на фронті на передовій.
Ті хто брешуть, що росіяни припинять війну після того, як ми їм віддамо донбас, мають бути розстріляні
Ти таакий героїчний десь в окопі в Германії сидиш...боїшся що тобі виплати припинять у разі кінця війни?
На фронти, усі, хто за цей огризок Даунбасу хоче ще тисячі людей в гроб покласти! ********* самі і відбивайте. Наших дітей вже загеноцидили у цій війні довбойобів проти імбецилів!
Кацапи отримають без бою Донбас і зупиняться? Почнуть там щось будувати? Аха-ха-ха, ви всіх перевершили, і імбецилів і загеноциднених довбограїв...
З якої помилки ви почули що х*йло згодиться лише на Донбас?
