69% украинцев не верят в устойчивый мир при нынешних переговорах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не верят, что текущие переговоры приведут к устойчивому миру, считая, что Россия не заинтересована в прекращении войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, 69% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Только 26% верят в их успех, еще 5% не смогли определиться с ответом.

мирные переговоры

Среди тех, кто не верит в результативность переговоров, 52% объясняют свою позицию убеждением, что Россия не хочет настоящего мира и планирует продолжать войну.

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс

В то же время 54% опрошенных считают категорически неприемлемым предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Готовы принять такое условие 39% респондентов, при этом большинство из них признают его чрезвычайно сложным. Еще 5% не определились.

Среди аргументов против передачи Донбасса 35% респондентов указывают на то, что Россия все равно не остановится, 33% - на невозможность отказа от собственных территорий и граждан, а 25% не верят в реалистичность гарантий безопасности Запада, вспоминая Будапештский меморандум.

Вместе с тем 55% украинцев поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. Против такой идеи выступают 32% опрошенных, еще 14% затрудняются с ответом.

А опитування проводилося з логічним продовженням? Ну там "не готовий здавати Донбас" = "готовий воювати за Донбас" (відмовившись від броні чи відстрочки за її наявності)?
16.01.2026 10:43 Ответить
+4
Все давно зрозуміло, а кому ні - він кретин. В кінці війни лишаться або українці або рузкіе. Рузкіе від нас не відчепляться ніколи - ми для них як евреї для ницистів
16.01.2026 10:46 Ответить
+2
умеров вже два місяці старається, домовляється в цьому гидкому Майамі, а вони не вірять. Невдячний народ потужному Лідору попався
16.01.2026 10:50 Ответить
А опитування проводилося з логічним продовженням? Ну там "не готовий здавати Донбас" = "готовий воювати за Донбас" (відмовившись від броні чи відстрочки за її наявності)?
16.01.2026 10:43 Ответить
Та доповнити питанням "Чи готові ви стати одразу одним з перших до лав ЗСУ, якщо перемир'я виявиться короткостроковим як вже було неодноразово під час "Мінських" та вже за час повномасштабного вторгнення всіляких "хлібних" перемир'ям !?"
16.01.2026 11:03 Ответить
Тобто якщо хтось проти перемир'я, то йому при порушенні перемир'я буде видаватися виключення з обліку?
16.01.2026 11:06 Ответить
Які перемовини ? це "найвеличніший" навязав думку про перемовини в той час як ворог знищує нашу енергетику і мільйоні міста без світла і частина без тепла. Щоб ворог погодився на якісь перемовини потрібно спочатку зупинити ворога ,але чому ворог просуваєтся бо має перевагу в живій силі і техніці в 3-5 раз ,саме тому була зірвана мобілізація .
16.01.2026 10:44 Ответить
А чого найвеличеіший радісно дивиться на знищення енергетики
16.01.2026 10:46 Ответить
Ну і що далі? Що ти особисто зробив, щоб зупинити ворога? Потужно пишеш з дивану?
16.01.2026 11:05 Ответить
Я регулярно донатю на ЗСУ ,а служити мене не беруть мені 60+ ,а що ти зробив ?
16.01.2026 11:15 Ответить
Та купа людей які 60+ служать
16.01.2026 11:19 Ответить
А чому ти не служиш виродку ти я думаю молодший ?,нехай діди служать а бидло буде жирувати.
16.01.2026 11:21 Ответить
Звичайно нехай діди служать, кацапи не будуть запитувати 60 чи 70 тобі, в будь-якому випадку завалять, так що давай шуруй до тцк. Тебе не так шкода буде як молодняк. Це ж ти наголосував за 35 років за ліквідаторів, а не молодь. Їм ще популяцію піднімати.
16.01.2026 11:29 Ответить
Назви дурню хоч одну армію світу де основу складали пенсіонери ,? так ти ухилянт.
16.01.2026 11:36 Ответить
А нафіга ти потрібен дід-імпотент нафронтник. Тільки бюджет грузиш своєю пенсією. Так хоче молодь на фронт відправити, навіть не розуміючи, що це завдяки молоді ти пенсію отримуєш. Не буде молоді ви всі без грошей потім будете. Вже і так 18-22 років молодь тисячами виїхала.
16.01.2026 11:43 Ответить
Слухай бидло я пропрацював понад сорок років , а яка з тебе корист ухилянт,згинь паскуда.
16.01.2026 11:46 Ответить
І місяця не пройшло після прогону Алібаби, в як помінялись цифри. Правда, ще сорок розбійниць та розбійників Алібаби залишилось.
16.01.2026 10:45 Ответить
Все давно зрозуміло, а кому ні - він кретин. В кінці війни лишаться або українці або рузкіе. Рузкіе від нас не відчепляться ніколи - ми для них як евреї для ницистів
16.01.2026 10:46 Ответить
Повністю погоджуюся з цим твердженням, але все ж питання - хіба нацисти казали євреям "ви можете стати нацистами, і тоді живіть собі?"
16.01.2026 11:07 Ответить
Хз нащо мені вести безперспективний діалог з ботом з ніком "Петрик Похмільський"
16.01.2026 11:15 Ответить
Це кмітливий підхід) Я б теж так зіскочив.
16.01.2026 11:19 Ответить
умеров вже два місяці старається, домовляється в цьому гидкому Майамі, а вони не вірять. Невдячний народ потужному Лідору попався
16.01.2026 10:50 Ответить
Тому що ніякі переговори нічого не значать, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
16.01.2026 10:55 Ответить
Багато вдалось знищити кацапів з Польщі?
16.01.2026 11:00 Ответить
Так багато, я до цього також прикладаюсь!
16.01.2026 11:39 Ответить
Ти жалюгідний тарган, який хоче воювати чужими руками. А само сидить на соціалці в Польщі і трясеться, щоб раптом війна не закінчилася, бо прийдеться працювати, або дадуть копняка під зад.
16.01.2026 11:10 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
16.01.2026 11:40 Ответить
Про який мир, та ще сталий, коли переговорники шантрапа квартальна. Хто з ними буде серйозно розмовляти.
16.01.2026 11:01 Ответить
Безвідносно до того, кого наголосував мудрий нарід - там немає з ким і про що говорити. Під@ри висувають свої умови, на яких вони згодні перегрупуватись і наступного 24.02 оголосити чергове есвео.
16.01.2026 11:07 Ответить
Ти на наради до орків ходиш, що знаєш їх плани? Чи може ти шпигун?
16.01.2026 11:12 Ответить
Тобі скільки рочків, дитино?
16.01.2026 11:21 Ответить
ніяких опитувань КМІС у природі не їснує
16.01.2026 11:08 Ответить
Сталий мир можливий ТІЛЬКИ після ліквідації ерефії.
16.01.2026 11:18 Ответить
 
 