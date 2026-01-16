69% украинцев не верят в устойчивый мир при нынешних переговорах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не верят, что текущие переговоры приведут к устойчивому миру, считая, что Россия не заинтересована в прекращении войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно исследованию, 69% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Только 26% верят в их успех, еще 5% не смогли определиться с ответом.

Среди тех, кто не верит в результативность переговоров, 52% объясняют свою позицию убеждением, что Россия не хочет настоящего мира и планирует продолжать войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские солдаты не выйдут из Украины в ближайшее время, оцениваю ситуацию реалистично, - сенатор Грэм

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс

В то же время 54% опрошенных считают категорически неприемлемым предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Готовы принять такое условие 39% респондентов, при этом большинство из них признают его чрезвычайно сложным. Еще 5% не определились.

Среди аргументов против передачи Донбасса 35% респондентов указывают на то, что Россия все равно не остановится, 33% - на невозможность отказа от собственных территорий и граждан, а 25% не верят в реалистичность гарантий безопасности Запада, вспоминая Будапештский меморандум.

Вместе с тем 55% украинцев поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. Против такой идеи выступают 32% опрошенных, еще 14% затрудняются с ответом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - лжец, который издевается над мирным процессом, - сенатор-республиканец Уикер