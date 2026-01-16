69% українців вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, - опитування КМІС

Переважна більшість українців - 69% - сприймають війну як екзистенційну загрозу та вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців або ліквідації української державності.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Ще 11% респондентів переконані, що метою Росії є захоплення більшої частини території України та встановлення маріонеткової влади. Водночас 3% опитаних вважають, що Росія прагне окупувати п’ять регіонів у їхніх повних адміністративних межах, включно з частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює Україна.

Таким чином, загалом 83% респондентів вважають, що поточні цілі Росії виходять за межі Донбасу і переважно стосуються повного підкорення або знищення України. Про це йдеться у звіті КМІС, оприлюдненому в п’ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 55% українців підтримують референдум щодо мирної угоди з Росією, - опитування КМІС

Водночас лише 2% опитаних вважають, що Росія наразі прагне окупувати весь Донбас без зазіхань на Запорізьку і Херсонську області, тобто сценарій, який часто озвучується як можливий предмет перемовин. Ще 1% респондентів переконані, що Росія готова обмежитися лише нині окупованими територіями.

Окремо зазначається, що 2% учасників опитування вважають, що метою Росії є так звана "денацифікація" та "демілітаризація" України без посягання на її суверенітет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% українців негативно ставиться до ідеї онлайн-голосування на виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА