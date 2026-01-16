69% українців вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, - опитування КМІС
Переважна більшість українців - 69% - сприймають війну як екзистенційну загрозу та вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців або ліквідації української державності.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
Ще 11% респондентів переконані, що метою Росії є захоплення більшої частини території України та встановлення маріонеткової влади. Водночас 3% опитаних вважають, що Росія прагне окупувати п’ять регіонів у їхніх повних адміністративних межах, включно з частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює Україна.
Таким чином, загалом 83% респондентів вважають, що поточні цілі Росії виходять за межі Донбасу і переважно стосуються повного підкорення або знищення України. Про це йдеться у звіті КМІС, оприлюдненому в п’ятницю.
Водночас лише 2% опитаних вважають, що Росія наразі прагне окупувати весь Донбас без зазіхань на Запорізьку і Херсонську області, тобто сценарій, який часто озвучується як можливий предмет перемовин. Ще 1% респондентів переконані, що Росія готова обмежитися лише нині окупованими територіями.
Окремо зазначається, що 2% учасників опитування вважають, що метою Росії є так звана "денацифікація" та "демілітаризація" України без посягання на її суверенітет.
захищають українців від фізичного знищення роϟϟією..
вони це доказують ділом...
Стільки опитувань за останній тиждень!!!
Цікавий ефект - треба КМІС частіше без свтла і тепла взимку залишати
в новині написано, що це було "опитування КМІС" (тобто тільки для співробітників)
напевно, холодно в КМІС🥶🥶🥶, ось вони один одного і опитують... щоб зігрітися
на колінах ".Є тільки один вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи всім померти без опору у приниженні і знищенні"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи фашистку Z-програму з
насильницької русифікації та повного знищення української державності,
історії, мови та культури. А потім і повне знищення всієї великої гордої
української нації і яка точно перетвориться на зникаючу і зникне назавжди.
Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, комуністи, олігархи, злодії, клоуни... - ''*******'' Українці ходити по граблях...
Скільки ще має загинути Українців від москальських окупантів - щоб ''мудрий'' Український народ - перестав шукати дружби з москалями.?
"Справжня мета війни для рашистської пітьми - ліквідація України.
Розгром української держави, знищення української ідентичності, примусова русифікація населення на окупованих територіях.
Тобто справжня мета ***** є абсолютно нацистською за своєю суттю.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація.
Держпропаганда на пітьмі роками розповсюджує наративи про те, що Україна недокраїна, українці недонарод, українська мова недомова.
Це абсолютно нацистські наративи.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація.
У масовій свідомості на пітьмі (звісно, не у всіх) зміцніла теза про те, що українці - "молодші брати", тобто нижчі за рускіх.
Це абсолютно нацистська теза.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація..."
Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).РИА Новости
- на кого насправді працює цей інформаційний засіб впливу, якщо його дуже активно виристовує ворожа пропаганда у невигідних для України цілях?