69% українців вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, - опитування КМІС

Переважна більшість українців - 69% - сприймають війну як екзистенційну загрозу та вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців або ліквідації української державності. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

мета Росії у війні проти України

Ще 11% респондентів переконані, що метою Росії є захоплення більшої частини території України та встановлення маріонеткової влади. Водночас 3% опитаних вважають, що Росія прагне окупувати п’ять регіонів у їхніх повних адміністративних межах, включно з частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює Україна.

Таким чином, загалом 83% респондентів вважають, що поточні цілі Росії виходять за межі Донбасу і переважно стосуються повного підкорення або знищення України. Про це йдеться у звіті КМІС, оприлюдненому в п’ятницю.

Водночас лише 2% опитаних вважають, що Росія наразі прагне окупувати весь Донбас без зазіхань на Запорізьку і Херсонську області, тобто сценарій, який часто озвучується як можливий предмет перемовин. Ще 1% респондентів переконані, що Росія готова обмежитися лише нині окупованими територіями.

Окремо зазначається, що 2% учасників опитування вважають, що метою Росії є так звана "денацифікація" та "демілітаризація" України без посягання на її суверенітет.

30% блаженних ще.
16.01.2026 12:56 Відповісти
16.01.2026 12:56 Відповісти
Та заспокойтесь!! Вони малюють опитування для виводу грошей з бюджету! Ніхто опитування не проводить.

Ви такий наївний.
16.01.2026 12:59 Відповісти
16.01.2026 12:59 Відповісти
А що 30% так не вважають? Хто ці уйопки? Покажіть їх!
16.01.2026 13:02 Відповісти
16.01.2026 13:02 Відповісти
30% блаженних ще.
показати весь коментар
16.01.2026 12:56 Відповісти
Та заспокойтесь!! Вони малюють опитування для виводу грошей з бюджету! Ніхто опитування не проводить.

Ви такий наївний.
показати весь коментар
16.01.2026 12:59 Відповісти
а я ще думаю ,ніхто не звертається до наших в Україні ,а рейтінги малюють ...
показати весь коментар
16.01.2026 13:25 Відповісти
Та блін. За ці всі опитування..за всі роки - мені один раз подзвонили..типу стосовно влади зе!..коли почала відповідати - трубку кинули))))

Один раз))) за всі роки))
показати весь коментар
16.01.2026 13:28 Відповісти
мені через дію теж запитали ,про зеленського 🤡 у 22р...більше не запитують ... ...
показати весь коментар
16.01.2026 13:30 Відповісти
ось вам дзвонять, наприклад,
і питають:
росія прагне фізичного знищення українців, чи ні?
яка ваша відповідь?
показати весь коментар
16.01.2026 13:33 Відповісти
Такого не було, там більш дебільні питання))
показати весь коментар
16.01.2026 14:13 Відповісти
що там було, не знаю..
але питання було конкретне..
показати весь коментар
16.01.2026 14:20 Відповісти
а що зешобла з іншими геноцидниками не хочуть???
показати весь коментар
16.01.2026 13:00 Відповісти
Сьогодні що, день опитування? Кого млять ви опитуєте?! В хлопців на передку опитали?
показати весь коментар
16.01.2026 13:00 Відповісти
хлопці на «передку»
захищають українців від фізичного знищення роϟϟією..
вони це доказують ділом...
показати весь коментар
16.01.2026 13:38 Відповісти
А що 30% так не вважають? Хто ці уйопки? Покажіть їх!
показати весь коментар
16.01.2026 13:02 Відповісти
Напевно ті кому у раді підвищують зарплати замість того, щоб підвищити військовим.
показати весь коментар
16.01.2026 13:25 Відповісти
Це так блекаут на КМІС подіяв?
Стільки опитувань за останній тиждень!!!
Цікавий ефект - треба КМІС частіше без свтла і тепла взимку залишати
показати весь коментар
16.01.2026 13:02 Відповісти
Вас опитували?
показати весь коментар
16.01.2026 13:29 Відповісти
дивне питання...
в новині написано, що це було "опитування КМІС" (тобто тільки для співробітників)
напевно, холодно в КМІС🥶🥶🥶, ось вони один одного і опитують... щоб зігрітися
показати весь коментар
16.01.2026 13:36 Відповісти
Теперішня росія це гірше нациської Німечини ,це шовістична варварська орда ,яка творить геноцид проти українського народу.
показати весь коментар
16.01.2026 13:05 Відповісти
Цікаво хто проплатив публікації цієї помийки в т.ч. на цензор...
показати весь коментар
16.01.2026 13:10 Відповісти
А хто на фронтах? Кого ви там бачили? Чи там вважають що кацапи не бажають знищення українців?
показати весь коментар
16.01.2026 13:14 Відповісти
Україна зовсім не має вибору 1."померти стоячи або 2.жити і вмирати
на колінах ".Є тільки один вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи всім померти без опору у приниженні і знищенні"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи фашистку Z-програму з
насильницької русифікації та повного знищення української державності,
історії, мови та культури. А потім і повне знищення всієї великої гордої
української нації і яка точно перетвориться на зникаючу і зникне назавжди.
показати весь коментар
16.01.2026 13:18 Відповісти
після 19р ...це стало правдою , як для мене то це болісна свідомість... ...
показати весь коментар
16.01.2026 13:27 Відповісти
Мене більше цікавить скільки українців бажають фізичного знищення кацапстанців!
показати весь коментар
16.01.2026 13:36 Відповісти
українців,
чи тих,
хто має українське громадянство?
показати весь коментар
16.01.2026 13:42 Відповісти
Українців, є нажаль кацапи з українським громадянством яких потрібно знищити!
показати весь коментар
16.01.2026 13:54 Відповісти
Переважна більшість українців - 69% - сприймають війну як екзистенційну загрозу Джерело: https://censor.net/ua/n3595772
- і що вони роблять - вони воюють , чи волонтерять чи працюють на виробництві озброєння ?!
Чимось корисним займаються ледь 20% , а інші - живуть як жили і їм пофігу !
показати весь коментар
16.01.2026 14:38 Відповісти
На переважній більшості виборів за останні 36 років - ''мудрий'' Український народ - в переважній більшості випадків - підтримував саме тих кандидатів в президенти і депутати і ті партії - які закликали дружити з москальськими окупантами і вбивцями.
Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, комуністи, олігархи, злодії, клоуни... - ''*******'' Українці ходити по граблях...
Скільки ще має загинути Українців від москальських окупантів - щоб ''мудрий'' Український народ - перестав шукати дружби з москалями.?
показати весь коментар
16.01.2026 15:13 Відповісти
Для 30% не всьо так однозначно...!Лохторат і далі вірить в те що всю енергію продали за кордон
показати весь коментар
16.01.2026 15:17 Відповісти
@ (в перекладі):

"Справжня мета війни для рашистської пітьми - ліквідація України.
Розгром української держави, знищення української ідентичності, примусова русифікація населення на окупованих територіях.
Тобто справжня мета ***** є абсолютно нацистською за своєю суттю.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація.

Держпропаганда на пітьмі роками розповсюджує наративи про те, що Україна недокраїна, українці недонарод, українська мова недомова.
Це абсолютно нацистські наративи.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація.

У масовій свідомості на пітьмі (звісно, не у всіх) зміцніла теза про те, що українці - "молодші брати", тобто нижчі за рускіх.
Це абсолютно нацистська теза.
Ось де нацизм, і де потрібна денацифікація..."
показати весь коментар
16.01.2026 18:20 Відповісти
Інша сторона "медалі" рашистського нацизму:

https://x.com/_thin_red_line_/status/1810739165694414857?s=20 @ Потрібно сформулювати цю форму нацизму, як сцикливий нацизм.
От у німців нацизм був чесний. Вони не говорили, шо ми харошиє, шо ми когось там асвабаждаєм.
Ми дамо вам всім *****, бо ви нєдачєлавєкі!
Но кацапи ж так не говорять.
"Нас там нєт. Ми харошиє. Ми асвабаждаєм". Це коли вони ******** оце все. Вони навіть тут сцуть.
Це такий сцикливий, самий мерзенний вид нацизму... Тому шо в нацизмі все таки завжди була важлива якась естетика. Естетика форми "Хьюго Босс", оцих всіх танків, автомобілів.
Естетика Зла. Воно привабливе. Тому що, хотіли буть красівими і вдягатись, як есесівці.
А в них ця форма, оце гамно. Техніка - гамно. Подивись на Шойгу: форма цього гєнєралісімуса *******. Оце все - гамно!
Це така гамняна форма нацизму.
Це сАме мерзенне, що тільки може бути."
показати весь коментар
17.01.2026 06:57 Відповісти
КМИС: 55% украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию
Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).РИА Новости
------
- на кого насправді працює цей інформаційний засіб впливу, якщо його дуже активно виристовує ворожа пропаганда у невигідних для України цілях?
показати весь коментар
16.01.2026 22:21 Відповісти
 
 