55% українців підтримують референдум щодо мирної угоди з Росією, - опитування КМІС

референдум

Більшість опитаних українців - 55% - підтримують проведення всеукраїнського референдуму щодо мирної угоди для припинення війни з Росією, водночас 32% виступають проти такої ідеї.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

референдум

У КМІС зазначають, що серед українців немає однозначної позиції щодо проведення референдуму про мирну угоду. Так, 55% респондентів підтримують цю ідею, 32% висловлюються проти, а ще 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Наприкінці грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може винести мирну угоду з двадцяти пунктів або на ратифікацію Верховної Ради, або на всеукраїнський референдум. Також він допустив можливість проведення виборів одночасно з референдумом.

Водночас громадянська мережа ОПОРА звертає увагу на суттєві ризики такого сценарію. Чинне законодавство забороняє проведення референдумів під час воєнного стану, оскільки в цих умовах неможливо забезпечити участь мільйонів українців за кордоном і військовослужбовців, а також гарантувати безпеку, протидію дезінформації та повноцінне функціонування виборчої інфраструктури.

Навіть у разі припинення бойових дій підготовка референдуму, за оцінками експертів, потребуватиме тривалого часу та комплексних законодавчих і організаційних змін.

А ці 55 відсотків знають як провести цей референдум під час війни коли летять на голову шахеди з ракетами? Коли Київ та інші міста замерзають?
16.01.2026 11:26 Відповісти
КМІС моральні потвори ,які працюють на москву з зеленським 🤡 разом ....
16.01.2026 11:27 Відповісти
є хоХ.ли з українськими паспортами які живуть НА росії, та підримують ху*ло
16.01.2026 11:26 Відповісти
Брехня! Не вірю КМІСу. Згідно КМІС: 75% ******* Зе,
16.01.2026 16:23 Відповісти
є конституція там все написано
16.01.2026 16:43 Відповісти
Думаю,що різні опитування про вибори,"мирні угоди" рейтинги і т.інш---це шахрайські і злочинні схеми Бо який мирний план---двадцять пунктів,то ви за один за а з інший проти АЛЕ ГОЛОВНЕ всі ці ,так названі опитування виносять питання .які суперечать КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНАМ Значить --потрібно відкривати кримінальні справи по організаторах таких опитувань.
16.01.2026 16:52 Відповісти
Огляд від ШІ

Референдум про аншлюс Австрії відбувся
10 квітня 1938 року в окупованій нацистською Німеччиною Австрії, хоча німецькі війська увійшли туди ще 12 березня, а канцлер Шушніг скасував запланований плебісцит. Цей фіктивний референдум, що проходив під шаленим тиском і пропагандою, «підтвердив» злиття Австрії з Німеччиною (99,73% «за»), а результати були використані нацистами для легітимізації анексії.
16.01.2026 17:50 Відповісти
просто брехня...всі чудово знають що"перемирие"з рашкой це куля у голову..кому раніш,кому пізніш..
16.01.2026 20:01 Відповісти
А ці 55% підуть першими на війну,коли кремль в черговий раз порушить угоду і нападе,набрашись сил?❤️🇺🇦❤️
17.01.2026 09:49 Відповісти
