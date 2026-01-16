55% українців підтримують референдум щодо мирної угоди з Росією, - опитування КМІС

Більшість опитаних українців - 55% - підтримують проведення всеукраїнського референдуму щодо мирної угоди для припинення війни з Росією, водночас 32% виступають проти такої ідеї.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Наприкінці грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може винести мирну угоду з двадцяти пунктів або на ратифікацію Верховної Ради, або на всеукраїнський референдум. Також він допустив можливість проведення виборів одночасно з референдумом.

Водночас громадянська мережа ОПОРА звертає увагу на суттєві ризики такого сценарію. Чинне законодавство забороняє проведення референдумів під час воєнного стану, оскільки в цих умовах неможливо забезпечити участь мільйонів українців за кордоном і військовослужбовців, а також гарантувати безпеку, протидію дезінформації та повноцінне функціонування виборчої інфраструктури.

Навіть у разі припинення бойових дій підготовка референдуму, за оцінками експертів, потребуватиме тривалого часу та комплексних законодавчих і організаційних змін.

