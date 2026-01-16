РУС
Новости
694 20

55% украинцев поддерживают референдум относительно мирного соглашения с Россией, - опрос КМИС

Большинство опрошенных украинцев - 55% - поддерживают проведение всеукраинского референдума относительно мирного соглашения для прекращения войны с Россией, в то же время 32% выступают против такой идеи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

В КМИС отмечают, что среди украинцев нет однозначной позиции по поводу проведения референдума о мирном соглашении. Так, 55% респондентов поддерживают эту идею, 32% высказываются против, а еще 14% не смогли определиться со своим мнением.

В конце декабря 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вынести мирное соглашение из двадцати пунктов либо на ратификацию Верховной Рады, либо на всеукраинский референдум. Также он допустил возможность проведения выборов одновременно с референдумом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В то же время гражданская сеть ОПОРА обращает внимание на существенные риски такого сценария. Действующее законодательство запрещает проведение референдумов во время военного положения, поскольку в этих условиях невозможно обеспечить участие миллионов украинцев за рубежом и военнослужащих, а также гарантировать безопасность, противодействие дезинформации и полноценное функционирование избирательной инфраструктуры.

Даже в случае прекращения боевых действий подготовка референдума, по оценкам экспертов, потребует длительного времени и комплексных законодательных и организационных изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 69% украинцев не верят в устойчивый мир при нынешних переговорах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

опрос (3025) референдум (1527) КМИС (376)
Топ комментарии
+1
Кацапи хочуть мирну угоду?
16.01.2026 11:27 Ответить
16.01.2026 11:27 Ответить
+1
КМІС моральні потвори ,які працюють на москву з зеленським 🤡 разом ....
16.01.2026 11:27 Ответить
16.01.2026 11:27 Ответить
+1
Напомню этим 55%, что у нас референдум имеет силу совещательного голоса, а не закона. И любые международные договора утверждают своими подписями только президент и Рада.
16.01.2026 11:28 Ответить
16.01.2026 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А ці 55 відсотків знають як провести цей референдум під час війни коли летять на голову шахеди з ракетами? Коли Київ та інші міста замерзають?
16.01.2026 11:26 Ответить
16.01.2026 11:26 Ответить
є хоХ.ли з українськими паспортами які живуть НА росії, та підримують ху*ло
16.01.2026 11:26 Ответить
16.01.2026 11:26 Ответить
Кацапи хочуть мирну угоду?
16.01.2026 11:27 Ответить
16.01.2026 11:27 Ответить
КМІС моральні потвори ,які працюють на москву з зеленським 🤡 разом ....
16.01.2026 11:27 Ответить
16.01.2026 11:27 Ответить
Читаємо новину правильно:
Опитування: В КМІС 55% українців підтримують референдум щодо мирної угоди з Росією
 ... а що, нема дурних, проводити опитування по всій Україні під шахедами і ракетами, коли нема світла і тепла
16.01.2026 11:32 Ответить
16.01.2026 11:32 Ответить
Та нічого вони не проводять. Рік почався, зе! через них бабло виводить на офшори. А опитування - то для галочки, прикриття. Скоро центр разумкова підтягнеться. З Буковелів тіко поіернеться.
16.01.2026 11:44 Ответить
16.01.2026 11:44 Ответить
Напомню этим 55%, что у нас референдум имеет силу совещательного голоса, а не закона. И любые международные договора утверждают своими подписями только президент и Рада.
16.01.2026 11:28 Ответить
16.01.2026 11:28 Ответить
Ще раз - реально опитування не проводяться - то є засіб виведення бюджетних коштів.
16.01.2026 11:45 Ответить
16.01.2026 11:45 Ответить
Ну так а що? Єнергетика України роздовбана в хлам, відповідей ніяких на москву нема (крім двушок) , і самому тупому зрозуміло що оця зелена гнида працює на куйла.
16.01.2026 11:28 Ответить
16.01.2026 11:28 Ответить
Який ще нафіг референдум під час війни? Та ще про територіальні поступки смертельному ворогу українського народу і держави.
Та такі "опитування" - це рашистське ІпСО, трансльоване через зебільні ЗМІ й корисних ідіотів.
16.01.2026 11:28 Ответить
16.01.2026 11:28 Ответить
ХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА - напевно це було опитування ОПи
16.01.2026 11:29 Ответить
16.01.2026 11:29 Ответить
Аха, а 95% поддерживают графики отключений.
16.01.2026 11:30 Ответить
16.01.2026 11:30 Ответить
Є один маленький нюанс: кацапи плювати хотіли на ваш референдум, проводьте його хоч кожен день у вільний від роботи час.
16.01.2026 11:30 Ответить
16.01.2026 11:30 Ответить
Війни припиняються на референдумах? Це щось нове в світовій історії.
16.01.2026 11:33 Ответить
16.01.2026 11:33 Ответить
Давайте референдум. Якщо нормально заходить патріотичне "мають іти ті хто голосував за Зе", то зайде і "мають іти ті хто проти угоди" (хоча звісно всі ці референдуми просто марення).
16.01.2026 11:35 Ответить
16.01.2026 11:35 Ответить
16.01.2026 11:36 Ответить
16.01.2026 11:36 Ответить
Вгамуйтеся, зе треба знову демонструвати повну лояльність ідеям Трампа.
16.01.2026 11:41 Ответить
16.01.2026 11:41 Ответить
тобто, українці вірять всьому, що влаштовує потужного Лідора💩
16.01.2026 11:41 Ответить
16.01.2026 11:41 Ответить
Може ці 55% переселити на теритопії, які віддають Роісі?

А перед цим добре так **********.
16.01.2026 11:42 Ответить
16.01.2026 11:42 Ответить
Заспокойтесь, ніхто нічого не проводив. То зеля бабло на офшори через них виводить.
16.01.2026 11:46 Ответить
16.01.2026 11:46 Ответить
 
 