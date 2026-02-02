Понад половину українців проти відмови від територій за гарантії безпеки, - КМІС

Більшість (52%) українців категорично відкидають пропозицію передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, тоді як легко погодяться з цією умовою 9%, а готові прийняти це як складний компроміс ще 31%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного в кінці січня Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці опитування

При цьому зазначається, що порівняно із серединою січня суттєвих змін у настроях по цьому питанню не було.

88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції. При цьому менше 3% через обстріли і проблеми з опаленням та енергопостачанням переїхали в інший населений пункт, і ще менше 7% виїжджали і вже повернулися.

90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території РФ. При цьому з них 80% вважають, що Україна має завдавати удари не лише по військовій інфраструктурі, але і по інших об’єктах.

Лише 4% українців очікують, що війна завершиться в найближчі тижні, і ще 16% - що хоча би в першій половині 2026 року. Ще 18% очікують її завершення в другій половині поточного року, решта 43% - в наступному 2027 році чи навіть пізніше.

При цьому 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

66% опитаних очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

