УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17933 відвідувача онлайн
Новини Мирна угода між РФ та Україною
5 355 105

Понад половину українців проти відмови від територій за гарантії безпеки, - КМІС

Більше половини українців проти відмови від територій

Більшість (52%) українців категорично відкидають пропозицію передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, тоді як легко погодяться з цією умовою 9%, а готові прийняти це як складний компроміс ще 31%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного в кінці січня Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці опитування

При цьому зазначається, що порівняно із серединою січня суттєвих змін у настроях по цьому питанню не було.

Читайте: 69% українців вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, - опитування КМІС

88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції. При цьому менше 3% через обстріли і проблеми з опаленням та енергопостачанням переїхали в інший населений пункт, і ще менше 7% виїжджали і вже повернулися.

90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території РФ. При цьому з них 80% вважають, що Україна має завдавати удари не лише по військовій інфраструктурі, але і по інших об’єктах.

Лише 4% українців очікують, що війна завершиться в найближчі тижні, і ще 16% - що хоча би в першій половині 2026 року. Ще 18% очікують її завершення в другій половині поточного року, решта 43% - в наступному 2027 році чи навіть пізніше.

При цьому 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

66% опитаних очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69% українців вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, - опитування КМІС

Автор: 

опитування (2173) українці (2717) КМІС (391) війна в Україні (8299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
А черг під тецека чомусь немає, значить це "я проти поступок, але воює хай он він"
показати весь коментар
02.02.2026 10:22 Відповісти
+26
Ще напишіть що опитування було проведено на троещині
показати весь коментар
02.02.2026 10:11 Відповісти
+25
Зараз з усіх каналізаційних труб повилязять кацапи, і почнуть співать про переваги договорів з рашкою...
показати весь коментар
02.02.2026 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
99% українців не знали, що десь хтось за щось проводив опитування.
показати весь коментар
02.02.2026 19:00 Відповісти
52% цивільних + 800 тис військових, уточнюйте правильно ))).
Хоча, Аляску в обмін на Донбас можна і віддати, ми згодні )))
показати весь коментар
02.02.2026 19:37 Відповісти
Ідея передачі Донбасу Росії в обмін на так звані «гарантії безпеки» суперечить фундаментальним принципам міжнародного права та української державності. Добровільна відмова від частини території означає втрату суверенітету, оскільки відповідно до Статуту ООН і Гельсінського заключного акту територіальна цілісність держави не може бути предметом торгу під тиском сили. Прецедент добровільної передачі територій легітимізує агресію як інструмент зовнішньої політики та руйнує саму основу повоєнного міжнародного порядку.
Досвід переговорів з Російською Федерацією однозначно свідчить, що територіальні поступки не приводять до миру. Ні Будапештський меморандум, ні домовленості 2014-2015 років не були виконані Росією. Кремль системно використовує переговори як тактичну паузу для перегрупування сил, а не як механізм досягнення сталого миру. Отже, передача Донбасу чи будь-яких інших областей не зупинить війну, а лише підтвердить ефективність військового шантажу та створить умови для нової фази агресії.
Окремої уваги заслуговує сам формат опитування. Рішення щодо допустимості територіальних поступок не може розглядатися абстрактно, без урахування ціни, якою вже оплачено оборону держави. Якби опитування проводилося серед військовослужбовців ЗСУ - тих, хто безпосередньо воював, втрачав побратимів і захищав Донбас ціною власної крові, - підтримка ідеї передачі територій була б практично нульовою. Саме армія несе основний тягар наслідків подібних «компромісів», і її досвід кардинально відрізняється від сприйняття війни в тилу.
Таким чином, наведені результати опитування не можуть бути підставою для перегляду принципової позиції України. Територіальні поступки не гарантують безпеки, не приводять до миру та суперечать як міжнародному праву, так і реальному досвіду взаємодії з державою-агресором, яка послідовно порушує будь-які взяті на себе зобов'язання.
показати весь коментар
02.02.2026 19:41 Відповісти
Ті, хто готовий щось віддати окупантам, та думає, що це зупинить окупантів, віддає своє тим, хто має залишити свої будинки! От тоді думка в них буде інша!
показати весь коментар
03.02.2026 09:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 