Росія здійснила кібератаки на Італію, попри заклики країн до миру під час Олімпійських ігор, - Таяні

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що кібератаки під керівництвом Росії на посольства, зокрема у Вашингтоні, та готелі в курортному місті Кортіна, де проходять зимові Олімпійські ігри, були відбиті.

Про це пише італійське національне інформаційне агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.

Дії були організовані Росією

За словами Таяні, усі атаки були нейтралізовані без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та об’єктів Олімпіади.

"Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об'єкти зимових Олімпійських ігор, зокрема готелі в Кортіні", - розповів міністр, наголосивши, що "це дії під керівництвом Росії".

Олімпіада-2026

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

