УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18078 відвідувачів онлайн
Новини Кібератаки РФ Олімпіада-2026
1 621 17

Росія здійснила кібератаки на Італію, попри заклики країн до миру під час Олімпійських ігор, - Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що кібератаки під керівництвом Росії на посольства, зокрема у Вашингтоні, та готелі в курортному місті Кортіна, де проходять зимові Олімпійські ігри, були відбиті.

Про це пише італійське національне інформаційне агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дії були організовані Росією

За словами Таяні, усі атаки були нейтралізовані без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та об’єктів Олімпіади.

"Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об'єкти зимових Олімпійських ігор, зокрема готелі в Кортіні", - розповів міністр, наголосивши, що "це дії під керівництвом Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Лев XIV закликав скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації

Олімпіада-2026

  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
  • ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Також читайте: Німеччина викликала посла Росії через масштабну кібератаку та втручання у федеральні вибори

Автор: 

Італія (1686) Олімпіада (727) росія (69991) Таяні Антоніо (88) кібератака (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вони не тільки визнали пряму причетність росії, а ще й мали нахабство ті атаки відбити. Вам цього мало?
показати весь коментар
04.02.2026 16:27 Відповісти
+5
і шо у відповідь?
показати весь коментар
04.02.2026 16:25 Відповісти
+4
Це тому що ви всі -ганчірки, терпіли і чмирі, Таяні.
показати весь коментар
04.02.2026 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо у відповідь?
показати весь коментар
04.02.2026 16:25 Відповісти
Вони не тільки визнали пряму причетність росії, а ще й мали нахабство ті атаки відбити. Вам цього мало?
показати весь коментар
04.02.2026 16:27 Відповісти
Черговий організувати саміт «про міру-мір» і ****** ще запросити, як зеленський з єрмаком та купою телепнів, гроші з України вивозили, упродовж року!!
показати весь коментар
04.02.2026 16:58 Відповісти
Та не може бути. Кацапи такого ні коли не робили і про це всі добре знають (захарова).
показати весь коментар
04.02.2026 16:27 Відповісти
Це тому що ви всі -ганчірки, терпіли і чмирі, Таяні.
показати весь коментар
04.02.2026 16:27 Відповісти
💥«***ть, жарко»: вогняний гриб спалахнув у Мічурінську, Тамбовської області - русня влаштовує собі friendly fire на залізниці

Там поїзд із цистернами з бензином зійшов з рейок і стався потужний вибух.
показати весь коментар
04.02.2026 16:29 Відповісти
мальчік єхал в Тамбов
показати весь коментар
04.02.2026 16:30 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 16:33 Відповісти
Це така модернова форма підтримки "расєйскіх алімпійцев", які люб'язно запрошені МОКом до участі у змаганнях.
показати весь коментар
04.02.2026 16:36 Відповісти
Пане римлянине, вони не приймають ідею олімпійських ігор, бо вони варвари.
показати весь коментар
04.02.2026 16:36 Відповісти
Тим часом:
1.https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3868094-v-uradi-italii-proti-togo-sob-ukraina-zavdavala-udariv-po-teritorii-rf-zahidnou-zbroeu.html#:~:text=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2,%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.%20%E2%80%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні негативно відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників, що постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для завдання ударів по військових об'єктах в РФ. Таяні наголосив, що італійська зброя, яку постачають Україні, має використовуватися лише всередині країни, виключно в оборонних цілях на українській території. "Ми невіддільна частина НАТО, але кожне рішення має ухвалюватися колегіально", - зазначив Таяні. Водночас італійський міністр сказав, що "вибір Києва - це вибір Києва".
2.Італія відмовилася від участі в програмі PURL в закупівлі зброї для України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пояснив позицію уряду в Брюсселі. За його логікою, якщо дипломатичні зусилля досягнуть успіху, потреба в нарощуванні військового потенціалу зникне.
показати весь коментар
04.02.2026 16:40 Відповісти
Кацапи ж приймають участь у іграх, а це їхня подяка за те, що МОК допустив одічалих до цивілізованого світу.
показати весь коментар
04.02.2026 16:55 Відповісти
І що? В черговий раз проковтнете знущання кацапів?
показати весь коментар
04.02.2026 17:11 Відповісти
Ну що отримали мір від рашистів? Давайте дальше закликайте московського людоїда до міру. Х'уйла дуже збуджує коли жерва його благає. В нього напевно це єдине задоволення в цьому житті
показати весь коментар
04.02.2026 17:25 Відповісти
У совку у нас у школі був дуже знахабнілий хлопець, який дозволяв собі багато. І я тоді дивувався чому вчителі та навіть директор закриває очі на його поведінку. Але потім мені пояснили, що його мати на мʼясокомбінаті працює...
показати весь коментар
04.02.2026 18:04 Відповісти
Італія хоче сидіти на двох стільцях.
Але всім відомо, що з цього буде.
показати весь коментар
04.02.2026 18:37 Відповісти
Тобто, таки рососія? Та невже? Щось у лісі сдохло
показати весь коментар
05.02.2026 08:39 Відповісти
 
 