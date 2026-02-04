Росія здійснила кібератаки на Італію, попри заклики країн до миру під час Олімпійських ігор, - Таяні
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що кібератаки під керівництвом Росії на посольства, зокрема у Вашингтоні, та готелі в курортному місті Кортіна, де проходять зимові Олімпійські ігри, були відбиті.
Про це пише італійське національне інформаційне агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.
Дії були організовані Росією
За словами Таяні, усі атаки були нейтралізовані без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та об’єктів Олімпіади.
"Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об'єкти зимових Олімпійських ігор, зокрема готелі в Кортіні", - розповів міністр, наголосивши, що "це дії під керівництвом Росії".
Олімпіада-2026
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
- ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні негативно відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників, що постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для завдання ударів по військових об'єктах в РФ. Таяні наголосив, що італійська зброя, яку постачають Україні, має використовуватися лише всередині країни, виключно в оборонних цілях на українській території. "Ми невіддільна частина НАТО, але кожне рішення має ухвалюватися колегіально", - зазначив Таяні. Водночас італійський міністр сказав, що "вибір Києва - це вибір Києва".
2.Італія відмовилася від участі в програмі PURL в закупівлі зброї для України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пояснив позицію уряду в Брюсселі. За його логікою, якщо дипломатичні зусилля досягнуть успіху, потреба в нарощуванні військового потенціалу зникне.
Але всім відомо, що з цього буде.