Россия осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы стран к миру во время Олимпийских игр, - Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что кибератаки под руководством России на посольства, в частности в Вашингтоне, и отели в курортном городе Кортина, где проходят зимние Олимпийские игры, были отбиты.

Об этом пишет итальянское национальное информационное агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Действия были организованы Россией

По словам Таяни, все атаки были нейтрализованы без существенных последствий для работы дипломатических учреждений и объектов Олимпиады.

"Мы отразили серию кибератак на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в частности отели в Кортине", - рассказал министр, подчеркнув, что "это действия под руководством России".

Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

