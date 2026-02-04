Россия осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы стран к миру во время Олимпийских игр, - Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что кибератаки под руководством России на посольства, в частности в Вашингтоне, и отели в курортном городе Кортина, где проходят зимние Олимпийские игры, были отбиты.

Об этом пишет итальянское национальное информационное агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Действия были организованы Россией

По словам Таяни, все атаки были нейтрализованы без существенных последствий для работы дипломатических учреждений и объектов Олимпиады.

"Мы отразили серию кибератак на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в частности отели в Кортине", - рассказал министр, подчеркнув, что "это действия под руководством России".

Олимпиада-2026

  • Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
  • ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

Италия Олимпиада россия Таяни Антонио кибератака
Вони не тільки визнали пряму причетність росії, а ще й мали нахабство ті атаки відбити. Вам цього мало?
і шо у відповідь?
Це тому що ви всі -ганчірки, терпіли і чмирі, Таяні.
Черговий організувати саміт «про міру-мір» і ****** ще запросити, як зеленський з єрмаком та купою телепнів, гроші з України вивозили, упродовж року!!
04.02.2026 16:58 Ответить
Та не може бути. Кацапи такого ні коли не робили і про це всі добре знають (захарова).
04.02.2026 16:27 Ответить
💥«***ть, жарко»: вогняний гриб спалахнув у Мічурінську, Тамбовської області - русня влаштовує собі friendly fire на залізниці

Там поїзд із цистернами з бензином зійшов з рейок і стався потужний вибух.
04.02.2026 16:29 Ответить
мальчік єхал в Тамбов
04.02.2026 16:30 Ответить
04.02.2026 16:33 Ответить
Це така модернова форма підтримки "расєйскіх алімпійцев", які люб'язно запрошені МОКом до участі у змаганнях.
04.02.2026 16:36 Ответить
Пане римлянине, вони не приймають ідею олімпійських ігор, бо вони варвари.
04.02.2026 16:36 Ответить
Тим часом:
1.https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3868094-v-uradi-italii-proti-togo-sob-ukraina-zavdavala-udariv-po-teritorii-rf-zahidnou-zbroeu.html#:~:text=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2,%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.%20%E2%80%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні негативно відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників, що постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для завдання ударів по військових об'єктах в РФ. Таяні наголосив, що італійська зброя, яку постачають Україні, має використовуватися лише всередині країни, виключно в оборонних цілях на українській території. "Ми невіддільна частина НАТО, але кожне рішення має ухвалюватися колегіально", - зазначив Таяні. Водночас італійський міністр сказав, що "вибір Києва - це вибір Києва".
2.Італія відмовилася від участі в програмі PURL в закупівлі зброї для України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пояснив позицію уряду в Брюсселі. За його логікою, якщо дипломатичні зусилля досягнуть успіху, потреба в нарощуванні військового потенціалу зникне.
04.02.2026 16:40 Ответить
Кацапи ж приймають участь у іграх, а це їхня подяка за те, що МОК допустив одічалих до цивілізованого світу.
04.02.2026 16:55 Ответить
І що? В черговий раз проковтнете знущання кацапів?
04.02.2026 17:11 Ответить
Ну що отримали мір від рашистів? Давайте дальше закликайте московського людоїда до міру. Х'уйла дуже збуджує коли жерва його благає. В нього напевно це єдине задоволення в цьому житті
04.02.2026 17:25 Ответить
У совку у нас у школі був дуже знахабнілий хлопець, який дозволяв собі багато. І я тоді дивувався чому вчителі та навіть директор закриває очі на його поведінку. Але потім мені пояснили, що його мати на мʼясокомбінаті працює...
04.02.2026 18:04 Ответить
Італія хоче сидіти на двох стільцях.
Але всім відомо, що з цього буде.
04.02.2026 18:37 Ответить
Тобто, таки рососія? Та невже? Щось у лісі сдохло
