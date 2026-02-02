Папа Римский Лев XIV призвал воспользоваться зимними Олимпийскими играми для деэскалации

Папа Римский Лев XIV призвал объявить всемирное перемирие на период зимних Олимпийских игр в Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом понтифик заявил после традиционной молитвы в Ватикане.

Он подчеркнул, что масштабные спортивные события несут "мощное послание братства" и способны возродить надежду на мир во всем мире. Папа Римский также напомнил о давней традиции олимпийского перемирия, которая исторически сопровождает проведение игр.

"Я надеюсь, что те, кто отвечает за мир между народами и занимает руководящие посты, предпримут конкретные шаги для деэскалации и диалога", – добавил он.

Что известно?

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

