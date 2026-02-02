РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7120 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Установление олимпийского перемирия
1 163 20

Папа Римский Лев XIV призвал воспользоваться зимними Олимпийскими играми для деэскалации

папа Римский об Олимпийском мире

Папа Римский Лев XIV призвал объявить всемирное перемирие на период зимних Олимпийских игр в Италии. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом понтифик заявил после традиционной молитвы в Ватикане.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что масштабные спортивные события несут "мощное послание братства" и способны возродить надежду на мир во всем мире. Папа Римский также напомнил о давней традиции олимпийского перемирия, которая исторически сопровождает проведение игр.

"Я надеюсь, что те, кто отвечает за мир между народами и занимает руководящие посты, предпримут конкретные шаги для деэскалации и диалога", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сборная России не выступит на Олимпийских играх-2026 в прыжках с трамплина

Что известно?

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV призвал активизировать усилия для прекращения войны в Украине

Автор: 

Олимпиада (1160) россия (97465) Украина (44348) перемирие (1715) Лев 14 (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Краще б оголосив Хрестовий похід ради очищення Европи.....доки ще це можливо
показать весь комментарий
02.02.2026 06:23 Ответить
+4
Їх можна взагалі не проводити, невелика втрата
показать весь комментарий
02.02.2026 06:43 Ответить
+4
якщо не допоможе, то можно ще спробувати скористатись для деескалації лютневим Берліналє. А якщо і це не допоможе, то там у травні ще буде Канський фестіваль... Та і взагалі ми можемо новому понтифіку накидати ще багато ******** ідей.
показать весь комментарий
02.02.2026 06:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б оголосив Хрестовий похід ради очищення Европи.....доки ще це можливо
показать весь комментарий
02.02.2026 06:23 Ответить
Їх можна взагалі не проводити, невелика втрата
показать весь комментарий
02.02.2026 06:43 Ответить
якщо не допоможе, то можно ще спробувати скористатись для деескалації лютневим Берліналє. А якщо і це не допоможе, то там у травні ще буде Канський фестіваль... Та і взагалі ми можемо новому понтифіку накидати ще багато ******** ідей.
показать весь комментарий
02.02.2026 06:47 Ответить
Проведению Евро 2012 в Украине и Польше не помешала война в Конго, Армении, Ливии, Сирии и еще много где. Нам возвращается
показать весь комментарий
02.02.2026 09:00 Ответить
з цього висновок - святкування і війни пов'язують між собою хіба що політичні імпотенти, які не можуть вплинути на перебіг подій. Тому нам нічого не вертається, бо це непов'язані між собою сторони існування людського суспільства.
показать весь комментарий
02.02.2026 16:37 Ответить
Дурень думкой багатіє.
показать весь комментарий
02.02.2026 06:51 Ответить
Щось Лев теж кімнатним виявився...
показать весь комментарий
02.02.2026 06:53 Ответить
папа наш ну те шо б лев, а так собі...
папі би в Україну в морозняк і побачимо чи буде кацапня палити, чи ні..
а як буде? - і лева сховаємо
показать весь комментарий
02.02.2026 06:54 Ответить
Свята наївність...
показать весь комментарий
02.02.2026 07:09 Ответить
Там святостью и не пахнет …
Скорее сатанист , раз такую пургу несет …
показать весь комментарий
02.02.2026 08:08 Ответить
мої діти і онуки католіки хрещені, ну я при них,
комсомолець зі стажем!
показать весь комментарий
02.02.2026 09:20 Ответить
З Хрестом би по Хрещятику ходом Папі - нема же таких пап...
краснопузі виводили мілліони,
а от з папами якось нескладуха, чи то Папи не не ті, чи что паства рогами вперлася...
прости Господи...
показать весь комментарий
02.02.2026 07:11 Ответить
я так розумію - і заради святого миру допустити "спортсменів" - майорів та підполковниць з країн-агресорів до участі в олімпіаді під своїми прапорами та гімнами? бо як ще інакше вони зможуть долучитись до мирного процесу?...
показать весь комментарий
02.02.2026 07:45 Ответить
сміливі Папи скінчилися...
остаталися самі *****, гвальтувальники дітей і кловани
показать весь комментарий
02.02.2026 07:45 Ответить
По делам узнаете их.
Назовите сміливого Папу, як ви розумієте
показать весь комментарий
02.02.2026 09:03 Ответить
сміливі Папи скінчилися
показать весь комментарий
02.02.2026 09:04 Ответить
назвіть...
показать весь комментарий
02.02.2026 09:08 Ответить
по ділах впізнаєте їх...
показать весь комментарий
02.02.2026 09:13 Ответить
Оці пустопорожні заклики треба кудись дівати.
Їх уже більше, ніж піску.
Їх треба друкувати на папері - можа опалювати ТЕС, і ціна на нафту впаде на 78%.
Хоя якась користь.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:32 Ответить
 
 