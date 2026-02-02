Папа Римський Лев XIV закликав скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації
Папа Римський Лев XIV закликав оголосити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор в Італії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це понтифік заявив після традиційної молитви у Ватикані.
Він наголосив, що масштабні спортивні події несуть "потужне послання братерства" та здатні відродити надію на мир у світі. Папа Римський також нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка історично супроводжує проведення ігор.
"Я сподіваюся, що ті, хто відповідає за мир між народами й обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки для деескалації та діалогу", – додав він.
Що відомо?
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.
