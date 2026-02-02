Папа Римський Лев XIV закликав скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації

Папа Римський Лев XIV закликав оголосити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це понтифік заявив після традиційної молитви у Ватикані.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він наголосив, що масштабні спортивні події несуть "потужне послання братерства" та здатні відродити надію на мир у світі. Папа Римський також нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка історично супроводжує проведення ігор.

"Я сподіваюся, що ті, хто відповідає за мир між народами й обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки для деескалації та діалогу", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна Росії не виступить на Олімпійських іграх-2026 у стрибках з трампліна

Що відомо?

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Лев XIV закликав активізувати зусилля для припинення війни в Україні