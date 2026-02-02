Папа Римський Лев XIV закликав скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації

Папа Римський Лев XIV закликав оголосити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор в Італії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це понтифік заявив після традиційної молитви у Ватикані.

Він наголосив, що масштабні спортивні події несуть "потужне послання братерства" та здатні відродити надію на мир у світі. Папа Римський також нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка історично супроводжує проведення ігор.

"Я сподіваюся, що ті, хто відповідає за мир між народами й обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки для деескалації та діалогу", – додав він.

Що відомо?

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час  проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Топ коментарі
Краще б оголосив Хрестовий похід ради очищення Европи.....доки ще це можливо
02.02.2026 06:23 Відповісти
Їх можна взагалі не проводити, невелика втрата
02.02.2026 06:43 Відповісти
якщо не допоможе, то можно ще спробувати скористатись для деескалації лютневим Берліналє. А якщо і це не допоможе, то там у травні ще буде Канський фестіваль... Та і взагалі ми можемо новому понтифіку накидати ще багато ******** ідей.
02.02.2026 06:47 Відповісти
Проведению Евро 2012 в Украине и Польше не помешала война в Конго, Армении, Ливии, Сирии и еще много где. Нам возвращается
02.02.2026 09:00 Відповісти
з цього висновок - святкування і війни пов'язують між собою хіба що політичні імпотенти, які не можуть вплинути на перебіг подій. Тому нам нічого не вертається, бо це непов'язані між собою сторони існування людського суспільства.
02.02.2026 16:37 Відповісти
Дурень думкой багатіє.
02.02.2026 06:51 Відповісти
Щось Лев теж кімнатним виявився...
02.02.2026 06:53 Відповісти
папа наш ну те шо б лев, а так собі...
папі би в Україну в морозняк і побачимо чи буде кацапня палити, чи ні..
а як буде? - і лева сховаємо
02.02.2026 06:54 Відповісти
Свята наївність...
02.02.2026 07:09 Відповісти
Там святостью и не пахнет …
Скорее сатанист , раз такую пургу несет …
02.02.2026 08:08 Відповісти
мої діти і онуки католіки хрещені, ну я при них,
комсомолець зі стажем!
02.02.2026 09:20 Відповісти
З Хрестом би по Хрещятику ходом Папі - нема же таких пап...
краснопузі виводили мілліони,
а от з папами якось нескладуха, чи то Папи не не ті, чи что паства рогами вперлася...
прости Господи...
02.02.2026 07:11 Відповісти
я так розумію - і заради святого миру допустити "спортсменів" - майорів та підполковниць з країн-агресорів до участі в олімпіаді під своїми прапорами та гімнами? бо як ще інакше вони зможуть долучитись до мирного процесу?...
02.02.2026 07:45 Відповісти
сміливі Папи скінчилися...
остаталися самі *****, гвальтувальники дітей і кловани
02.02.2026 07:45 Відповісти
По делам узнаете их.
Назовите сміливого Папу, як ви розумієте
показати весь коментар
02.02.2026 09:03 Відповісти
сміливі Папи скінчилися
02.02.2026 09:04 Відповісти
назвіть...
02.02.2026 09:08 Відповісти
по ділах впізнаєте їх...
02.02.2026 09:13 Відповісти
Оці пустопорожні заклики треба кудись дівати.
Їх уже більше, ніж піску.
Їх треба друкувати на папері - можа опалювати ТЕС, і ціна на нафту впаде на 78%.
Хоя якась користь.
02.02.2026 10:32 Відповісти
 
 