Германия вызвала посла России из-за масштабной кибератаки и вмешательства в федеральные выборы
Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла. Немецкое правительство обвиняет Россию в масштабной кибератаке на авиадиспетчерскую службу и вмешательстве в федеральные выборы.
Об этом пишет издание Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
В чем ФРГ обвиняет РФ?
Правительство ФРГ обвинило Россию в серии кибератак и дезинформационных кампаний, направленных на дестабилизацию Германии и подрыв доверия к институтам.
По словам представителя МИД Германии, кибератаку на службу управления воздушным движением в августе 2024 года провела хакерская группа Fancy Bear, причастность которой подтверждают данные немецких разведок.
Вмешательство в выборы
Кроме того, есть доказательства вмешательства России в федеральные выборы.
В частности, установлено, что Россия через кампанию "Шторм 1516" пыталась повлиять на федеральные выборы и внутренние дела страны, используя дипфейки, сфабрикованные свидетельства и псевдосайты журналистов.
Учитывая это, в МИД Германии вызвали российского посла.
"Германия очень внимательно следит за деятельностью России и принимает контрмеры в координации с европейскими партнерами", - говорится в сообщении.
В частности, правительство Германии поддерживает:
- новые санкции,
- запрет на поездки,
- замораживание активов и ограничение экономических ресурсов для причастных лиц.
