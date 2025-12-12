Германия вызвала посла России из-за масштабной кибератаки и вмешательства в федеральные выборы

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла. Немецкое правительство обвиняет Россию в масштабной кибератаке на авиадиспетчерскую службу и вмешательстве в федеральные выборы.

Об этом пишет издание Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

В чем ФРГ обвиняет РФ?

Правительство ФРГ обвинило Россию в серии кибератак и дезинформационных кампаний, направленных на дестабилизацию Германии и подрыв доверия к институтам.

По словам представителя МИД Германии, кибератаку на службу управления воздушным движением в августе 2024 года провела хакерская группа Fancy Bear, причастность которой подтверждают данные немецких разведок.

Вмешательство в выборы

Кроме того, есть доказательства вмешательства России в федеральные выборы.

В частности, установлено, что Россия через кампанию "Шторм 1516" пыталась повлиять на федеральные выборы и внутренние дела страны, используя дипфейки, сфабрикованные свидетельства и псевдосайты журналистов.

Учитывая это, в МИД Германии вызвали российского посла.

"Германия очень внимательно следит за деятельностью России и принимает контрмеры в координации с европейскими партнерами", - говорится в сообщении.

В частности, правительство Германии поддерживает:

новые санкции,

запрет на поездки,

замораживание активов и ограничение экономических ресурсов для причастных лиц.

