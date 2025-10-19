Российские хакеры взломали военные базы Великобритании и похитили секретные документы, - СМИ

Группа российских хакеров осуществила кибератаку на восемь военных баз Великобритании, взломав систему подрядчика Минобороны. Злоумышленники похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете.

Об этом пишет The Mirror, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хакеры, связанные с Кремлем, получили доступ к файлам, взломав систему подрядчика по техническому обслуживанию и строительству, услугами которого пользуется британское Министерство обороны. Утечка информации названа "катастрофической".

Среди объектов, которые подверглись атаке - база RAF Lakenheath в графстве Саффолк, где размещены истребители F-35.

Начато расследование

Сейчас, по словам представителя Минобороны Британии, продолжается расследование.

"Мы применяем решительный и проактивный подход к киберугрозам, которые могут представлять риски для национальных интересов. Мы активно расследуем заявления о том, что информация, связанная с Минобороны, была опубликована в даркнете",- заявил чиновник.

