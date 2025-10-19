УКР
1 902 32

Російські хакери зламали військові бази Великої Британії та викрали секретні документи, - ЗМІ

Кібератака

Група російських хакерів здійснила кібератаку на вісім військових баз Великої Британії, зламавши систему підрядника Міноборони. Зловмисники викрали сотні конфіденційних військових документів та опублікували їх у даркнеті.

Про це пише The Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хакери, пов’язані з Кремлем, отримали доступ до файлів, зламавши систему підрядника з технічного обслуговування та будівництва, послугами якого користується британське Міністерство оборони. Витік інформації названо "катастрофічним".

Серед об'єктів, які зазнали атаки - база RAF Lakenheath у графстві Саффолк, де розміщені винищувачі F-35.

Розпочато розслідування 

Наразі, за словами представника Міноборони Британії, триває розслідвання.

"Ми застосовуємо рішучий та проактивний підхід до кіберзагроз, які можуть становити ризики для національних інтересів. Ми активно розслідуємо заяви про те, що інформація, пов’язана з Міноборони, була опублікована у даркнеті",- заявив посадовець.

Велика Британія (5831) росія (68522) хакер (1377) кібератака (437)
Топ коментарі
+4
Не розумію, це вже ескалація чи ще ні?
показати весь коментар
19.10.2025 23:20 Відповісти
+4
Вставай-прсоснись Європушка , бо скоро прийде жопушка!!!
показати весь коментар
19.10.2025 23:22 Відповісти
+4
Хай беруть британці приклад з України. Маю на увазі "Дію". Її ламати не потрібно.
показати весь коментар
19.10.2025 23:50 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 23:16 Відповісти
Що ці пєдіки роблять зі скульптурою?
показати весь коментар
19.10.2025 23:43 Відповісти
Варвари "асвабаждают" Рим. (художник Joseph-Noel Silvestre 1890 "The Plunder of Rome")
показати весь коментар
20.10.2025 00:16 Відповісти
Как раз Римская империя была гомосексуальной. Наверно это и довело до пи**еца.
показати весь коментар
20.10.2025 00:27 Відповісти
Тільки сьогодні на цьому сайті була новина що у рашистів проблеми з IT. Ми завжди недооцінюємо ворога
показати весь коментар
19.10.2025 23:17 Відповісти
З тим, у що вони вкладають гроші - в них проблем особливих немає. А у що не вкладають - є. В хацкерів - вкладають. А в виробників валасної "ос" чи " інженерного ПЗ" (як і в будь-які інші напрями ІТ) - не вкладають. Тож ніякого "імпортозамєщєнія" там не відбулось, взагалі - залежність від західного ПЗ за 10 років тільки збільшилась.
показати весь коментар
19.10.2025 23:43 Відповісти
Скоріше навпаки - НЕ вкладають. Якраз там де знання та вміння цінують найменше й з'являється найбільше хацкерів. Потім вони формуються у міжнародні банди та винаймаються будь ким , будь для чого.
показати весь коментар
19.10.2025 23:56 Відповісти
Вони вкладають в контрольованих фсб/гру хакерів. А загалом "цивільні хакери" з'являються "масово" там, де освіта та і вільний доступ до технологій є. Саме тому коли в США з'явились перші хакери, в совку/постсовку мамці та папки нинішніх хакерів ще розглядали письки один одного і вирішували "підійде чи не підійде".
показати весь коментар
20.10.2025 01:07 Відповісти
Контрольовані - це здебільшого свіжевідловлені. Ну й звісно що доступний інтернет та комп це мінімальна умова. Освіта можливо й допомагає, але не так суттєво, бо переважна більшість це самоучки - школярі та студенти.
показати весь коментар
20.10.2025 01:23 Відповісти
Ця новина про те, що навіть надійний ІТ підрядник не гарантує захисту повністю корелює з тим , що у свиногорії, де навіть поняття про надійність не існувало взагалі з ІТ повний швах.
показати весь коментар
19.10.2025 23:43 Відповісти
Не розумію, це вже ескалація чи ще ні?
показати весь коментар
19.10.2025 23:20 Відповісти
Та ні, яке! Це зовсім не єскалація, єскалація буде тоді коли вони в Англію висадяться , Але перед Тим англійське керівництво збереться і буде оголошувати єскалацію чи ні
показати весь коментар
19.10.2025 23:45 Відповісти
Вставай-прсоснись Європушка , бо скоро прийде жопушка!!!
показати весь коментар
19.10.2025 23:22 Відповісти
так, там зовсім не все гаразд, але спочатку подивіться що ваша руда гнида чудить в ций ситуації...
показати весь коментар
19.10.2025 23:29 Відповісти
"моя" руда гнида не гірша за РИГА буратінку
показати весь коментар
19.10.2025 23:30 Відповісти
ні !БУРАІТНКА, ****, ГІРШЕ ! - анлізуйте самі, якщо мізки є ... й не вибирайте більше його!
показати весь коментар
19.10.2025 23:32 Відповісти
я за цю буратинку не голосував, бо розумів що це катастрофа*******, бо "мудрийй нарід"... але мова йшла про Європу, з буратінкою все зрозуміло...
показати весь коментар
19.10.2025 23:40 Відповісти
не тицяй в іншого коли сам гівно, ну , а якщо не гівно- то не тицяй, якщо розум маєш , якщо не маєш - то дурним завжди вибачаю.
показати весь коментар
19.10.2025 23:48 Відповісти
у тебе все з головою нормально? "не тицяй в іншого коли сам гівно" - "тицять" на Європу почала саме ти, в той час коли трампло чудить люту дичину! потім почала "тицяти" в зегниду, коли мова йшла взагалі не про нього, тоді висновок - ти розуму не маєш і вибачаєш сама себе дурну
показати весь коментар
20.10.2025 00:09 Відповісти
ЮПІТЕРЕ ТИ БІСИШСЯ - значить ти не правий

А то Європа не спала? На Трампа чекала? Наші дронщики приймали ось ось участь у військових навчаннях там ( проснулася Європа) за пару часів танкові наступи-навчання завершилися
показати весь коментар
20.10.2025 00:28 Відповісти
а якщо розумний, то новина про Європу, а ти читай мої коментраі про США , про Трампа, а так виглядало як у дурних "САМ ДУРАК бо хвлажок у тебе американський"
показати весь коментар
20.10.2025 00:31 Відповісти
Та нічого страшного, головне щоб не було ескалації, правда ж?😠
показати весь коментар
19.10.2025 23:39 Відповісти
поліція вже розслідує?
показати весь коментар
19.10.2025 23:42 Відповісти
Европейские политики с вообще как дети. Украина защищает Европу и Западную Цивилизацию.
показати весь коментар
19.10.2025 23:48 Відповісти
Хай беруть британці приклад з України. Маю на увазі "Дію". Її ламати не потрібно.
показати весь коментар
19.10.2025 23:50 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
19.10.2025 23:57 Відповісти
Хто зна , що таке "the Mirror" у цирку не сміється -- трохи крайщий за рівень "The Scooper" . Кожен фахівець у захисті даних скаже , що через прибиральницу в їх офісі , це на 2 порядку легше зробити через зомбування персоналу . Але ж для цього требо знайти закодовини списки . Потім в тих списках зрозуміти , хто за що відповіда й хто з них той , в кого є ключи для усіх пермішенз й привілей щось копіювати . Потім , "зламати" прогу 3-тьої сторни , яка надсила усім начальникам, що ось є спроба копіювати щось , потім заблокувати команду , яка відключує конекцію (що у побуту дорівно як вирубити напругу) ...
Й головне "база данних" це точно не є якісь там окремі файли . Як мінімум на рівні коду доступу , а не на Кернел-моуд . Але ж читати з "Кернелу" цев 10 тисяч раз скаднійше . А усі читают не файли , а таблиці . На їх не написанно , що там є секретне , а що ні . Таблиця в який 10 мілійонів записів (rows) й 50-100 полів (columns) . Й це величезна брехня, що нібито 99.999% програмерів з 20 роками стажу щось робять за Х часу , а є хтось , що може зробити це за Х * 5 ( вже не кажу про швидкість 10 разів більшу за інших -- таких вундеркіндів не існує , це тупі вигадки недоброякістного синематографу) що не відрізня сисадмінів , в девопс менеджерів , програмерів бекенда від фронт-енда .
показати весь коментар
20.10.2025 00:25 Відповісти
Кожного місяця постійно виходить якась херня , мовляв хтось щось зламав , але назовіть реальні факти й успішного вкрадання якоїсь інфи прям з БД -- жодного , бо це вкрай нерентабельно . Що дісно рентабельно й чутливо -- запраситу у штучного інтелекту , що дуже схоже на секретні матеріали й нехай британці тратять час й людей на звірку орігіналу й підробки ... А в той час це руйнує довіру між ВБ й США в військовій галузі ...
показати весь коментар
20.10.2025 01:46 Відповісти
Колись англійська контррозвідка попереджала буратіну про те що Козир =ангент кремля та ще штук 50 у ЗСУ та спецслужбах ... Ну і шо ? Вовка прибрав Залужного й 14 генраолів його команди ...
А у в себе прогавили?
показати весь коментар
20.10.2025 00:42 Відповісти
Що там Джеймс Бонд, ще не вирушив рятувати світ?
показати весь коментар
20.10.2025 00:54 Відповісти
Поговаривают что Джеймс Бонд уже не тот, теперь он негр и под копчик долбится.
показати весь коментар
20.10.2025 01:50 Відповісти
 
 