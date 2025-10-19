Російські хакери зламали військові бази Великої Британії та викрали секретні документи, - ЗМІ

Група російських хакерів здійснила кібератаку на вісім військових баз Великої Британії, зламавши систему підрядника Міноборони. Зловмисники викрали сотні конфіденційних військових документів та опублікували їх у даркнеті.

Про це пише The Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хакери, пов’язані з Кремлем, отримали доступ до файлів, зламавши систему підрядника з технічного обслуговування та будівництва, послугами якого користується британське Міністерство оборони. Витік інформації названо "катастрофічним".

Серед об'єктів, які зазнали атаки - база RAF Lakenheath у графстві Саффолк, де розміщені винищувачі F-35.

Розпочато розслідування

Наразі, за словами представника Міноборони Британії, триває розслідвання.

"Ми застосовуємо рішучий та проактивний підхід до кіберзагроз, які можуть становити ризики для національних інтересів. Ми активно розслідуємо заяви про те, що інформація, пов’язана з Міноборони, була опублікована у даркнеті",- заявив посадовець.

