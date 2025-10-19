Російські хакери зламали військові бази Великої Британії та викрали секретні документи, - ЗМІ
Група російських хакерів здійснила кібератаку на вісім військових баз Великої Британії, зламавши систему підрядника Міноборони. Зловмисники викрали сотні конфіденційних військових документів та опублікували їх у даркнеті.
Про це пише The Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хакери, пов’язані з Кремлем, отримали доступ до файлів, зламавши систему підрядника з технічного обслуговування та будівництва, послугами якого користується британське Міністерство оборони. Витік інформації названо "катастрофічним".
Серед об'єктів, які зазнали атаки - база RAF Lakenheath у графстві Саффолк, де розміщені винищувачі F-35.
Розпочато розслідування
Наразі, за словами представника Міноборони Британії, триває розслідвання.
"Ми застосовуємо рішучий та проактивний підхід до кіберзагроз, які можуть становити ризики для національних інтересів. Ми активно розслідуємо заяви про те, що інформація, пов’язана з Міноборони, була опублікована у даркнеті",- заявив посадовець.
катастрофа*******, бо "мудрийй нарід"... але мова йшла про Європу, з буратінкою все зрозуміло...
А то Європа не спала? На Трампа чекала? Наші дронщики приймали ось ось участь у військових навчаннях там ( проснулася Європа) за пару часів танкові наступи-навчання завершилися
Й головне "база данних" це точно не є якісь там окремі файли . Як мінімум на рівні коду доступу , а не на Кернел-моуд . Але ж читати з "Кернелу" цев 10 тисяч раз скаднійше . А усі читают не файли , а таблиці . На їх не написанно , що там є секретне , а що ні . Таблиця в який 10 мілійонів записів (rows) й 50-100 полів (columns) . Й це величезна брехня, що нібито 99.999% програмерів з 20 роками стажу щось робять за Х часу , а є хтось , що може зробити це за Х * 5 ( вже не кажу про швидкість 10 разів більшу за інших -- таких вундеркіндів не існує , це тупі вигадки недоброякістного синематографу) що не відрізня сисадмінів , в девопс менеджерів , програмерів бекенда від фронт-енда .
А у в себе прогавили?