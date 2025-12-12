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Новини Кібератаки РФ
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Німеччина викликала посла Росії через масштабну кібератаку та втручання у федеральні вибори

ФРН

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла. Німецький уряд звинувачує Росію у масштабній кібератаці на авіадиспетчерську службу та втручання у федеральні вибори.

Про це пише видання Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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В чому ФРН звинувачує РФ?

Уряд ФРН звинуватив Росію у серії кібератак і дезінформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію Німеччини та підрив довіри до інституцій.

За словами речника МЗС Німеччини, кібератака на службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року провела хакерська група Fancy Bear, причетність якої підтверджують дані німецьких розвідок.

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Втручання у вибори

Крім цього, є докази втручання Росії у федеральні вибори.

Зокрема, встановлено, що Росія через кампанію "Шторм 1516" намагалася вплинути на федеральні вибори та внутрішні справи країни, використовуючи діпфейки, сфабриковані свідчення та псевдовебсайти журналістів.

З огляду на це, до МЗС Німеччини викликали російського посла.

"Німеччина дуже уважно стежить за діяльністю Росії та вживає контрзаходи у координації з європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уряд Німеччини підтримує:

  • нові санкції,
  • заборону на поїздки,
  • заморожування активів та обмеження економічних ресурсів для причетних осіб.

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Німеччина (8099) росія (70585) кібератака (454)
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Топ коментарі
+3
Ех...а були ж часи коли би цього посла кацапа спалили в газовій камері
Зря так зара не роблять
Німці, ви що там...
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12.12.2025 19:42 Відповісти
+3
не та вже Німетчина, Хорол річка не та...
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12.12.2025 19:43 Відповісти
+3
Та він скаже: "я па вашему ніхфірштейн" От і вся розмова.
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12.12.2025 20:30 Відповісти

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