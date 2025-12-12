Німеччина викликала посла Росії через масштабну кібератаку та втручання у федеральні вибори

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла. Німецький уряд звинувачує Росію у масштабній кібератаці на авіадиспетчерську службу та втручання у федеральні вибори.

Про це пише видання Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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В чому ФРН звинувачує РФ?

Уряд ФРН звинуватив Росію у серії кібератак і дезінформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію Німеччини та підрив довіри до інституцій.

За словами речника МЗС Німеччини, кібератака на службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року провела хакерська група Fancy Bear, причетність якої підтверджують дані німецьких розвідок.

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Втручання у вибори

Крім цього, є докази втручання Росії у федеральні вибори.

Зокрема, встановлено, що Росія через кампанію "Шторм 1516" намагалася вплинути на федеральні вибори та внутрішні справи країни, використовуючи діпфейки, сфабриковані свідчення та псевдовебсайти журналістів.

З огляду на це, до МЗС Німеччини викликали російського посла.

"Німеччина дуже уважно стежить за діяльністю Росії та вживає контрзаходи у координації з європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уряд Німеччини підтримує:

нові санкції,

заборону на поїздки,

заморожування активів та обмеження економічних ресурсів для причетних осіб.

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