Німеччина викликала посла Росії через масштабну кібератаку та втручання у федеральні вибори
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла. Німецький уряд звинувачує Росію у масштабній кібератаці на авіадиспетчерську службу та втручання у федеральні вибори.
Про це пише видання Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
В чому ФРН звинувачує РФ?
Уряд ФРН звинуватив Росію у серії кібератак і дезінформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію Німеччини та підрив довіри до інституцій.
За словами речника МЗС Німеччини, кібератака на службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року провела хакерська група Fancy Bear, причетність якої підтверджують дані німецьких розвідок.
Втручання у вибори
Крім цього, є докази втручання Росії у федеральні вибори.
Зокрема, встановлено, що Росія через кампанію "Шторм 1516" намагалася вплинути на федеральні вибори та внутрішні справи країни, використовуючи діпфейки, сфабриковані свідчення та псевдовебсайти журналістів.
З огляду на це, до МЗС Німеччини викликали російського посла.
"Німеччина дуже уважно стежить за діяльністю Росії та вживає контрзаходи у координації з європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, уряд Німеччини підтримує:
- нові санкції,
- заборону на поїздки,
- заморожування активів та обмеження економічних ресурсів для причетних осіб.
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Зря так зара не роблять
Німці, ви що там...