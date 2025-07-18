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НАТО застосовуватиме всі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку РФ, - Рютте
Країни-члени НАТО застосовуватимуть усі можливі сили і засоби для стримування, захисту і протидії кіберзагрозам з боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
"Члени НАТО рішуче засуджують зловмисну кібердіяльність Росії і застосовуватимуть увесь спектр сил і засобів для стримування, захисту та протидії повному спектру кіберзагроз", - написав він.
Нагадаємо, раніше НАТО різко засудив зловмисну кібердіяльність Росії, яка становить загрозу для безпеки держав-членів Альянсу.
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