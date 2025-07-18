НАТО засудив кібератаки Росії: Підтримка України - включно з кібердопомогою - продовжиться

НАТО різко засудив зловмисну кібердіяльність Росії, яка становить загрозу для безпеки держав-членів Альянсу.

Про це йдеться в офіційній заяві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Альянс висловив солідарність із Естонією, Францією, Великою Британією, США, Німеччиною та Чехією, які публічно звинуватили російське ГРУ та хакерське угруповання APT 28 у кібератаках проти країн НАТО, України та інших партнерів.

У заяві наголошується, що атаки були спрямовані не лише на державні органи, а й на критичну інфраструктуру, зокрема в Румунії. НАТО підкреслив, що підтримка України - включно з кібердопомогою в межах Талліннського механізму - продовжиться.

Альянс закликав РФ припинити кібератаки й підкреслив готовність реагувати на загрози відповідно до міжнародного права. Підтримка України, зокрема у сфері кібербезпеки в межах Талліннського механізму, триватиме.

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