РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Кибератаки РФ
184 1

НАТО осудил кибератаки России: Поддержка Украины - включая киберпомощь - будет продолжена

Украина сертифицирует военные курсы по стандартам НАТО

НАТО резко осудил злонамеренную кибердеятельность России, которая представляет угрозу для безопасности государств-членов Альянса.

Об этом говорится в официальном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Альянс выразил солидарность с Эстонией, Францией, Великобританией, США, Германией и Чехией, которые публично обвинили российское ГРУ и хакерскую группировку APT 28 в кибератаках против стран НАТО, Украины и других партнеров.

В заявлении отмечается, что атаки были направлены не только на государственные органы, но и на критическую инфраструктуру, в частности в Румынии. НАТО подчеркнул, что поддержка Украины - включая киберпомощь в рамках Таллиннского механизма - продолжится.

Альянс призвал РФ прекратить кибератаки и подчеркнул готовность реагировать на угрозы в соответствии с международным правом. Поддержка Украины, в частности в сфере кибербезопасности в рамках Таллиннского механизма, будет продолжаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь стран Европы и Канада согласились покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - чиновник НАТО

Автор: 

НАТО (10213) кибербезопасность (676)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО кроме осуждения может, чтото сделать?
показать весь комментарий
18.07.2025 16:22 Ответить
 
 