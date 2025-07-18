НАТО осудил кибератаки России: Поддержка Украины - включая киберпомощь - будет продолжена

НАТО резко осудил злонамеренную кибердеятельность России, которая представляет угрозу для безопасности государств-членов Альянса.

Об этом говорится в официальном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Альянс выразил солидарность с Эстонией, Францией, Великобританией, США, Германией и Чехией, которые публично обвинили российское ГРУ и хакерскую группировку APT 28 в кибератаках против стран НАТО, Украины и других партнеров.

В заявлении отмечается, что атаки были направлены не только на государственные органы, но и на критическую инфраструктуру, в частности в Румынии. НАТО подчеркнул, что поддержка Украины - включая киберпомощь в рамках Таллиннского механизма - продолжится.

Альянс призвал РФ прекратить кибератаки и подчеркнул готовность реагировать на угрозы в соответствии с международным правом. Поддержка Украины, в частности в сфере кибербезопасности в рамках Таллиннского механизма, будет продолжаться.

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