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Новости Военная помощь Украине
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Семь стран Европы и Канада согласились покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - чиновник НАТО

Дональд Трамп

Канада и семь европейских стран присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины после договоренности между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил чиновник Альянса.

По его словам, ряд стран уже взял на себя обязательства поддержать эту инициативу, в частности, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.

В НАТО убеждены, что к схеме Трампа присоединится больше членов Альянса: "Детали еще обсуждаются". Всего в НАТО 32 страны, включая США.

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Помощь по этой схеме будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что инициатива - это не один отдельный пакет помощи, а скорее новый подход к поставке военной поддержки, которая нужна Украине.

"Соглашение между Генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в том числе через [миссию] NSATU", - резюмировал чиновник Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов, - посол США в НАТО Уитакер

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США "спешат" передать Украине оружие по схеме Трампа, - посол в НАТО Уитакер

Автор: 

Канада (2117) НАТО (10213) оружие (10352) помощь (8000) США (27527)


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Топ комментарии
+3
Це схоже на якійсь базар б.дь
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18.07.2025 15:40 Ответить
+2
Першими і найбільшими спонсорами мають стати фіцо та орбан. Вони ж вдають із себе дуже крутих та багатих.
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18.07.2025 15:34 Ответить
+1
нема там цих гандонів
сусіди, млять...
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18.07.2025 15:39 Ответить
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Першими і найбільшими спонсорами мають стати фіцо та орбан. Вони ж вдають із себе дуже крутих та багатих.
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18.07.2025 15:34 Ответить
нема там цих гандонів
сусіди, млять...
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18.07.2025 15:39 Ответить
аби тільки рудий донні її продав...
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18.07.2025 15:38 Ответить
Це схоже на якійсь базар б.дь
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18.07.2025 15:40 Ответить
Після шести банкроств, рудий, і оточення своє продасть, за гешефт!!
Віткофф сприятиме, він же по нерухомості, спеціалізується???
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18.07.2025 15:53 Ответить
Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія - Ось повний список реальних друзів України.... А де ж наші ближні сусіди, Польща, Чехія? Я вже не говорю про Францію та Італію...😡
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18.07.2025 15:42 Ответить
Що не так з Францією ? Вона дає зброю власного виробництва . Чехія снаряди закупає по власній програмі.
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18.07.2025 15:47 Ответить
Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3564016
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18.07.2025 15:50 Ответить
І ? Вони передають власну зброю , а не американську що не зрозуміло ? Нещодавно писали в найближчий місяць ще один Samp/T передадуть ...Виробництво скальпів відновлюють ,які можливо з міражів запускати які франція передає Україні .
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18.07.2025 15:58 Ответить
А що там Туреччина? Ердоган так і смокче з кацапських трубопроводів? І чудо- татарин чуда не явив? Чи явив,стрімко злетівши по соцліфту? Заслуги? Перестаньте,Янелоху подобається.
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18.07.2025 15:47 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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18.07.2025 15:52 Ответить
 
 