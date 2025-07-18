Семь стран Европы и Канада согласились покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - чиновник НАТО

Канада и семь европейских стран присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины после договоренности между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил чиновник Альянса.

По его словам, ряд стран уже взял на себя обязательства поддержать эту инициативу, в частности, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.

В НАТО убеждены, что к схеме Трампа присоединится больше членов Альянса: "Детали еще обсуждаются". Всего в НАТО 32 страны, включая США.

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Помощь по этой схеме будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что инициатива - это не один отдельный пакет помощи, а скорее новый подход к поставке военной поддержки, которая нужна Украине.

"Соглашение между Генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в том числе через [миссию] NSATU", - резюмировал чиновник Альянса.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

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