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Новини Військова допомога Україні
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Сім країн Європи та Канада погодилися купувати американську зброю для України за планом Трампа, - посадовець НАТО

Дональд Трамп

Канада та сім європейських країн долучилися до ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України після домовленості між президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив чиновник Альянсу.

За його словами, низка країн уже взяла на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу, зокрема, Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.

У НАТО переконані, що до схеми Трампа доєднається більше членів Альянсу: "Деталі ще обговорюються". Всього у НАТО 32 країни, включно зі США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали

Допомога за цією схемою включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання, наголосив чиновник.

Він додав, що ініціатива – це не один окремий пакет допомоги, а скоріше новий підхід до постачання військової підтримки, яка потрібна Україні.

"Угода між Генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, в тому числі через [місію] NSATU", - резюмував посадовець Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів, - посол США в НАТО Вітакер

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США "поспішають" передати Україні зброю за схемою Трампа, - посол в НАТО Вітакер

Автор: 

Канада (2240) НАТО (6676) зброя (7636) допомога (8593) США (23834)


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Топ коментарі
+3
Це схоже на якійсь базар б.дь
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18.07.2025 15:40 Відповісти
+2
Першими і найбільшими спонсорами мають стати фіцо та орбан. Вони ж вдають із себе дуже крутих та багатих.
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18.07.2025 15:34 Відповісти
+2
Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія - Ось повний список реальних друзів України.... А де ж наші ближні сусіди, Польща, Чехія? Я вже не говорю про Францію та Італію...😡
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18.07.2025 15:42 Відповісти
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Першими і найбільшими спонсорами мають стати фіцо та орбан. Вони ж вдають із себе дуже крутих та багатих.
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18.07.2025 15:34 Відповісти
нема там цих гандонів
сусіди, млять...
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18.07.2025 15:39 Відповісти
Потрібно пожалітися Тампону що його друзі Фіцо і Орбан не хочуть купувати американську зброю і робити Америку великою
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18.07.2025 16:20 Відповісти
аби тільки рудий донні її продав...
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18.07.2025 15:38 Відповісти
Це схоже на якійсь базар б.дь
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18.07.2025 15:40 Відповісти
Після шести банкроств, рудий, і оточення своє продасть, за гешефт!!
Віткофф сприятиме, він же по нерухомості, спеціалізується???
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18.07.2025 15:53 Відповісти
Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія - Ось повний список реальних друзів України.... А де ж наші ближні сусіди, Польща, Чехія? Я вже не говорю про Францію та Італію...😡
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18.07.2025 15:42 Відповісти
Що не так з Францією ? Вона дає зброю власного виробництва . Чехія снаряди закупає по власній програмі.
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18.07.2025 15:47 Відповісти
Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3564016
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18.07.2025 15:50 Відповісти
І ? Вони передають власну зброю , а не американську що не зрозуміло ? Нещодавно писали в найближчий місяць ще один Samp/T передадуть ...Виробництво скальпів відновлюють ,які можливо з міражів запускати які франція передає Україні .
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18.07.2025 15:58 Відповісти
А що там Туреччина? Ердоган так і смокче з кацапських трубопроводів? І чудо- татарин чуда не явив? Чи явив,стрімко злетівши по соцліфту? Заслуги? Перестаньте,Янелоху подобається.
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18.07.2025 15:47 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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18.07.2025 15:52 Відповісти
з 32 країн НАТО це докуя мізер
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18.07.2025 16:43 Відповісти
Для мене ясно, що США на даний момент країна, якою керує рудий Барига з баригами меншого калібру. Бажає отримувати профіт за рахунок крові українців, в тому числі стариків, жінок та дітей.
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18.07.2025 17:02 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/07/18/poroshenko-poviz-chergovu-partiyu-dopomogy-na-front-zagalni-obsyagy-vrazhayut/ Чергова допомога фронту від Петра Порошенка, який повіз чергову партію техніки і дронів у фронтові бригади на гарячі напрямки.
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
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18.07.2025 17:03 Відповісти
 
 