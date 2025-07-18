Сім країн Європи та Канада погодилися купувати американську зброю для України за планом Трампа, - посадовець НАТО

Канада та сім європейських країн долучилися до ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України після домовленості між президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив чиновник Альянсу.

За його словами, низка країн уже взяла на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу, зокрема, Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.

У НАТО переконані, що до схеми Трампа доєднається більше членів Альянсу: "Деталі ще обговорюються". Всього у НАТО 32 країни, включно зі США.

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Допомога за цією схемою включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання, наголосив чиновник.

Він додав, що ініціатива – це не один окремий пакет допомоги, а скоріше новий підхід до постачання військової підтримки, яка потрібна Україні.

"Угода між Генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, в тому числі через [місію] NSATU", - резюмував посадовець Альянсу.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

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