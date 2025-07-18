Новая позиция Трампа в отношении Путина не свидетельствует о том, что он полностью поддерживает Зеленского, - The Times

Для президента США Дональда Трампа демонстративные, яркие жесты - это, скорее, способ достичь собственных политических целей, а не искреннее стремление помочь Украине или НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что существует, как минимум, три причины считать, что за этим якобы разворотом Трампа стоит гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Первая - это его собственная непостоянство. Только очень смелый человек будет делать ставки, опираясь на какое-то конкретное заявление Трампа - и то лишь в краткосрочной перспективе.

"Одно неосторожное слово от Зеленского может снова изменить его позицию. На решение Трампа влияют и внутриполитические обстоятельства: его симпатии к Путину никогда не имели широкой поддержки среди американцев, поэтому отказ от них - выигрышный ход. Но Украина не является приоритетом в политике США, и нельзя предполагать, что текущая позиция президента сохранится", - говорится в материале.

Во-вторых, объявленная Трампом военная помощь будет поступать через европейских союзников, что позволяет ему избежать обвинений в нарушении собственного обещания не продолжать политику предшественника по поставкам оружия. Кроме того, ее объем настолько незначителен, что не может считаться существенным усилением западной поддержки Украины.

"Несколько ракет Patriot, предоставленных немедленно, и обязательства по очень длительным поставкам через европейских союзников не изменят военный баланс во временных рамках, которые могли бы удовлетворить насущные потребности Украины", - пишет The Times.

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В-третьих, это решение следует рассматривать в контексте главной цели Трампа - как можно быстрее остановить боевые действия. Речь идет о том, чтобы сделать то, что, по мнению Трампа, по совету военных и дипломатических советников, необходимо для того, чтобы Путин наконец согласился на требования США о прекращении огня.

В первые четыре месяца своего второго срока Трамп пытался достичь этой цели, резко изменив риторику - отойдя от поддержки Киева и приблизившись к Москве. Он искренне считал, что его дружеские отношения с Путиным - почти беспрецедентные для американской политики - снимут у российского лидера подозрения относительно намерений США. По словам собеседников, Трамп даже выражал понимание российских утверждений о том, что Украину использовали как инструмент НАТО для дальнейшего вторжения вдоль границ России.

По словам советников, приближенных к Трампу, его изменение курса на этой неделе было прямым следствием отказа Путина принять щедрое предложение США. Полные детали неизвестны, но оно, вероятно, соответствовало предыдущей позиции Трампа, согласно которой Москва могла бы сохранить почти всю захваченную территорию, а также получить гарантию, что Украина не вступит в НАТО.

В такой интерпретации Трамп выглядит не как лидер великой державы, четко избравший сторону в войне, а как переговорщик, заинтересованный лишь в быстром урегулировании и прекращении боевых действий на любых условиях - и который для этого маневрирует между сторонами, побуждая каждую к уступкам.

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Парадокс такой дипломатии заключается в том, что сам факт осознания Путиным этой стратегии Трампа существенно снижает шансы на ее успех. На самом деле главный риск для Трампа заключается в том, что его очередной разворот лишь подчеркивает: США не считают Украину сферой ключевого национального интереса.

Несмотря на улучшение риторики в отношении европейских союзников в последнее время, команда Трампа до сих пор рассматривает войну в Украине как, преимущественно, европейскую проблему. И она продолжает - небезосновательно - считать, что Европа не способна ни экономически, ни морально обеспечить те ресурсы и жертвы, которые бы заставили Россию отказаться от захваченных территорий и согласиться на длительный мир.

"Скептицизм главных советников Трампа в отношении поддержки Украины основывался на убеждении, что альянс, который стремится к завершению войны, но не готов обеспечить необходимые ресурсы, обречен на асимметричную борьбу, в которой невозможно победить. Его якобы изменение позиции на этой неделе не меняет этой реальности", - отмечает издание.

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