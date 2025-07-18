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Трамп будет действовать агрессивно, чтобы его видение завершения войны в Украине было реализовано, - Госдеп
Президент США Дональд Трамп будет агрессивно добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что президент - это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта было реализовано", - сказала пресс-секретарь.
Также она добавила, что сейчас президент Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение. Но вместе с тем, по ее словам, президент будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.
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+14 Fjall_Raven
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+11 Gary Grant
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це буває коли тобі 80
дайте доні любий повод зневажати Україну - він буде її зневажати.
буба не донін пацієнт...
навіть і іменa свої забули...
і всі іванами петровими стали,,,
а це звичайний підхвуйловник
Взагалі йому треьа розлучитисьз Меланієй та побратись з Гретой Тумберг. Ця пара агресивних ідіотів піддаст всім жару.