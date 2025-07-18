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Новости Президент Трамп
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Трамп будет действовать агрессивно, чтобы его видение завершения войны в Украине было реализовано, - Госдеп

брюс,держдеп

Президент США Дональд Трамп будет агрессивно добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что президент - это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта было реализовано", - сказала пресс-секретарь.

Также она добавила, что сейчас президент Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение. Но вместе с тем, по ее словам, президент будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

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Автор: 

Госдепартамент США (1865) Трамп Дональд (6012)


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Топ комментарии
+14
такий собі агресивний терпіла )
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18.07.2025 00:57 Ответить
+11
Досить вже пи₴діти,казкарі.
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18.07.2025 00:57 Ответить
+8
Замість безкінечних ультиматумів по два тижня буде «агресивно» давати по 50 днів.
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18.07.2025 01:17 Ответить
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буба-трамп, трамп-хуйло - ряд замкнувся...
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18.07.2025 00:56 Ответить
дуже агресивний хом'як
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18.07.2025 06:17 Ответить
беспокойний він...
це буває коли тобі 80
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18.07.2025 06:22 Ответить
Досить вже пи₴діти,казкарі.
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18.07.2025 00:57 Ответить
Зверніться до казкіроів безпосередньо, а то вони вас не чують. Досить вже демагогії, чи нетак?
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18.07.2025 08:26 Ответить
Шта?
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18.07.2025 08:36 Ответить
такий собі агресивний терпіла )
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18.07.2025 00:57 Ответить
точно
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18.07.2025 00:58 Ответить
ніколи доня не буде за Україну - забудьте...
дайте доні любий повод зневажати Україну - він буде її зневажати.
буба не донін пацієнт...
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18.07.2025 01:02 Ответить
Мабуть дасть не дві неділі в одну.
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18.07.2025 01:14 Ответить
Замість безкінечних ультиматумів по два тижня буде «агресивно» давати по 50 днів.
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18.07.2025 01:17 Ответить
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18.07.2025 01:20 Ответить
агресивний він лише по відношенню до нас
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18.07.2025 01:38 Ответить
помилка, щє є Гренландія!
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18.07.2025 01:51 Ответить
Як завжди, є нюанс. Гренландії від цього не холодно і не жарко, а нас щоденно ********.
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18.07.2025 07:50 Ответить
Куда уже агрессивнее?
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18.07.2025 01:52 Ответить
якути, буряти, івани петрови!
навіть і іменa свої забули...
і всі іванами петровими стали,,,
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18.07.2025 02:15 Ответить
Вона думає, що президент - це людина
а це звичайний підхвуйловник
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18.07.2025 02:24 Ответить
видать, зранку Меланія знову нагадала трампу, що ***** обстрілює Україну. Інколи таке буває...
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18.07.2025 03:46 Ответить
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18.07.2025 04:54 Ответить
Агресивніше Трампа тільки плани перемоги криворізького Сцарька
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18.07.2025 04:55 Ответить
Та весь світв аху...е від його агресії, навіть пінгвіни.
Взагалі йому треьа розлучитисьз Меланієй та побратись з Гретой Тумберг. Ця пара агресивних ідіотів піддаст всім жару.
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18.07.2025 07:08 Ответить
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18.07.2025 08:32 Ответить
Обережніше там з "агресивним" трампоном; покусати може!
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18.07.2025 08:37 Ответить
куколд буде агресивно спостерігати як ***** водить йому своїм прутнем по губах!
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18.07.2025 09:11 Ответить
 
 