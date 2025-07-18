Трамп діятиме агресивно, аби його бачення щодо завершення війни в Україні було реалізоване, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп агресивно добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване", - сказала речниця.

Також вона додала, що наразі президент Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість. Але разом з тим, за її словами, президент дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа знайшли венозну недостатність, - Білий дім