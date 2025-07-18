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Новини Президент Трамп
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Трамп діятиме агресивно, аби його бачення щодо завершення війни в Україні було реалізоване, - Держдеп

брюс,держдеп

Президент США Дональд Трамп агресивно добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване", - сказала речниця.

Також вона додала, що наразі президент Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість. Але разом з тим, за її словами, президент дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

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Автор: 

Держдепартамент США (1662) Трамп Дональд (6495)


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Топ коментарі
+2
такий собі агресивний терпіла )
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18.07.2025 00:57 Відповісти
+1
Досить вже пи₴діти,казкарі.
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18.07.2025 00:57 Відповісти
+1
Замість безкінечних ультиматумів по два тижня буде «агресивно» давати по 50 днів.
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18.07.2025 01:17 Відповісти
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буба-трамп, трамп-хуйло - ряд замкнувся...
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18.07.2025 00:56 Відповісти
Досить вже пи₴діти,казкарі.
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18.07.2025 00:57 Відповісти
такий собі агресивний терпіла )
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18.07.2025 00:57 Відповісти
точно
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18.07.2025 00:58 Відповісти
ніколи доня не буде за Україну - забудьте...
дайте доні любий повод зневажати Україну - він буде її зневажати.
буба не донін пацієнт...
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18.07.2025 01:02 Відповісти
Мабуть дасть не дві неділі в одну.
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18.07.2025 01:14 Відповісти
Замість безкінечних ультиматумів по два тижня буде «агресивно» давати по 50 днів.
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18.07.2025 01:17 Відповісти
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18.07.2025 01:20 Відповісти
псіна, чи руда вона чи зелена? - завжди псіна...
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18.07.2025 01:22 Відповісти
агресивний він лише по відношенню до нас
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18.07.2025 01:38 Відповісти
помилка, щє є Гренландія!
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18.07.2025 01:51 Відповісти
Куда уже агрессивнее?
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18.07.2025 01:52 Відповісти
якути, буряти, івани петрови!
навіть і іменa свої забули...
і всі іванами петровими стали,,,
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18.07.2025 02:15 Відповісти
Вона думає, що президент - це людина
а це звичайний підхвуйловник
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18.07.2025 02:24 Відповісти
 
 