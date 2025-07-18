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Трамп діятиме агресивно, аби його бачення щодо завершення війни в Україні було реалізоване, - Держдеп
Президент США Дональд Трамп агресивно добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване", - сказала речниця.
Також вона додала, що наразі президент Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість. Але разом з тим, за її словами, президент дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.
Топ коментарі
+2 Fjall_Raven
показати весь коментар18.07.2025 00:57 Відповісти Посилання
+1 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2025 00:57 Відповісти Посилання
+1 Pan Lipko
показати весь коментар18.07.2025 01:17 Відповісти Посилання
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дайте доні любий повод зневажати Україну - він буде її зневажати.
буба не донін пацієнт...
навіть і іменa свої забули...
і всі іванами петровими стали,,,
а це звичайний підхвуйловник